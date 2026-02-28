Ezt tegye, ha a tavaszi fáradtság úrrá lett a szervezetén

A tél végén sokan tapasztalják, hogy hirtelen elhatalmasodik rajtuk a kimerültség. A tavaszi fáradtság természetes jelenség, amely mögött hormonális és keringési változások állnak – írja a Focus.de.

Tavaszi fáradtság: így lehet a legkönnyebben leküzdeni (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A téli hónapokban a szervezet több melatonint termel. Ez a hormon sötétben szabadul fel, és az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza. Mivel télen rövidebbek a nappalok, a melatoninszint hosszabb ideig marad magas, ezért sokan többet alszanak vagy gyakrabban érzik magukat álmosnak.

Tavasszal azonban egyensúlyváltás történik. A több napfény hatására nő a szerotonin termelése, amely a hangulatért, az energiaszintért és a motivációért felelős. A szervezetnek időre van szüksége, hogy új egyensúlyt találjon a két hormon között. Ez az átállási időszak akár több hétig is eltarthat, és gyakran jár együtt fáradtsággal.

Nemcsak a hormonok, hanem a keringési rendszer is alkalmazkodik tavasszal. A nappali hőmérséklet akár 15–20 fokot is ingadozhat, ami komoly terhelést jelent az erek számára. Melegben az erek kitágulnak, hidegben összehúzódnak. Ez az állandó alkalmazkodás csökkentheti a vérnyomást.

A mozgás a leghatékonyabb megoldás fáradtság ellen

A rendszeres testmozgás az egyik legjobb módszer a tavaszi fáradtság leküzdésére. Különösen hasznos a szabadban végzett mozgás, mert a természetes fény serkenti a szerotonintermelést. Már napi egy séta is érezhető javulást hozhat. A kulcs a rendszeresség: a testnek néhány napra van szüksége, hogy reagáljon az új ingerekre.

A tél végére sokaknál kimerülnek az energiatartalékok. A friss zöldségek és gyümölcsök vitaminokkal és ásványi anyagokkal támogatják az anyagcserét. Fontos a megfelelő rost- és fehérjebevitel is.

A napi legalább 1,5-2 liter víz segít stabilizálni a vérkeringést. A nem elegendő folyadékfogyasztás tovább erősítheti a fáradtság érzését és a koncentrációs problémákat.

Ez történik a testével éjszaka – ezért nem mindegy, hogyan alszik

A pihenés nem luxus, hanem alapvető szükséglet. Az egészséges alvás több egymásra épülő szakaszból áll, amelyek különböző élettani folyamatokat támogatnak. Ha ezek nem valósulnak meg megfelelően, a testi és mentális egyensúly is felborulhat.