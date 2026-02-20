Hírlevél
eric dane

Szörnyű tragédia! Gyógyíthatatlan betegségben elhunyt a Grace klinika sztárja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Felfoghatatlan veszteség rázta meg Hollywoodot. Eric Dane 53 éves korában hunyt el, kevesebb mint egy évvel azután, hogy nyilvánosságra hozta ALS-diagnózisát.
Eric Dane családja közleményben erősítette meg, hogy a színész csütörtök délután, hosszan tartó és bátor küzdelem után vesztette életét.

NEW YORK - MAY 14: Actor Eric Dane attends the Men's Health Magazine Party at Tenjune May 14, 2007 in New York City. (Photo by Brad Barket/Getty Images for Men's Health Magazine ) *** Local Caption *** Eric Dane (Photo by Brad Barket / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Eric Dane 53 évesen hunyt el, miután hosszan küzdött az ALS nevű betegséggel
Fotó: BRAD BARKET / Getty Images North America

Ki volt Eric Dane?

Eric Dane generációk számára vált ismertté ikonikus szerepeivel. A legtöbben a Grace klinika sármos plasztikai sebészeként, Dr. Mark Sloan karaktereként ismerték meg, míg az utóbbi években az HBO sikerprodukciójában, az Eufória című sorozatban alakította Cal Jacobst.

A kaliforniai születésű színészt tavaly diagnosztizálták ALS-sel (amiotrófiás laterálszklerózis), a motoros neuron betegségek leggyakoribb formájával. Az elmúlt hónapokban aktívan próbálta felhívni a figyelmet a ritka, gyógyíthatatlan kórra.

Családja közleménye szerint utolsó napjait felesége, Rebecca Gayheart, valamint két lánya, Billie és Georgia társaságában töltötte. 

Mi az az ALS, amely Eric Dane életét követelte?

Az ALS egy ritka, degeneratív idegrendszeri betegség, amely fokozatos izombénuláshoz vezet.

A kór az agy és a gerincvelő azon idegsejtjeit támadja meg, amelyek az izommozgásért felelősek. A betegek idővel elveszítik a beszéd, a járás, az evés és végül az önálló légzés képességét is.

A színész tavaly nyáron az ABC Good Morning America című műsorában beszélt arról, hogy a diagnózis miatt dühös volt. Megrendítő őszinteséggel mondta: attól fél, hogy túl korán kell búcsút mondania lányainak – akárcsak ő maga, aki hétéves volt, amikor édesapját elveszítette.

 

