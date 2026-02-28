Ezt tegye, ha a tavaszi fáradtság úrrá lett a szervezetén

A tél végén sokan tapasztalják, hogy hirtelen elhatalmasodik rajtuk a kimerültség. A tavaszi fáradtság természetes jelenség, amely mögött hormonális és keringési változások állnak – írja a Focus.de.
A téli hónapokban a szervezet több melatonint termel. Ez a hormon sötétben szabadul fel, és az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza. Mivel télen rövidebbek a nappalok, a melatoninszint hosszabb ideig marad magas, ezért sokan többet alszanak vagy gyakrabban érzik magukat álmosnak.
Tavasszal azonban egyensúlyváltás történik. A több napfény hatására nő a szerotonin termelése, amely a hangulatért, az energiaszintért és a motivációért felelős. A szervezetnek időre van szüksége, hogy új egyensúlyt találjon a két hormon között. Ez az átállási időszak akár több hétig is eltarthat, és gyakran jár együtt fáradtsággal.
Nemcsak a hormonok, hanem a keringési rendszer is alkalmazkodik tavasszal. A nappali hőmérséklet akár 15–20 fokot is ingadozhat, ami komoly terhelést jelent az erek számára. Melegben az erek kitágulnak, hidegben összehúzódnak. Ez az állandó alkalmazkodás csökkentheti a vérnyomást.
A mozgás a leghatékonyabb megoldás fáradtság ellen
A rendszeres testmozgás az egyik legjobb módszer a tavaszi fáradtság leküzdésére. Különösen hasznos a szabadban végzett mozgás, mert a természetes fény serkenti a szerotonintermelést. Már napi egy séta is érezhető javulást hozhat. A kulcs a rendszeresség: a testnek néhány napra van szüksége, hogy reagáljon az új ingerekre.
A tél végére sokaknál kimerülnek az energiatartalékok. A friss zöldségek és gyümölcsök vitaminokkal és ásványi anyagokkal támogatják az anyagcserét. Fontos a megfelelő rost- és fehérjebevitel is.
A napi legalább 1,5-2 liter víz segít stabilizálni a vérkeringést. A nem elegendő folyadékfogyasztás tovább erősítheti a fáradtság érzését és a koncentrációs problémákat.
Ez történik a testével éjszaka – ezért nem mindegy, hogyan alszik
A pihenés nem luxus, hanem alapvető szükséglet. Az egészséges alvás több egymásra épülő szakaszból áll, amelyek különböző élettani folyamatokat támogatnak. Ha ezek nem valósulnak meg megfelelően, a testi és mentális egyensúly is felborulhat.
Valóban jót tesz a beleknek, ha forró vizet iszunk reggel?
Diane Lindsay-Adler, táplálkozási szakértő szerint a forró víz fogyasztása reggelente egyike lehet azoknak az egyszerű szokásoknak, amelyek jelentős hatással vannak egészségünkre. Sokak számára a reggel egy csésze kávéval vagy teával kezdődik, ám egyre többen fedezik fel a sima forró víz csodálatos előnyeit. Ez az ősi gyakorlat, amelyet már évezredek óta alkalmaznak különböző kultúrákban, most a modern tudomány figyelmét is felkeltette.