Sokkoló eset: rákot evett, majd meghalt egy ismert influenszer

Emma Amit február 4-én barátaival mangroveerdőben gyűjtött tengeri élőlényeket Puerto Princesa közelében. A felvételeken látható, ahogy a zsákmányt kókusztejben főzi meg, majd megkóstolja az úgynevezett „devil crab”, vagyis ördögrák egyik példányát is.

Emma Amit egy közösségi médiás videó kedvéért kóstolta meg a mérgező ördögrákot.

Fotó: X (Twitter)

Hogyan vezetett Emma Amit halálához az ördögrák?

A beszámolók szerint másnap súlyos rosszullétre panaszkodott. Szomszédai görcsrohamokról számoltak be, miközben klinikára szállították, majd állapota tovább romlott. Kórházba került, ahol eszméletlen állapotban kezelték, ajkai állítólag sötétkékre színeződtek – írja a NY Post.

Az orvosok nem tudták megmenteni: két nappal a mérgező rák elfogyasztása után elhunyt.

A hatóságok a lakásán élénk színű rákpáncélokat találtak, amelyeket a veszélyes faj maradványaként azonosítottak.

Food influencer reportedly d+es after consuming p%isonous d£vil crab in pursuit of social media fame pic.twitter.com/bTvqrurec8 — Instablog9ja (@instablog9ja) February 11, 2026

Miért ennyire veszélyes ez a tengeri élőlény?

Az Indo–csendes-óceáni térségben élő ördögrák erős idegmérgeket tartalmaz, köztük szaxitoxint és tetrodotoxint – utóbbi a gömbhal mérgezéséért is felelős. Ezek a toxinok órák alatt halálos kimenetelű mérgezést okozhatnak.

A helyi vezetők a tragédia után arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne fogyasszanak ilyen rákot, mivel a térségben már több haláleset is köthető hozzá.

Miért vállalnak ilyen kockázatot egyes kajavloggerek?

A közösségi médiában az extrém, ritka vagy veszélyes ételek bemutatása gyakran nagyobb elérést hoz. A figyelemért folytatott verseny azonban komoly kockázatokat rejt.

Emma Amit halála sokkolta a közösséget, barátai „hirtelen és felfoghatatlan veszteségről” írtak.