A világ legrégebbi villanykörtéje 1901 óta világít – és senki sem tudja, hogyan

Az Egyesült Államokban, Kalifornia államban fekvő Livermore városában található a híres évszázados villanykörte, amely a Livermore-i 6. számú tűzoltóság mennyezetén világít immár több mint 125 éve. Ez a villanykörte 1901-ben került a tűzoltóállomásra, és azóta szinte folyamatosan üzemel, miközben a világ számos pontjáról vonzza az érdeklődőket. A 2026-os évben is mindössze körülbelül négy watt teljesítménnyel fénylik, mégis a technikatörténet egyik legkülönlegesebb darabjának számít.

A Centennial Light, azaz évszázados villanykörte a világ leghosszabb ideig tartó villanykörtéje, amely 1901 óta ég, és szinte soha nem kapcsolják le. Hosszú élettartama miatt az izzó bekerült a Guinness Rekordok Könyvéba

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP

Egy világrekorder villanykörte története

A „Százéves Fény” a Guinness Rekordok Könyve hivatalosan is a világ leghosszabb ideje világító villanykörtéjeként tartja számon.

Az elmúlt több mint egy évszázad alatt csupán néhány alkalommal kapcsolták le, jellemzően akkor, amikor a livermore-i tűzoltóság új épületbe költözött. A legutóbbi áramszünet 2013-ban történt, ám ekkor sem maga az izzó hibásodott meg, hanem egy lemerült generátorakkumulátor okozta a leállást.

Miért bírja ilyen sokáig?

A szakértők szerint a titok a gyártási technológiában rejlik.

Livermore-i villanykörte a 6. számú tűzoltóságon a kaliforniai Livermore-ban, az Egyesült Államokban, 2023. június 9-én.

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP

Évszázados villanykörte – Egy hétköznapi csoda a tűzoltók feje felett

A villanykörte 1901-ben Dennis Bernal helyi közműtulajdonos adományaként került a livermore-i önkéntes tűzoltóságra, ahol éjjel-nappal égve hagyták. Az évtizedek során a tűzoltóság költözött, az épület átalakult, de a fény mindig velük maradt. A tűzoltók számára ma már a mindennapok része, míg a látogatók számára igazi technikatörténeti látványosság.

Tom Bramell, a korábbi „fény őrzője”, nyugalmazott tűzoltóparancsnok-helyettes bemutatja „Egymillió óra szolgálat” című könyvét

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP

Világhír és legendává válás

Az évszázados villanykörte története igazán 1971-ben kapott nyilvánosságot, amikor a Livermore Herald News utánajárt a helyi legendának. Azóta könyvek, cikkek és online beszámolók tucatjai foglalkoztak a különleges villanykörtével, amely mára Észak-Kalifornia egyik legszokatlanabb turisztikai érdekessége lett. Bár pontos magyarázat máig nincs arra, miért bírta ilyen sokáig, egy dolog biztos: ez a villanykörte örökre átírta az izzók élettartamáról alkotott elképzeléseinket.