Felejtse el az ételpiramist, így étkezzen a lehető legegészségesebben!

Az új, fordított ételpiramis komoly vitát váltott ki a táplálkozási szakértők körében. Az amerikai kormány friss irányelvei nagyobb hangsúlyt helyeznek a tejtermékekre, a vörös húsokra és a magasabb zsírtartalmú ételekre az új ételpiramisban, a régit ugyanis több szakértő is elavultnak ítélte meg – írja a Fox News.

A klasszikus ételpiramishoz képest az új modell legszélesebb részén a húsok, zsírok, gyümölcsök és zöldségek kaptak helyet, míg a teljes kiőrlésű gabonák a keskeny alsó részre kerültek.

Mark Hyman orvos szerint az új irányelvek körüli kritikák részben érthetők, de a változtatás mégis előrelépést jelent. Hyman úgy véli, nehéz olyan vizuális modellt készíteni, amely mindenkit elégedetté tesz.

Miért fontos az új ételpiramis?

Az orvos szerint az új ételpiramis szakít a korábbi, zsírszegény és magas szénhidráttartalmú ajánlásokkal, amelyek szerinte hozzájárulhattak az elhízás és a cukorbetegség járványszerű terjedéséhez.

Az új irányelvek nagyobb hangsúly fektetnek a teljes értékű, feldolgozatlan élelmiszerekre, korlátozzák a magasan feldolgozott termékeket és cukros italokat, optimalizálják a megfelelő fehérjebevitelt, továbbá a teljes kiőrlésű gabonákat részesítik előnyben a finomított liszttel szemben.

Hyman szerint ez a szemléletváltás „forradalmi”, és jelentős javulást hozhat a lakosság egészségében.

Egyes kutatások szerint a zsírszegény vagy zsírmentes tejtermékeket fogyasztó gyermekeknél akár nagyobb arányban jelentkezhetnek súlyproblémák, mivel ezek az ételek kevésbé laktatóak.

A szakértő szerint elavult szemlélet az is, hogy a tejtermékek kötelezően ajánlva vannak a régi ételpiramisban.

A világ népességének nagy része laktózérzékeny valamilyen mértékben, és a tejtermékek sokaknál gyulladásos vagy egyéb panaszokat okozhatnak.

Fontos továbbá a személyre szabás, tekintettel kell lenni az életkorra, a nemre, az alapbetegségekre és az egyéni életvitelre is.

USDA issues New Food Pyramid



- Meat is king

- Whole milk, not skim milk

- Eggs are off the naughty list

- Sugary fruits demoted

- Lucky Charms no longer rank higher than steak



The world is healing. pic.twitter.com/itFpJrvpLt — Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) January 7, 2026

