Szörnyű tragédia! Gyógyíthatatlan betegségben elhunyt a Grace klinika sztárja

Eric Dane családja közleményben erősítette meg, hogy a színész csütörtök délután, hosszan tartó és bátor küzdelem után vesztette életét.
Ki volt Eric Dane?
Eric Dane generációk számára vált ismertté ikonikus szerepeivel. A legtöbben a Grace klinika sármos plasztikai sebészeként, Dr. Mark Sloan karaktereként ismerték meg, míg az utóbbi években az HBO sikerprodukciójában, az Eufória című sorozatban alakította Cal Jacobst.
A kaliforniai születésű színészt tavaly diagnosztizálták ALS-sel (amiotrófiás laterálszklerózis), a motoros neuron betegségek leggyakoribb formájával. Az elmúlt hónapokban aktívan próbálta felhívni a figyelmet a ritka, gyógyíthatatlan kórra.
Családja közleménye szerint utolsó napjait felesége, Rebecca Gayheart, valamint két lánya, Billie és Georgia társaságában töltötte.
Mi az az ALS, amely Eric Dane életét követelte?
Az ALS egy ritka, degeneratív idegrendszeri betegség, amely fokozatos izombénuláshoz vezet.
A kór az agy és a gerincvelő azon idegsejtjeit támadja meg, amelyek az izommozgásért felelősek. A betegek idővel elveszítik a beszéd, a járás, az evés és végül az önálló légzés képességét is.
A színész tavaly nyáron az ABC Good Morning America című műsorában beszélt arról, hogy a diagnózis miatt dühös volt. Megrendítő őszinteséggel mondta: attól fél, hogy túl korán kell búcsút mondania lányainak – akárcsak ő maga, aki hétéves volt, amikor édesapját elveszítette.