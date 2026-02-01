Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Sport

Váratlan fordulat: Szoboszlai Dominik helyére igazolna a Liverpool

évelő zöldség

Lusta kertészek kedvenc zöldségei: egyszer elülteti, élete végéig szüreteli

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan álmodnak konyhakertről, de kevesen vágynak a folyamatos vetésre, palántázásra és gondozásra. Jó hír, hogy léteznek olyan növények, amelyekkel mindez megspórolható: az évelő zöldségek egyszeri ültetés után hosszú éveken át elláthatják a kertet friss, ehető terméssel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
évelő zöldségegészséges táplálkozáskonyhakertkertészkedés

Az évelő zöldségfélék nagy előnye, hogy természetüknél fogva ellenállóbbak, kevesebb törődést igényelnek, és sok esetben évről évre egyre bőségesebb termést hoznak. Nem véletlen, hogy a permakultúrás és tapasztalt kertészek is szívesen választják őket.

Az évelő zöldségek egyszeri ültetés után hosszú éveken át elláthatják a kertet friss, ehető terméssel.
Az évelő zöldségek egyszeri ültetés után hosszú éveken át elláthatják a kertet friss, ehető terméssel
Fotó: Markus Spiske / Unsplash

Évelő zöldségek a kertben: egyszer elülteti, évekig szüretelheti

Articsóka – hasznos és látványos

Az articsóka nemcsak különleges ízű évelő zöldség, hanem dísznövényként is megállja a helyét. Enyhébb éghajlaton több évig is megmarad, napos fekvést és jó vízelvezetésű talajt igényel. A bimbók akkor szüretelhetők, amikor feszesek és a pikkelylevelek éppen nyílni kezdenek.

Articsóka
Articsóka
Fotó: Martin Adams / Unsplash

Spárga – a türelem zöldsége

A spárga klasszikus példa arra, hogy az évelő zöldség valóban hosszú távú befektetés. Bár az első komolyabb szüretre akár három évet is várni kell, később tavasszal bőséges és kiváló minőségű termést ad, akár évtizedeken át.

Spárga
Spárga
Fotó: Christine Siracusa / Unsplash

Torma – túl jól is érzi magát

A torma annyira könnyen nevelhető, hogy sok kertész inkább edényben tartja, nehogy eluralkodjon a kertben. Ősszel szedhető fel a főgyökér, miközben a mellékgyökerek újraültethetők – így gyakorlatilag kifogyhatatlan évelő zöldség válik belőle.

Torma
Torma
Fotó: Anna Evans / Unsplash

Csicsóka – napraforgórokon gumókkal

A csicsóka, más néven jeruzsálemi articsóka, szintén igénytelen és hálás növény. Gumói édeskés, diós ízűek, és sokféleképpen felhasználhatók a konyhában. Ráadásul magas, virágzó szárai miatt a kert díszei is lehetnek.

Csicsóka
Csicsóka
Fotó: Gilmer Diaz Estela / Pexels

Lestyán – a zeller ízű titkos favorit

A lestyán kevésbé ismert, mégis rendkívül sokoldalú évelő zöldség és fűszernövény. Minden része ehető, íze a zellerre emlékeztet, ezért levesek, raguk kedvelt alapanyaga. Télen lefagyasztható, így egész évben kéznél van.

Lestyán
Lestyán
Fotó: Édenkert TV / YouTube / kékpivágás

Rebarbara – nem csak süteményekhez

A rebarbara régóta a kertek megbízható lakója. Savanykás szárai desszertekhez, italokhoz, sőt sós ételekhez is felhasználhatók. Bár levelei mérgezők, a növény rendkívül dekoratív és kevés gondozást igényel.

Rebarbara
Rebarbara
Fotó: TEA TEA / Unsplash

Tengeri kel – a kelkáposzta évelő változata

A tengeri kel a kelkedvelők álma: évelő, mutatós, és minden része fogyasztható. Fiatal levelei salátába valók, az idősebbeket főzve érdemes elkészíteni. Jó vízelvezetésű talajban és napos helyen fejlődik a legszebben.

Tengeri kelkáposzta
Tengeri kelkáposzta
Fotó: Parkrose Permaculture / YouTube / Képkivágás

Sóska – savanykás íz, minimális gondozás

A sóska citrusos, friss ízével sok ételt feldob. Napfényes vagy félárnyékos helyen is jól érzi magát, és rendszeres virágeltávolítással folyamatosan új leveleket hoz.

Sóska
Sóska
Fotó: Filipp Romanovski / Unsplash

Az évelő zöldségek nemcsak praktikusak, hanem fenntarthatóbbá és örömtelibbé is teszik a kertészkedést. Ha egyszer elülteti őket, éveken át hálásak lesznek – minimális munkával, maximális terméssel.

Az eredeti cikk a The Spruce oldalán jelent meg. 

További tartalmaink:

Szobanövények, amelyek melegséget hoznak

Ahogy beköszönt a hideg idő, a kert lassan elcsendesedik, és a figyelem egyre inkább a beltér felé fordul. Ilyenkor kerül előtérbe a szobanövény, amely nemcsak a lakás hangulatát teszi otthonosabbá, hanem frissességet és természetközeli érzést is biztosít a hűvösebb hónapokban.

Ez a titkos növény bőséget hoz az otthonába

Az otthon nem csupán fizikai tér, hanem az energiák összessége, amely befolyásolja hangulatunkat és sikereinket. Egy jól megválasztott növény a Feng Shui szerint harmonizálja a lakás energiáit, és stabilitást, valamint anyagi gyarapodást hozhat az életünkbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!