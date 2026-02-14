Szergej Nyecsajev, Oroszország berlini nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy Németországban nem láthatók a feltételei egy elfogulatlan vizsgálatnak az Északi Áramlat ügyében, és a nyomozás szerinte zsákutcába jutott.

Az Északi Áramlat felrobbanása

Fotó: Svéd Parti Őrség / Anadolu/AFP

Orosz nagykövet Berlinben: zsákutcába jutott az Északi Áramlat-nyomozás

A balti-tengeri terrortámadás óta három és fél év telt el, mégsem születtek egyértelmű válaszok arra, kik hajtották végre és kik rendelték meg az európai energetikai infrastruktúra egyik legnagyobb létesítménye elleni támadást

– fogalmazott a nagykövet.

A diplomata szerint a nyilvánosságra kerülő információk kitartóan egy kevéssé hihető elméletet erősítenek, amely alapján a szabotázst ukrán „hobbi búvárok” csoportja követte el, állítólag külső támogatás nélkül.

Korábban egy német szövetségi bíróság úgy ítélte meg, hogy a gázvezetékek elleni diverzió megrendelője nagy valószínűséggel egy külföldi állam, különösen Ukrajna lehet.

A testület arról is döntött, hogy az ukrán állampolgárságú Szergej Kuznyecov előzetes letartóztatásban marad. Az érintett elveszítette mentelmi jogát, mivel a robbantások Németország szuverenitását is érintették, hiszen a vezetékek az országban végződtek, és Németország gázellátását szolgálták volna.