Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

mérgező

Sokkoló eset: rákot evett, majd meghalt egy ismert influenszer

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázta a Fülöp-szigeteki közvéleményt egy ismert influenszer halála. Emma Amit állítólag egy mérgező tengeri rák elfogyasztása után lett rosszul, amelyet egy közösségi médiás videó kedvéért készített el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mérgezőemma amitveszélyeshalál

Emma Amit február 4-én barátaival mangroveerdőben gyűjtött tengeri élőlényeket Puerto Princesa közelében. A felvételeken látható, ahogy a zsákmányt kókusztejben főzi meg, majd megkóstolja az úgynevezett „devil crab”, vagyis ördögrák egyik példányát is.

Emma Amit egy közösségi médiás videó kedvéért kóstolta meg a mérgező ördögrákot.
Emma Amit egy közösségi médiás videó kedvéért kóstolta meg a mérgező ördögrákot.
Fotó: X (Twitter)

Hogyan vezetett Emma Amit halálához az ördögrák?

A beszámolók szerint másnap súlyos rosszullétre panaszkodott. Szomszédai görcsrohamokról számoltak be, miközben klinikára szállították, majd állapota tovább romlott. Kórházba került, ahol eszméletlen állapotban kezelték, ajkai állítólag sötétkékre színeződtek – írja a NY Post.

Az orvosok nem tudták megmenteni: két nappal a mérgező rák elfogyasztása után elhunyt.

A hatóságok a lakásán élénk színű rákpáncélokat találtak, amelyeket a veszélyes faj maradványaként azonosítottak.

Miért ennyire veszélyes ez a tengeri élőlény?

Az Indo–csendes-óceáni térségben élő ördögrák erős idegmérgeket tartalmaz, köztük szaxitoxint és tetrodotoxint – utóbbi a gömbhal mérgezéséért is felelős. Ezek a toxinok órák alatt halálos kimenetelű mérgezést okozhatnak.

A helyi vezetők a tragédia után arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne fogyasszanak ilyen rákot, mivel a térségben már több haláleset is köthető hozzá.

Miért vállalnak ilyen kockázatot egyes kajavloggerek?

A közösségi médiában az extrém, ritka vagy veszélyes ételek bemutatása gyakran nagyobb elérést hoz. A figyelemért folytatott verseny azonban komoly kockázatokat rejt.

Emma Amit halála sokkolta a közösséget, barátai „hirtelen és felfoghatatlan veszteségről” írtak.

Veszélyes tengeri élőlények, amelyeket nem szabad elfogyasztani. Az Origo korábban bemutatta, mely tengeri fajok lehetnek halálosan mérgezők.

A közösségi média extrém trendjei avagy, hogyan hajszolják bele a tartalomgyártók magukat egyre kockázatosabb kihívásokba.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!