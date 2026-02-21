Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

élelmiszer

Felejtse el az ételpiramist, így étkezzen a lehető legegészségesebben!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai táplálkozási ajánlások frissítése élénk vitát indított el a szakértők között, különösen az egészséges étrend alapelveiről. Az új ételpiramis radikálisan szakít a korábbi zsírszegény szemlélettel, és nagyobb hangsúlyt helyez a teljes értékű élelmiszerekre, a fehérjére és a természetes zsírokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
élelmiszeregészségegészséges életmódélelmiszerminőségtáplálkozás

Az új, fordított ételpiramis komoly vitát váltott ki a táplálkozási szakértők körében. Az amerikai kormány friss irányelvei nagyobb hangsúlyt helyeznek a tejtermékekre, a vörös húsokra és a magasabb zsírtartalmú ételekre az új ételpiramisban, a régit ugyanis több szakértő is elavultnak ítélte meg – írja a Fox News.

A klasszikus ételpiramishoz képest az új modell legszélesebb részén a húsok, zsírok, gyümölcsök és zöldségek kaptak helyet, míg a teljes kiőrlésű gabonák a keskeny alsó részre kerültek.
A klasszikus ételpiramishoz képest az új modell legszélesebb részén a húsok, zsírok, gyümölcsök és zöldségek kaptak helyet, míg a teljes kiőrlésű gabonák a keskeny alsó részre kerültek.
Fotó: Unsplash

A klasszikus ételpiramishoz képest a modell legszélesebb részén a húsok, zsírok, gyümölcsök és zöldségek kaptak helyet, míg a teljes kiőrlésű gabonák a keskeny alsó részre kerültek.

Mark Hyman orvos szerint az új irányelvek körüli kritikák részben érthetők, de a változtatás mégis előrelépést jelent. Hyman úgy véli, nehéz olyan vizuális modellt készíteni, amely mindenkit elégedetté tesz.

Miért fontos az új ételpiramis?

Az orvos szerint az új ételpiramis szakít a korábbi, zsírszegény és magas szénhidráttartalmú ajánlásokkal, amelyek szerinte hozzájárulhattak az elhízás és a cukorbetegség járványszerű terjedéséhez.

Az új irányelvek nagyobb hangsúly fektetnek a teljes értékű, feldolgozatlan élelmiszerekre, korlátozzák a magasan feldolgozott termékeket és cukros italokat, optimalizálják a megfelelő fehérjebevitelt, továbbá a teljes kiőrlésű gabonákat részesítik előnyben a finomított liszttel szemben.

Hyman szerint ez a szemléletváltás „forradalmi”, és jelentős javulást hozhat a lakosság egészségében.

Egyes kutatások szerint a zsírszegény vagy zsírmentes tejtermékeket fogyasztó gyermekeknél akár nagyobb arányban jelentkezhetnek súlyproblémák, mivel ezek az ételek kevésbé laktatóak.

A szakértő szerint elavult szemlélet az is, hogy a tejtermékek kötelezően ajánlva vannak a régi ételpiramisban. 

A világ népességének nagy része laktózérzékeny valamilyen mértékben, és a tejtermékek sokaknál gyulladásos vagy egyéb panaszokat okozhatnak.

Fontos továbbá a személyre szabás, tekintettel kell lenni az életkorra, a nemre, az alapbetegségekre és az egyéni életvitelre is.

Mégsem működik az időszakos böjt?

Egy nagyszabású nemzetközi elemzés új megvilágításba helyezi a legnépszerűbb fogyókúrás irányzatokat. Az időszakos böjt a vizsgálatok szerint nem eredményez nagyobb mértékű testsúlycsökkentést, mint a hagyományos kalóriakorlátozáson alapuló étrendek. A kutatók 22 klinikai tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak: a módszer nem csodaszer, hanem egy, a lehetséges fogyási stratégiák közül.

Ez az egyszerű szokás megvédhet a szívbetegségektől

Megállapították, hogy az étkezés befejezése három órával a lefekvés előtt, valamint az éjszakai böjtölési időszak megnyújtása jelentősen javítja a vérnyomást, a pulzusszámot és a szervezet vércukorszint-szabályozását. Még a kalóriabevitel csökkentése nélkül is hozzájárulhatunk a szív egészségéhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!