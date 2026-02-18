Hihetetlen, mi bukkant fel 80 év után az ausztrál vadonban

A felfedezésről az Ausztrál Vadvédelmi Alapítvány számolt be január elején. A szervezet szerint ez az első alkalom több mint nyolc évtizede, hogy az erszényesnyestet a területen igazoltan észlelték – számolt be a People.

Az erszényesnyestre egy queenslandi természetvédelmi területen bukkantak (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Már azt hitték, kipusztult az erszényesnyest

Az éjszakai életmódot folytató, vörösesbarna bundájú, fehér pöttyös hátú kisragadozó korábban Észak- és Kelet-Ausztráliában is elterjedt volt, állománya azonban meredeken csökkent. A hanyatlásban szerepet játszott a mérgező nádbékák terjedése, az elvadult ragadozók – például macskák és rókák –, valamint az élőhelyek pusztulása.

A kutatók 2015-ben, 2021-ben és 2023-ban is telepítettek vadkamerákat a természetvédelmi területen, ám korábban nem találtak nyomát az állatnak. Emiatt már attól tartottak, hogy a faj helyben kipusztult.

A fordulatot egy helikopteres bejárás hozta: a rezervátum vezetője egy elszigetelt sziklás részen helyezett ki kamerát, amely néhány napon belül rögzítette a ritka erszényest.

A szakemberek szerint a mostani észlelés új lendületet adhat a kutatásoknak, és reményt jelenthet arra, hogy a területen nem egyetlen példány, hanem egy kisebb, rejtőzködő állomány maradt fenn.

Ausztrál rémálom: lyukat rúgott a férfi fenekébe a feldühödött kenguru

Hajszálon múlt az élete annak az ausztrál nyugdíjasnak, akit egy feldühödött kenguru támadott meg brutálisan, miközben a kutyáját próbálta megmenteni.

Nehéz elhinni, amit Ausztrália mélyén találtak – kísérteties szerkezet lapul a föld alatt

Ausztrália északi része alatt a kutatók egy egészen elképesztő geológiai formációra bukkantak, amelynek alakja kísérteties pontossággal követi a kontinens partvonalát.