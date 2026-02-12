A World Weather Attribution (WWA) kutatói szerint a januári tűzvészhez hozzájárultak a forró, száraz és szeles időjárási körülmények, amelyeket a globális felmelegedés körülbelül háromszorosára növelt. A csapadékmennyiség Chile és Patagónia érintett régióiban az elmúlt években jelentősen csökkent: Chilében 25 százalékkal, Patagóniában 20 százalékkal kevesebb eső esett a nyár elején, ami fokozta az erdőtüzek kialakulásának kockázatát - írja a Guardian.

Az erdőtüzek kialakulása gyakoribbá vált a klímaváltozás miatt. A kép illusztráció.

Fotó: Matt Howard / Unsplash

Egyre hevesebbek az erdőtüzek

Chilében a Biobío és Ñuble régiókban katasztrófahelyzetet hirdettek: a hőmérséklet 37 Celsius-fok fölé emelkedett, az erős szél pedig tovább terjesztette a lángokat. Argentínában a Los Alerces nemzeti park ősi fenyőit fenyegette a tűz, ahol több mint 3000 éves fák állnak. A kutatók hangsúlyozták, hogy a helyi kormányok tűzvédelmi költségvetésének csökkentése – például Javier Milei argentínai elnök politikája – súlyosbította a katasztrófa hatását. Dr. Juan Antonio Rivera a WWA csapatából elmondta:

Az ősi erdők és a biodiverzitás egyaránt szenvedtek. A klímaváltozással szembeni nem megfelelő felkészültség miatt a tüzek hatása jóval nagyobb lett, mint amilyennek lennie kellett volna.

Esto es terible. El fuego en la Patagonia está empeorando. Están evacuando a todos en Epuyén. El gobierno de Javier Milei es responsable por, de mínima, reducir un 69% el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Traidores a la patria pic.twitter.com/MdnOxDiEc9 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 9, 2026

Dr. Clair Barnes, az Imperial College London kutatója hozzátette:

A fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt a pusztító tüzek sokkal valószínűbbé váltak.

A tudósok szerint a szélsőséges időjárás csak fokozódni fog, amíg az emberiség nem hagy fel a fosszilis energiák használatával. A chilei helyzetet tovább súlyosbították a nem őshonos faültetvények, amelyek gyúlékonyabbak, és gyakran közvetlenül a települések mellett helyezkednek el. Mauricio Santos-Vega, a Vöröskereszt Vörös Félhold Klímaközpont munkatársa szerint „az ilyen ültetvények veszélyeztetik a lakosságot, amit 2024-ben Valparaísóban már tragikusan megtapasztaltunk”. A kutatók figyelmeztetnek: a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás nem előrejelzés, hanem már jelenlegi válság, amely sürgős cselekvést igényel a természet és az emberi közösségek védelmében. Az Origo korábban arról írt, hogy elfogták a férfit, aki miatt lángba borult Chile.