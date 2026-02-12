Hírlevél
A világ legrégebbi villanykörtéje 1901 óta világít – és senki sem tudja, hogyan

Létezik egy villanykörte, amely már több mint egy évszázada világít megszakítás nélkül, és mára valódi világszenzációvá vált. Az évszázados villanykörte egy kaliforniai tűzoltóállomáson működik 1901 óta, és 2026 nyarán már a 125. születésnapját ünnepli.
Az Egyesült Államokban, Kalifornia államban fekvő Livermore városában található a híres évszázados villanykörte, amely a Livermore-i 6. számú tűzoltóság mennyezetén világít immár több mint 125 éve. Ez a villanykörte 1901-ben került a tűzoltóállomásra, és azóta szinte folyamatosan üzemel, miközben a világ számos pontjáról vonzza az érdeklődőket. A 2026-os évben is mindössze körülbelül négy watt teljesítménnyel fénylik, mégis a technikatörténet egyik legkülönlegesebb darabjának számít.

évszázados villanykörte - CALIFORNIA, UNITED STATES - JUNE 9: Livermore Light Bulb is seen at the Fire Station #6 in Livermore, California, United States on June 9, 2023. The Centennial Light is the world's longest-lasting light bulb, burning since 1901, and almost never turned off. Due to its longevity, the bulb has been noted by The Guinness Book of World Records, Ripley's Believe It or Not!, and General Electric. Tayfun Coskun / Anadolu Agency (Photo by Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
A Centennial Light,  azaz évszázados villanykörte a világ leghosszabb ideig tartó villanykörtéje, amely 1901 óta ég, és szinte soha nem kapcsolják le. Hosszú élettartama miatt az izzó bekerült a Guinness Rekordok Könyvéba
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP

Egy világrekorder villanykörte története

A „Százéves Fény” a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan is a világ leghosszabb ideje világító villanykörtéjeként tartja számon. 

Az elmúlt több mint egy évszázad alatt csupán néhány alkalommal kapcsolták le, jellemzően akkor, amikor a livermore-i tűzoltóság új épületbe költözött. A legutóbbi áramszünet 2013-ban történt, ám ekkor sem maga az izzó hibásodott meg, hanem egy lemerült generátorakkumulátor okozta a leállást.

Miért bírja ilyen sokáig?

A szakértők szerint a titok a gyártási technológiában rejlik. 

CALIFORNIA, UNITED STATES - JUNE 9: Livermore Light Bulb is seen at the Fire Station #6 in Livermore, California, United States on June 9, 2023. The Centennial Light is the world's longest-lasting light bulb, burning since 1901, and almost never turned off. Due to its longevity, the bulb has been noted by The Guinness Book of World Records, Ripley's Believe It or Not!, and General Electric. Tayfun Coskun / Anadolu Agency (Photo by Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Livermore-i villanykörte a 6. számú tűzoltóságon a kaliforniai Livermore-ban, az Egyesült Államokban, 2023. június 9-én.
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP

A különleges villanykörtét 1897-ben az ohiói Shelby Electric Company készítette, tervezője pedig Adolphe Chaillet francia feltaláló volt. A modern izzókkal ellentétben ezt a modellt vastag, karbonizált izzószállal látták el, amely rendkívül ellenállónak bizonyult a folyamatos használattal szemben. A gyártó annak idején tartóssági teszteken is bizonyította az izzó erejét: míg a versenytársak termékei gyorsan kiégtek, a Shelby-féle villanykörte tovább világított.

Évszázados villanykörte – Egy hétköznapi csoda a tűzoltók feje felett

A villanykörte 1901-ben Dennis Bernal helyi közműtulajdonos adományaként került a livermore-i önkéntes tűzoltóságra, ahol éjjel-nappal égve hagyták. Az évtizedek során a tűzoltóság költözött, az épület átalakult, de a fény mindig velük maradt. A tűzoltók számára ma már a mindennapok része, míg a látogatók számára igazi technikatörténeti látványosság.

CALIFORNIA, UNITED STATES - JUNE 9: Former "Keeper of the Light", Retired Deputy Fire Chief Tom Bramell shows his book named as ‘’A Million Hours of Service’’ after an exclusive interview with Anadolu Agency about history of the Livermore Light Bulb at the Fire Station #6 in Livermore, California, United States on June 9, 2023.The Centennial Light is the world's longest-lasting light bulb, burning since 1901, and almost never turned off. Due to its longevity, the bulb has been noted by The Guinness Book of World Records, Ripley's Believe It or Not!, and General Electric. Tayfun Coskun / Anadolu Agency (Photo by Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Tom Bramell, a korábbi „fény őrzője”, nyugalmazott tűzoltóparancsnok-helyettes bemutatja „Egymillió óra szolgálat” című könyvét
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP

Világhír és legendává válás

Az évszázados villanykörte története igazán 1971-ben kapott nyilvánosságot, amikor a Livermore Herald News utánajárt a helyi legendának. Azóta könyvek, cikkek és online beszámolók tucatjai foglalkoztak a különleges villanykörtével, amely mára Észak-Kalifornia egyik legszokatlanabb turisztikai érdekessége lett. Bár pontos magyarázat máig nincs arra, miért bírta ilyen sokáig, egy dolog biztos: ez a villanykörte örökre átírta az izzók élettartamáról alkotott elképzeléseinket.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán található.

