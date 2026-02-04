22 éve indult világhódító útjára a Facebook

A Facebookot Mark Zuckerberg alapította 2004-ben, amikor még a Harvard Egyetem hallgatója volt. Az oldal eredeti neve TheFacebook volt, és kizárólag a Harvard diákjai regisztrálhattak rá. A cél kezdetben egyszerű volt: egy olyan online „évkönyv” létrehozása, ahol a hallgatók megnézhetik egymás profilját, kapcsolatba léphetnek egymással, és közösséget alkothatnak.
Az oldal sikere azonban szinte azonnali volt. Néhány hónapon belül más egyetemek is csatlakoztak, majd 2006-ban a Facebook megnyílt a nagyközönség előtt is - írja a Guardian.
Ekkorra már Zuckerberg mellett több társalapító is dolgozott a projekten, köztük Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum és Chris Hughes.
A növekedés olyan gyors volt, hogy a Facebook néhány év alatt globális platformmá vált, amely már nemcsak egyetemisták, hanem családok, vállalkozások, híroldalak és politikai szereplők számára is fontos eszköz lett.
A Facebook fejlődésének fontos mérföldkövei
Bár a Facebook alapötlete egyszerű volt, a funkciók folyamatosan bővültek. Íme néhány kulcselem, amely alapjaiban változtatta meg a használatát:
2009: Like gomb – a visszajelzés legegyszerűbb formája, amely később a közösségi média egyik legfontosabb jelképe lett.
2011: Messenger külön appként – az üzenetküldés önálló platformmá vált.
Mobilalkalmazás – a Facebook zsebbe költözött, így a felhasználók folyamatosan online lehettek.
Algoritmus-alapú hírfolyam – nem időrendben, hanem érdeklődés szerint jelennek meg a posztok.
2021: Meta név – a vállalat új irányt jelölt ki a virtuális világok felé.
Hogyan változtatta meg a mindennapjainkat?
A Facebook nem csupán technológiai újítás volt, hanem társadalmi fordulópont is. Az emberek ma már természetesnek veszik, hogy egyetlen kattintással kapcsolatba léphetnek a világ másik felén élő ismerőseikkel. Az oldal újra összekötött régi barátokat, lehetővé tette közösségek szerveződését, és sokak számára a mindennapi információszerzés egyik fő forrásává vált.
Ugyanakkor az árnyoldalak is egyre erősebben jelentkeztek. A túlzott használat függőséget okozhat, az algoritmusok torzíthatják a valóságérzékelést, és a platform számos adatvédelmi botrányba keveredett.
A Cambridge Analytica-ügy például világszerte felhívta a figyelmet arra, milyen erős befolyással bírhat egy közösségi hálózat a társadalmi folyamatokra.
Facebook a filmvásznon
A Facebook története annyira drámai és ellentmondásos, hogy 2010-ben film is készült róla A közösségi háló (The Social Network) címmel. A filmet David Fincher rendezte, a forgatókönyvet pedig Aaron Sorkin írta. A történet középpontjában Mark Zuckerberg felemelkedése áll, valamint azok a jogi és személyes konfliktusok, amelyek a cég indulását kísérték.
A film nem dokumentumfilm, hanem dramatizált feldolgozás, mégis rendkívül erősen mutatja be a siker árát: az elmagányosodást, az árulás érzését és a hatalommal járó felelősséget. A közösségi háló három Oscar-díjat nyert, és máig az egyik legismertebb „technológiai korszakfilmnek” számít.
Rémálom a közösségi oldalon: így lopják el a Facebook-fiókodat
Újabb ijesztő online trükk söpör végig az interneten, amellyel pillanatok alatt kiforgathatnak minket a saját profilunkból. A Facebook felhasználóit most egy olyan átveréssel célozzák, amely első ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnik, hívtuk fel a figyelmet nemrégiben az Origón.
Félmillió tinédzser Facebook-fiókját tiltották le a közösségi médiában
Ausztrália történelmi lépést tett a digitális gyermekvédelem terén. A 16 év alatti fiatalok számára országos közösségi média-tilalom lépett életbe, amelynek következtében a Meta – az Instagram, Facebook és Threads tulajdonosa – több mint félmillió felhasználói fiókot deaktivált. A hatósági döntés célja, hogy csökkentse a fiatalok online káros tartalmakkal és algoritmusokkal való érintkezését, de a végrehajtás nehézségei és a technológiai kihívások egyaránt vitákat szülnek.