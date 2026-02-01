Lusta kertészek kedvenc zöldségei: egyszer elülteti, élete végéig szüreteli

Az évelő zöldségfélék nagy előnye, hogy természetüknél fogva ellenállóbbak, kevesebb törődést igényelnek, és sok esetben évről évre egyre bőségesebb termést hoznak. Nem véletlen, hogy a permakultúrás és tapasztalt kertészek is szívesen választják őket.
Évelő zöldségek a kertben: egyszer elülteti, évekig szüretelheti
Articsóka – hasznos és látványos
Az articsóka nemcsak különleges ízű évelő zöldség, hanem dísznövényként is megállja a helyét. Enyhébb éghajlaton több évig is megmarad, napos fekvést és jó vízelvezetésű talajt igényel. A bimbók akkor szüretelhetők, amikor feszesek és a pikkelylevelek éppen nyílni kezdenek.
Spárga – a türelem zöldsége
A spárga klasszikus példa arra, hogy az évelő zöldség valóban hosszú távú befektetés. Bár az első komolyabb szüretre akár három évet is várni kell, később tavasszal bőséges és kiváló minőségű termést ad, akár évtizedeken át.
Torma – túl jól is érzi magát
A torma annyira könnyen nevelhető, hogy sok kertész inkább edényben tartja, nehogy eluralkodjon a kertben. Ősszel szedhető fel a főgyökér, miközben a mellékgyökerek újraültethetők – így gyakorlatilag kifogyhatatlan évelő zöldség válik belőle.
Csicsóka – napraforgórokon gumókkal
A csicsóka, más néven jeruzsálemi articsóka, szintén igénytelen és hálás növény. Gumói édeskés, diós ízűek, és sokféleképpen felhasználhatók a konyhában. Ráadásul magas, virágzó szárai miatt a kert díszei is lehetnek.
Lestyán – a zeller ízű titkos favorit
A lestyán kevésbé ismert, mégis rendkívül sokoldalú évelő zöldség és fűszernövény. Minden része ehető, íze a zellerre emlékeztet, ezért levesek, raguk kedvelt alapanyaga. Télen lefagyasztható, így egész évben kéznél van.
Rebarbara – nem csak süteményekhez
A rebarbara régóta a kertek megbízható lakója. Savanykás szárai desszertekhez, italokhoz, sőt sós ételekhez is felhasználhatók. Bár levelei mérgezők, a növény rendkívül dekoratív és kevés gondozást igényel.
Tengeri kel – a kelkáposzta évelő változata
A tengeri kel a kelkedvelők álma: évelő, mutatós, és minden része fogyasztható. Fiatal levelei salátába valók, az idősebbeket főzve érdemes elkészíteni. Jó vízelvezetésű talajban és napos helyen fejlődik a legszebben.
Sóska – savanykás íz, minimális gondozás
A sóska citrusos, friss ízével sok ételt feldob. Napfényes vagy félárnyékos helyen is jól érzi magát, és rendszeres virágeltávolítással folyamatosan új leveleket hoz.
Az évelő zöldségek nemcsak praktikusak, hanem fenntarthatóbbá és örömtelibbé is teszik a kertészkedést. Ha egyszer elülteti őket, éveken át hálásak lesznek – minimális munkával, maximális terméssel.
Az eredeti cikk a The Spruce oldalán jelent meg.
További tartalmaink:
Szobanövények, amelyek melegséget hoznak
Ahogy beköszönt a hideg idő, a kert lassan elcsendesedik, és a figyelem egyre inkább a beltér felé fordul. Ilyenkor kerül előtérbe a szobanövény, amely nemcsak a lakás hangulatát teszi otthonosabbá, hanem frissességet és természetközeli érzést is biztosít a hűvösebb hónapokban.
Ez a titkos növény bőséget hoz az otthonába
Az otthon nem csupán fizikai tér, hanem az energiák összessége, amely befolyásolja hangulatunkat és sikereinket. Egy jól megválasztott növény a Feng Shui szerint harmonizálja a lakás energiáit, és stabilitást, valamint anyagi gyarapodást hozhat az életünkbe.