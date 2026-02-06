Ilyet még biztosan nem látott! Egy egész eperültetvény fagyott jégbe – videók

A Clermont közelében található Southern Hill Farms eper- és áfonyaföldjein rendkívüli hideg csapott le. A gazdák egész éjszaka ébren maradtak, hogy megpróbálják megóvni az eper növényeket az ismert fagyvédelmi módszerrel: folyamatos permetezéssel – írj a FoxOrlando.

Jégpáncélba fagyott eperültetvény egy rendkívüli fagyos éjszaka után. Fotó: tiktok/luis_d_g

Normál körülmények között ez a technika életmentő, hiszen a megfagyó víz hőt ad le, és megvédi a növényt. Ezúttal azonban túl sok jég képződött, ami már nem védett, hanem pusztított.

Amikor az eper súlya mindent lehúz

A jégréteg annyira megvastagodott, hogy az eper bokrok egyszerűen összeroppantak alatta. Több helyen az öntözőrendszer csövei is leszakadtak, miután a jégbe fagyott növények magukkal rántották őket.

„Az ilyen fagyos éjszakák fizikailag kimerítőek és érzelmileg is megterhelők. Egyetlen rossz időzítés vagy szélfordulás, és hónapok munkája vész el egyetlen éjszaka alatt” — írták a farm közösségi oldalán

Mi jön most az eper számára?

A farm a hétvégén zárva tartott, miközben újabb fagyos éjszakák fenyegették a térséget. A következő napokban a károk felmérése és annak eldöntése következik, megmenthető-e az eper termés egy része, vagy teljes újratervezésre lesz szükség.

Az eset újra rávilágít arra, mennyire kiszolgáltatott a mezőgazdaság az egyre szélsőségesebb időjárásnak.

Egy éjszaka, ami mindent eldönthet

A jégbe fagyott eper látványa sokkoló emlékeztető: a természet egyetlen éjszaka alatt képes lenullázni egy teljes szezon reményeit.

7 ok, amiért megéri epret enni – az eper jótékony hatásai

Az eper nem csupán az egyik legnépszerűbb tavaszi-nyári gyümölcs, hanem valódi tápanyagbomba is. Intenzív íze, frissessége és élénk színe miatt sokak kedvence, de kevesen tudják, hogy fogyasztása milyen sokféle módon támogatja az egészséget. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mik az eper jótékony hatásai.

Minden, amit az eperről tudni érdemes

Megérkezett a piacokra a tavasz legnépszerűbb szuperélelmiszere, ezért érdemes hetente többször is telerakni vele a kosarunkat, amíg csak tehetjük, hiszen nagy bánatunkra hamar lefut a szezonja, mindössze egy hónapig tart. De mi mindent is tud az eperről, azon kívül, hogy nagyon finom? Cikkünkből kiderül.