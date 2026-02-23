Macron képtelen leállni, házhoz megy a pofonért?

„Folytatni fogjuk a nyomás növelését Oroszországra. Előre kell lépnünk az Európai Unió 20. szankciós csomagját illetően, a következő napokban tárgyalások lesznek erről” – mondta Emmanuel Macron köztársasági elnök finn kollégájával, Alexander Stubbal a francia elnöki hivatalban tartott közös sajtótájékoztatóján.

Emmanuel Macron sürgeti az újabb szankciós csomag elfogadását Oroszország ellen

Fotó: AFP

Emmanuel Macron meg akarja valósítani a 90 millió eurós kölcsönt is

A francia elnök jelezte, hogy eltökélt szándéka „megvalósítani a 90 milliárd eurós európai kölcsönt” is Ukrajna számára, amelynek elvét decemberben fogadta el az EU.

A politikai kötelezettségvállalásokat és az utolsó európai tanácsülésen tett ígéreteket be fogjuk tartani. Másképp nem lehet”

– fogalmazott Macron.

A finn elnök, akinek hazája az ukrajnai háború kezdete után csatlakozott a NATO-hoz, úgy vélte, hogy az Ukrajnában négy évvel ezelőtt indított orosz offenzíva „stratégiai, katonai és gazdasági kudarc” Vlagyimir Putyin számára. Az orosz elnök „nem akarta, hogy a NATO bővüljön, Finnország és Svédország belépett. Ez egy katonai kudarc is. És most sok katonát is veszít” – hívta fel a figyelmet Alexander Stubb.

Meg kívánják erősíteni a védelmi álláspontot az Északi-sarkvidéken

A két ország vezetője hangsúlyozta, hogy az európaiaknak meg kell erősíteniük „védelmi álláspontjukat az Északi-sarkvidéken”, szemben az orosz és kínai ambíciókkal a térségben, valamint Donald Trump grönlandi elképzeléseivel szemben is. Emmanuel Macron és Alexander Stubb részt vesz a balti és északi országok NB8 csoportjának (Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia, Izland, Észtország, Lettország, Litvánia) videokonferenciáján hétfő délután, hogy megvitassák az Északi-sarkvidék biztonságát az amerikai tervekkel kapcsolatos válság után.

Donald Trump kiparodizálta Macront és kemény üzenetet küldött Párizsnak

Donald Trump francia akcentussal utánozta Emmanuel Macront egy nyilvános szereplésen, miközben egy állítólagos telefonbeszélgetést mesélt el a francia elnökkel. Donald Trump szerint a hívás során keményen figyelmeztette Franciaországot, hogy emelniük kell a gyógyszerárakat, mert az amerikaiak akár tizenháromszor többet fizetnek ugyanazokért a készítményekért.