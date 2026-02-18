Hírlevél
Az orosz nagykövetség Hollandiában úgy reagált a sajtóértesülésekre, miszerint amerikai és holland pilóták irányítanak egyes F–16-os vadászgépeket Ukrajnában, hogy Európa mindent megtesz egy nagyszabású konfliktus kiélezéséért.
ursula von der leyenukrajnakonfliktus

Az Orosz Nagykövetség Hollandiában szerint az EU mindent megtesz egy nagyszabású konfliktus kiélezéséért. A diplomáciai képviselet így reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek arról szóltak, hogy holland pilóták irányítanak egyes F–16-os vadászgépeket Ukrajnában.

eu
Az EU szítja a konfliktust. Fotó: SVEN HOPPE

Az EU szítja a konfliktust

Korábban az Intelligence Online azt írta, hogy amerikai és holland pilóták vezetik az Ukrajnában bevetett egyes F–16-os vadászgépeket.

Számunkra már régóta nyilvánvaló a válasz arra a kérdésre, ki tesz meg mindent egy nagyszabású konfliktus kirobbantásáért. Ez Európa

közölték a nagykövetségen.

A képviselet szerint az európai országok vezetésének meg kell térítenie a befektetéseit, és magyarázatot kell adnia a gazdasági és társadalmi kudarcokra.

