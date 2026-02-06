Hírlevél
Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

Ilyet még biztosan nem látott! Egy egész eperültetvény fagyott jégbe – videók

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Első pillantásra meseszép látvány fogadta a reggel érkezőket, ám a valóság ennél sokkal sötétebb. Az eperültetvényeket vastag jégréteg borította be Floridában, és a gazdák szerint ez a fagy akár teljesen tönkre is teheti az idei szezont.
eperjégjótékony hatáséjszaka

A Clermont közelében található Southern Hill Farms eper- és áfonyaföldjein rendkívüli hideg csapott le. A gazdák egész éjszaka ébren maradtak, hogy megpróbálják megóvni az eper növényeket az ismert fagyvédelmi módszerrel: folyamatos permetezéssel – írj a FoxOrlando.

eper, jég, GIF, eperjégGIF,
Jégpáncélba fagyott eperültetvény egy rendkívüli fagyos éjszaka után. Fotó: tiktok/luis_d_g

Normál körülmények között ez a technika életmentő, hiszen a megfagyó víz hőt ad le, és megvédi a növényt. Ezúttal azonban túl sok jég képződött, ami már nem védett, hanem pusztított.

@luis_d_g Respuesta a @Alejandra #frioooooooo🥶🥶🥶🥶🥶 #fresa #campo #florida ♬ sonido original - user🧃

Amikor az eper súlya mindent lehúz

A jégréteg annyira megvastagodott, hogy az eper bokrok egyszerűen összeroppantak alatta. Több helyen az öntözőrendszer csövei is leszakadtak, miután a jégbe fagyott növények magukkal rántották őket.

„Az ilyen fagyos éjszakák fizikailag kimerítőek és érzelmileg is megterhelők. Egyetlen rossz időzítés vagy szélfordulás, és hónapok munkája vész el egyetlen éjszaka alatt” — írták a farm közösségi oldalán 

Mi jön most az eper számára?

A farm a hétvégén zárva tartott, miközben újabb fagyos éjszakák fenyegették a térséget. A következő napokban a károk felmérése és annak eldöntése következik, megmenthető-e az eper termés egy része, vagy teljes újratervezésre lesz szükség.

Az eset újra rávilágít arra, mennyire kiszolgáltatott a mezőgazdaság az egyre szélsőségesebb időjárásnak.

Egy éjszaka, ami mindent eldönthet

A jégbe fagyott eper látványa sokkoló emlékeztető: a természet egyetlen éjszaka alatt képes lenullázni egy teljes szezon reményeit.

@luis_d_g #helada #trabajo ♬ sonido original - Agronomía

 

