46 perce
Olvasási idő: 8 perc
2004. február 4-én egy harvardi kollégiumi szobában megszületett egy weboldal, amelyről akkor még senki sem gondolta volna, hogy néhány évtized alatt az emberi kapcsolatok egyik legfontosabb digitális terévé válik. A Facebook története nem csupán egy sikeres startup sztorija, hanem egy egész korszak lenyomata: megmutatja, hogyan változott meg a kommunikáció, az információhoz való hozzáférés és végső soron az, ahogyan önmagunkat látjuk az online térben.
A Facebookot Mark Zuckerberg alapította 2004-ben, amikor még a Harvard Egyetem hallgatója volt. Az oldal eredeti neve TheFacebook volt, és kizárólag a Harvard diákjai regisztrálhattak rá. A cél kezdetben egyszerű volt: egy olyan online „évkönyv” létrehozása, ahol a hallgatók megnézhetik egymás profilját, kapcsolatba léphetnek egymással, és közösséget alkothatnak.

Facebook
22 éve indult világhódító útjára a Facebook közösségi platform 

Az oldal sikere azonban szinte azonnali volt. Néhány hónapon belül más egyetemek is csatlakoztak, majd 2006-ban a Facebook megnyílt a nagyközönség előtt is - írja a Guardian.

Ekkorra már Zuckerberg mellett több társalapító is dolgozott a projekten, köztük Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum és Chris Hughes.

A növekedés olyan gyors volt, hogy a Facebook néhány év alatt globális platformmá vált, amely már nemcsak egyetemisták, hanem családok, vállalkozások, híroldalak és politikai szereplők számára is fontos eszköz lett.

A Facebook fejlődésének fontos mérföldkövei

Bár a Facebook alapötlete egyszerű volt, a funkciók folyamatosan bővültek. Íme néhány kulcselem, amely alapjaiban változtatta meg a használatát:

2009: Like gomb – a visszajelzés legegyszerűbb formája, amely később a közösségi média egyik legfontosabb jelképe lett.

2011: Messenger külön appként – az üzenetküldés önálló platformmá vált.

Mobilalkalmazás – a Facebook zsebbe költözött, így a felhasználók folyamatosan online lehettek.

Algoritmus-alapú hírfolyam – nem időrendben, hanem érdeklődés szerint jelennek meg a posztok.

2021: Meta név – a vállalat új irányt jelölt ki a virtuális világok felé.

France, 2025-12-08. Social media illustration, Meta, formerly known as Facebook, is an American multinational which notably acquired WhatsApp and the social network Instagram. Logo on smartphone and laptop screens. France, 2025-12-08. Illustration reseaux sociaux, Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, est une multinationale americaine qui fait notamment l acquisition de WhatsApp et du reseau social Instagram. Logo sur des ecrans de smartphone et ordinateur portable. (Photo by Jean-Marc Barrère / Hans Lucas via AFP)
A Faecbookból Meta lett - Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Hogyan változtatta meg a mindennapjainkat?

A Facebook nem csupán technológiai újítás volt, hanem társadalmi fordulópont is. Az emberek ma már természetesnek veszik, hogy egyetlen kattintással kapcsolatba léphetnek a világ másik felén élő ismerőseikkel. Az oldal újra összekötött régi barátokat, lehetővé tette közösségek szerveződését, és sokak számára a mindennapi információszerzés egyik fő forrásává vált.

Ugyanakkor az árnyoldalak is egyre erősebben jelentkeztek. A túlzott használat függőséget okozhat, az algoritmusok torzíthatják a valóságérzékelést, és a platform számos adatvédelmi botrányba keveredett. 

A Cambridge Analytica-ügy például világszerte felhívta a figyelmet arra, milyen erős befolyással bírhat egy közösségi hálózat a társadalmi folyamatokra.

Facebook a filmvásznon

A Facebook története annyira drámai és ellentmondásos, hogy 2010-ben film is készült róla A közösségi háló (The Social Network) címmel. A filmet David Fincher rendezte, a forgatókönyvet pedig Aaron Sorkin írta. A történet középpontjában Mark Zuckerberg felemelkedése áll, valamint azok a jogi és személyes konfliktusok, amelyek a cég indulását kísérték.

A film nem dokumentumfilm, hanem dramatizált feldolgozás, mégis rendkívül erősen mutatja be a siker árát: az elmagányosodást, az árulás érzését és a hatalommal járó felelősséget. A közösségi háló három Oscar-díjat nyert, és máig az egyik legismertebb „technológiai korszakfilmnek” számít.

