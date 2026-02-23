Ennek sokan nem fognak örülni – betiltja a turisták egyik kedvencét az EU

Az EU mini sampon tiltás az Európai Unió új csomagolási szabályozásához kapcsolódik. A Regulation (EU) 2025/40 2025 februárjában lépett hatályba, és 2026 augusztusától minden tagállamban kötelezően alkalmazni kell – írja a Bild.
EU minisampon-tiltás – 2030-tól búcsú a hoteles mini flakonoktól
A rendelet célja a csomagolási hulladék csökkentése, az újrahasználat és az újrahasznosítás ösztönzése, valamint az egységes szabályok kialakítása az uniós piacon. Külön figyelmet kapnak a hulladékintenzív ágazatok – köztük a vendéglátás és a szállodaipar.
Az irányelv V. melléklete szerint 2030. január 1-jétől tilos lesz forgalomba hozni bizonyos egyszer használatos csomagolásokat a szálláshely-szektorban.
Ide tartoznak:
- mini samponok
- mini tusfürdők
- testápolók
- borotválkozó készletek
- fogápolási csomagok
Vagyis minden olyan egyszer használatos kozmetikai kiszerelés, amelyet tipikusan hotel szobákban helyeznek ki.
Fontos hangsúlyozni: a termékek nem tűnnek el, csak az egyszer használatos csomagolás szűnik meg.
Zuhanyozhat majd a hotelben?
Sokan attól tartanak, hogy az EU minisampon-tiltás után a vendégeknek saját felszerelést kell vinniük. Erről azonban szó sincs.
A szállodák egyre inkább újratölthető adagoló rendszerekre állnak át – falra szerelt sampon- és tusfürdő-adagolókra, amelyek már ma is számos helyen elterjedtek. Ez a megoldás nemcsak környezetbarátabb, hanem költséghatékonyabb is.
Mi a helyzet az utazó méretű termékekkel?
A rendelet szövege kifejezetten a „szálláshely-szektorban történő felhasználásra szánt csomagolásra” utal. A jogi szakértők szerint az üzletekben kapható utazó méretű sampon vagy drogériás mini kozmetikum nem képezi a tiltás elsődleges célját.
Az Európai Bizottság 2027 februárjáig részletes iránymutatást ad ki, amely pontosítja a kivételeket és az értelmezést. Addig az alapelv egyértelmű: a hotel-fürdőszobákban elhelyezett egyszer használatos mini csomagolásnak fokozatosan el kell tűnnie.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az EU minisampon-tiltás nem a zuhanyzás végét jelenti a szállodákban, hanem egy új korszak kezdetét a fenntartható csomagolás területén. A változás célja a műanyag hulladék csökkentése, miközben a vendégek kényelme megmarad.
A kérdés inkább az: hiányozni fognak-e a kis szuvenír flakonok a bőröndből?
