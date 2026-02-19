Ezeket az ételeket soha ne fogyassza lefekvés előtt, árt az egészségének

Az esti étkezés és a napi szokások jelentősen befolyásolják az alvás minőségét. A megfelelő étel kiválasztása segíthet abban, hogy nyugodtabban teljen az éjszaka, míg a rossz döntések emésztési panaszokat és alvászavarokat okozhatnak – figyelmeztet a Focus.de.

Nem mindegy, milyen étel kerül a tányérra este, ugyanis a vacsora nagyban befolyásolhatja az alvásminőséget. (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Egy tavaly szeptemberben készült felmérés szerint a megkérdezettek 57 százaléka hetente legalább három napon rosszul alszik, amit a szakértők szerint okozhat a helytelen esti étkezés is.

Milyen ételeket ne együnk lefekvés előtt?

Az esti órákban érdemes kerülni a koffeint és a magas cukortartalmú italokat, például a kávét, a fekete teát vagy az energiaitalokat, mert ezek élénkítő hatásúak. A túl zsíros, nehéz ételek szintén megterhelik az emésztést, ami nyugtalan alváshoz vezethet.

A szakértők inkább egy könnyű, kiegyensúlyozott vacsorát javasolnak. Ennek fele friss zöldség vagy saláta legyen, egynegyede fehérjében gazdag étel, a maradék rész pedig szénhidrátforrás, például főtt burgonya. Ez az étkezési arány biztosítja a szükséges tápanyagokat, miközben nem terheli túl a gyomrot.

Fontos figyelni a saját bioritmusunkat is, ugyanis egyes ételek máshogy hathatnak más-más szervezetre. Mindenkinek más a napi ritmusa, az emésztése. Ha valaki nehezen emészti meg a nyers zöldségeket, érdemes inkább párolt vagy főtt változatot választania. A hirtelen étrendi változtatások is okozhatnak emésztési zavarokat okozhatnak, amelyek rontják az alvás minőségét, ezért az életmódváltást is fokozatosan érdemes bevezetni.

Ha lefekvés előtt mégis fogyasztott nehéz ételt, egy rövid séta vagy egy emésztést segítő tea enyhítheti a kellemetlenségeket.

Szorongás a pohárban? Így hat a cukros üdítő a fiatalokra

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a cukros italok fogyasztása nemcsak a testi egészségre van hatással, hanem a mentális állapotra is. A szorongás tünetei gyakrabban jelentkezhetnek azoknál a fiataloknál, akik rendszeresen fogyasztanak üdítőket, energiaitalokat, édesített gyümölcsleveket vagy ízesített tejet.

Vesekövet okozhatnak ezek az ételek

Kevesen gondolnak bele abba, hogy a napi étrend mennyire szoros kapcsolatban áll a vesék egészségével. Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a vesekő nem a véletlen műve, hanem nagyon is összefügg azzal, mi kerül nap mint nap a tányérunkra. Ha a vizeletben túl sok ásványi anyag és só halmozódik fel, ezek előbb apró kristályokká, majd idővel kemény lerakódásokká állnak össze a vesékben. Innen már csak egy lépés a jól ismert, görcsös fájdalom.