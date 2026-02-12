Sokkoló eset: rákot evett, majd meghalt egy ismert influenszer

Emma Amit február 4-én barátaival mangroveerdőben gyűjtött tengeri élőlényeket Puerto Princesa közelében. A felvételeken látható, ahogy a zsákmányt kókusztejben főzi meg, majd megkóstolja az úgynevezett „devil crab”, vagyis ördögrák egyik példányát is.
Hogyan vezetett Emma Amit halálához az ördögrák?
A beszámolók szerint másnap súlyos rosszullétre panaszkodott. Szomszédai görcsrohamokról számoltak be, miközben klinikára szállították, majd állapota tovább romlott. Kórházba került, ahol eszméletlen állapotban kezelték, ajkai állítólag sötétkékre színeződtek – írja a NY Post.
Az orvosok nem tudták megmenteni: két nappal a mérgező rák elfogyasztása után elhunyt.
A hatóságok a lakásán élénk színű rákpáncélokat találtak, amelyeket a veszélyes faj maradványaként azonosítottak.
Miért ennyire veszélyes ez a tengeri élőlény?
Az Indo–csendes-óceáni térségben élő ördögrák erős idegmérgeket tartalmaz, köztük szaxitoxint és tetrodotoxint – utóbbi a gömbhal mérgezéséért is felelős. Ezek a toxinok órák alatt halálos kimenetelű mérgezést okozhatnak.
A helyi vezetők a tragédia után arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne fogyasszanak ilyen rákot, mivel a térségben már több haláleset is köthető hozzá.
Miért vállalnak ilyen kockázatot egyes kajavloggerek?
A közösségi médiában az extrém, ritka vagy veszélyes ételek bemutatása gyakran nagyobb elérést hoz. A figyelemért folytatott verseny azonban komoly kockázatokat rejt.
Emma Amit halála sokkolta a közösséget, barátai „hirtelen és felfoghatatlan veszteségről” írtak.
