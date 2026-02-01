Lusta kertészek kedvenc zöldségei: egyszer elülteti, élete végéig szüreteli

Az évelő zöldségfélék nagy előnye, hogy természetüknél fogva ellenállóbbak, kevesebb törődést igényelnek, és sok esetben évről évre egyre bőségesebb termést hoznak. Nem véletlen, hogy a permakultúrás és tapasztalt kertészek is szívesen választják őket.

Az évelő zöldségek egyszeri ültetés után hosszú éveken át elláthatják a kertet friss, ehető terméssel

Fotó: Markus Spiske / Unsplash

Évelő zöldségek a kertben: egyszer elülteti, évekig szüretelheti

Articsóka – hasznos és látványos

Az articsóka nemcsak különleges ízű évelő zöldség, hanem dísznövényként is megállja a helyét. Enyhébb éghajlaton több évig is megmarad, napos fekvést és jó vízelvezetésű talajt igényel. A bimbók akkor szüretelhetők, amikor feszesek és a pikkelylevelek éppen nyílni kezdenek.

Articsóka

Fotó: Martin Adams / Unsplash

Spárga – a türelem zöldsége

A spárga klasszikus példa arra, hogy az évelő zöldség valóban hosszú távú befektetés. Bár az első komolyabb szüretre akár három évet is várni kell, később tavasszal bőséges és kiváló minőségű termést ad, akár évtizedeken át.

Spárga

Fotó: Christine Siracusa / Unsplash

Torma – túl jól is érzi magát

A torma annyira könnyen nevelhető, hogy sok kertész inkább edényben tartja, nehogy eluralkodjon a kertben. Ősszel szedhető fel a főgyökér, miközben a mellékgyökerek újraültethetők – így gyakorlatilag kifogyhatatlan évelő zöldség válik belőle.

Torma

Fotó: Anna Evans / Unsplash

Csicsóka – napraforgórokon gumókkal

A csicsóka, más néven jeruzsálemi articsóka, szintén igénytelen és hálás növény. Gumói édeskés, diós ízűek, és sokféleképpen felhasználhatók a konyhában. Ráadásul magas, virágzó szárai miatt a kert díszei is lehetnek.

Csicsóka

Fotó: Gilmer Diaz Estela / Pexels

Lestyán – a zeller ízű titkos favorit

A lestyán kevésbé ismert, mégis rendkívül sokoldalú évelő zöldség és fűszernövény. Minden része ehető, íze a zellerre emlékeztet, ezért levesek, raguk kedvelt alapanyaga. Télen lefagyasztható, így egész évben kéznél van.

Lestyán

Fotó: Édenkert TV / YouTube / kékpivágás

Rebarbara – nem csak süteményekhez

A rebarbara régóta a kertek megbízható lakója. Savanykás szárai desszertekhez, italokhoz, sőt sós ételekhez is felhasználhatók. Bár levelei mérgezők, a növény rendkívül dekoratív és kevés gondozást igényel.

Rebarbara

Fotó: TEA TEA / Unsplash

Tengeri kel – a kelkáposzta évelő változata

A tengeri kel a kelkedvelők álma: évelő, mutatós, és minden része fogyasztható. Fiatal levelei salátába valók, az idősebbeket főzve érdemes elkészíteni. Jó vízelvezetésű talajban és napos helyen fejlődik a legszebben.