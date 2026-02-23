Ennek sokan nem fognak örülni – betiltja a turisták egyik kedvencét az EU

Az EU mini sampon tiltás az Európai Unió új csomagolási szabályozásához kapcsolódik. A Regulation (EU) 2025/40 2025 februárjában lépett hatályba, és 2026 augusztusától minden tagállamban kötelezően alkalmazni kell – írja a Bild.

Az EU mini sampon tiltás miatt 2030-tól eltűnhetnek a hotel mini flakonok, helyüket újratölthető adagolók vehetik át – Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

EU minisampon-tiltás – 2030-tól búcsú a hoteles mini flakonoktól

A rendelet célja a csomagolási hulladék csökkentése, az újrahasználat és az újrahasznosítás ösztönzése, valamint az egységes szabályok kialakítása az uniós piacon. Külön figyelmet kapnak a hulladékintenzív ágazatok – köztük a vendéglátás és a szállodaipar.

Az irányelv V. melléklete szerint 2030. január 1-jétől tilos lesz forgalomba hozni bizonyos egyszer használatos csomagolásokat a szálláshely-szektorban.

Ide tartoznak:

mini samponok

mini tusfürdők

testápolók

borotválkozó készletek

fogápolási csomagok

Vagyis minden olyan egyszer használatos kozmetikai kiszerelés, amelyet tipikusan hotel szobákban helyeznek ki.

Fontos hangsúlyozni: a termékek nem tűnnek el, csak az egyszer használatos csomagolás szűnik meg.

Zuhanyozhat majd a hotelben?

Sokan attól tartanak, hogy az EU minisampon-tiltás után a vendégeknek saját felszerelést kell vinniük. Erről azonban szó sincs.

A szállodák egyre inkább újratölthető adagoló rendszerekre állnak át – falra szerelt sampon- és tusfürdő-adagolókra, amelyek már ma is számos helyen elterjedtek. Ez a megoldás nemcsak környezetbarátabb, hanem költséghatékonyabb is.

Mi a helyzet az utazó méretű termékekkel?

A rendelet szövege kifejezetten a „szálláshely-szektorban történő felhasználásra szánt csomagolásra” utal. A jogi szakértők szerint az üzletekben kapható utazó méretű sampon vagy drogériás mini kozmetikum nem képezi a tiltás elsődleges célját.

Az Európai Bizottság 2027 februárjáig részletes iránymutatást ad ki, amely pontosítja a kivételeket és az értelmezést. Addig az alapelv egyértelmű: a hotel-fürdőszobákban elhelyezett egyszer használatos mini csomagolásnak fokozatosan el kell tűnnie.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az EU minisampon-tiltás nem a zuhanyzás végét jelenti a szállodákban, hanem egy új korszak kezdetét a fenntartható csomagolás területén. A változás célja a műanyag hulladék csökkentése, miközben a vendégek kényelme megmarad.