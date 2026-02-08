Elrabolták a híres énekest – hatalmas váltságdíjat követelnek érte

Hírlevél
Elrabolták az X Factor Adria nevű tehetségkutató egy résztvevőjét. Most hatalmas, húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat, követlenek az énekesért.
Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően – közölte a szerb sajtó vasárnap.

Elrabolták Daniel Kajmakoszkit, északmacedón énekest
Elrabolták Daniel Kajmakoszkit, északmacedón énekest 8fotó: DIETER NAGL / AFP)

Hatalmas váltságdíjat követelnek az elrabolt énekesért

Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították. A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért – számolt be az MTI.

