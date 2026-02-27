Mi történik? Emily Ratajkowskit egyedül látták Milánóban

A francia rendező korábban a világhírű énekesnő, Dua Lipa partnere volt, így az új románc különösen nagy figyelmet kapott. Emily Ratajkowski láthatóan kivirágzott új párja mellett.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Emily Ratajkowski romantikus vacsorát töltött el szerelmével

A páros nemrég Instagramon is „hivatalossá” tette kapcsolatát: Emily egy közös, bensőséges hangulatú vacsorafotót osztott meg, amelyen összebújva láthatók, a bejegyzéshez azonban nem írt szöveget.

Emily számára ez tűnik a leghosszabb kapcsolatnak azóta, hogy 2022-ben elvált férjétől, Sebastian Bear-McClardtól, akivel közös kisfiuk, Sly hamarosan betölti a negyedik életévét. A válást követően a modellt többek között Harry Stylesszel és Eric André humoristával is hírbe hozták.

Romain Gavras zenei videók rendezőjeként vált ismertté – többek között Kanye West és Jay-Z No Church In The Wild című klipjét, valamint M.I.A. Bad Girls videóját is ő jegyzi –, később pedig nagyjátékfilmek felé fordult. 2022-es filmje, az Athena komoly kritikai sikert aratott.

