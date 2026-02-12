A világ legrégebbi villanykörtéje 1901 óta világít – és senki sem tudja, hogyan

Az Egyesült Államokban, Kalifornia államban fekvő Livermore városában található a híres évszázados villanykörte, amely a Livermore-i 6. számú tűzoltóság mennyezetén világít immár több mint 125 éve. Ez a villanykörte 1901-ben került a tűzoltóállomásra, és azóta szinte folyamatosan üzemel, miközben a világ számos pontjáról vonzza az érdeklődőket. A 2026-os évben is mindössze körülbelül négy watt teljesítménnyel fénylik, mégis a technikatörténet egyik legkülönlegesebb darabjának számít.
Egy világrekorder villanykörte története
A „Százéves Fény” a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan is a világ leghosszabb ideje világító villanykörtéjeként tartja számon.
Az elmúlt több mint egy évszázad alatt csupán néhány alkalommal kapcsolták le, jellemzően akkor, amikor a livermore-i tűzoltóság új épületbe költözött. A legutóbbi áramszünet 2013-ban történt, ám ekkor sem maga az izzó hibásodott meg, hanem egy lemerült generátorakkumulátor okozta a leállást.
Miért bírja ilyen sokáig?
A szakértők szerint a titok a gyártási technológiában rejlik.
Évszázados villanykörte – Egy hétköznapi csoda a tűzoltók feje felett
A villanykörte 1901-ben Dennis Bernal helyi közműtulajdonos adományaként került a livermore-i önkéntes tűzoltóságra, ahol éjjel-nappal égve hagyták. Az évtizedek során a tűzoltóság költözött, az épület átalakult, de a fény mindig velük maradt. A tűzoltók számára ma már a mindennapok része, míg a látogatók számára igazi technikatörténeti látványosság.
Világhír és legendává válás
Az évszázados villanykörte története igazán 1971-ben kapott nyilvánosságot, amikor a Livermore Herald News utánajárt a helyi legendának. Azóta könyvek, cikkek és online beszámolók tucatjai foglalkoztak a különleges villanykörtével, amely mára Észak-Kalifornia egyik legszokatlanabb turisztikai érdekessége lett. Bár pontos magyarázat máig nincs arra, miért bírta ilyen sokáig, egy dolog biztos: ez a villanykörte örökre átírta az izzók élettartamáról alkotott elképzeléseinket.
A különleges villanykörtét 1897-ben az ohiói Shelby Electric Company készítette, tervezője pedig Adolphe Chaillet francia feltaláló volt. A modern izzókkal ellentétben ezt a modellt vastag, karbonizált izzószállal látták el, amely rendkívül ellenállónak bizonyult a folyamatos használattal szemben. A gyártó annak idején tartóssági teszteken is bizonyította az izzó erejét: míg a versenytársak termékei gyorsan kiégtek, a Shelby-féle villanykörte tovább világított.