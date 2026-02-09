Olyasmi történt Kaliforniában, amire száz éve nem volt példa

Hírlevél
Történelmi jelentőségű és egyben nyugtalanító felfedezést tettek Kaliforniában: egy szürke farkast észleltek Los Angeles megye területén, amire több mint száz éve nem volt példa. Az állat megjelenése azért is különleges, mert a farkasokat a 20. század elején gyakorlatilag teljesen kiirtották a térségből.
A kaliforniai hal- és vadvédelmi hatóság közlése szerint egy hároméves nőstény farkast rögzített egy vadkamera a Santa Claritától északra fekvő hegyvidéken. Az állat a BEY03F azonosítót kapta, mozgását GPS-nyomkövető segítségével figyelik a szakemberek – írja a The New York Post

A hegyvidéken mászkáló farkast egy vadkamera rögzítette – Fotó: Unsplash
A hegyvidéken mászkáló farkast egy vadkamera rögzítette
Fotó: Unsplash

Nem az emberek jelentik a legnagyobb a veszélyt a kaliforniai farkasra

A hatóságok szerint ez lehet az első dokumentált szürke farkas Dél-Kaliforniában az elmúlt 100 évben. Az utolsó ismert vadon élő farkast 1924-ben lőtték le az államban egy szövetségi csapdázó akció során.

A farkas az észak-kaliforniai Beyem Seyo falkában született, és az elmúlt években mintegy 370 kilométert tett meg, miközben sivatagos területeken és forgalmas autópályákon is átkelt. A szakértők szerint a legnagyobb veszélyt jelenleg nem az emberek, hanem az autók jelentik az állatra.

Korábban egy másik farkas is eljutott Dél-Kalifornia közelébe, azonban 2021-ben elgázolták az Interstate 5 autópályán.

A szakemberek szerint jelenleg mintegy 60 szürke farkas él Kaliforniában, többségük az állam északi, ritkán lakott területein. A mostani észlelés azért is keltett nagy figyelmet, mert nem zárható ki, hogy a környéken egy magányos hím is él, ami akár az első modern kori dél-kaliforniai farkasfalka kialakulásához is vezethet.

A hatóságok folyamatosan figyelik az állat útját, és arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a vadon élő ragadozót, és jelentsék, ha észlelik.

A farkas visszatérése egyesek szerint a természet alkalmazkodóképességét bizonyítja, míg mások aggódnak a lakott területek közelsége miatt. Egy biztos: ilyen eseményre egy évszázada nem volt példa Kaliforniában.

