Azt hitték, egy drogbáró barátnője – hét ember erőszakolta meg a 13 éves kislányt

Felfoghatatlan brutalitás rázta meg Brazíliát. Egy 13 éves lányt hurcoltak el fegyveres bűnözők, majd csoportos erőszakot követtek el rajta, mert összekeverték egy rivális kartell tagjának barátnőjével.
erőszakdrogkartellBrazília

A lányt a támadók egy úgynevezett „drogkartell-törvényszék” elé vitték, ahol a bűnbanda tagjai döntöttek a sorsáról. A gyanú szerint azt hitték, hogy egy rivális banda egyik tagjának barátnője, ezért „büntetésként” rendelték el a brutális erőszakot. A rendőrség szerint a félreértés csak akkor derült ki, amikor egy telefonhívásból kiderült: a kislány teljesen ártatlan volt, számolt be a megdöbbentő esetről a Daily Star. 

erőszak
Egy brazil drogkartell tagjai egy 13 éves kislányon követtek el erőszakot – Fotó: pexels.com/illusztráció

Hét ember, köztük egy nő követte el az erőszakot

A nyomozás szerint egy hétfős csoport vett részt az erőszakban: több felnőtt férfi, egy tinédzser és egy nő is, aki lefogta az áldozatot. A lányt közben halálosan megfenyegették, családja megölésével zsarolták, ha beszélni mer. A sértettet még egy lövedék is súrolta a fején, majd magára hagyták. Kórházba került, idegsebészeti vizsgálaton esett át, jelenleg stabil az állapota.

A hatóságok szerint a lány lakóhelye, Sao  Joao de Meriti egy olyan területen van, amelyet a Terceiro Comando Puro nevű bűnszervezet ural. A támadók viszont a rivális Comando Vermelho bandához kötődő férfi barátnőjének hitték. Ez a végzetes tévedés indította el a kegyetlen bosszút.

Több gyanúsítottat már elfogtak

A Rio de Janeiró-i rendőrség február 11-én öt letartóztatást hajtott végre. Az egyik gyanúsított már börtönben van, egyet megöltek a bűntársai, egy harmadikat megvertek, kórházba került, ott került bilincs a kezére.

A nő- és gyermekvédelemre szakosodott rendőri egységek kiemelt ügyként kezelik az esetet. A környéken megerősítették a járőrözést.

Az ilyen bűncselekményeket a legnagyobb szigorral, érzékenységgel és az áldozat teljes védelmével kezeljük

– közölték.

