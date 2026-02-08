Elrabolták a híres énekest – hatalmas váltságdíjat követelnek érte

Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően – közölte a szerb sajtó vasárnap.

Elrabolták Daniel Kajmakoszkit, északmacedón énekest 8fotó: DIETER NAGL / AFP)

Hatalmas váltságdíjat követelnek az elrabolt énekesért

Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították. A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.

MAKEDON ŞARKICI DANİEL KAJMAKOSKİ BELGRAD’DA KAÇIRILDI

Makedon şarkıcı Daniel Kajmakoski’nin dün gece Belgrad’da kaçırıldığı, gayriresmî olarak doğrulandı.

Söz konusu portalın haberine göre, şarkıcı Beton Hala yakınlarında kendi otomobilindeyken kaçırıldı. pic.twitter.com/XFZbSUA7H5 — Balkan Postası (@balkanpostasi) February 8, 2026

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért – számolt be az MTI.

