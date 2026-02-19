Farkasfalka okozott vérengzést egy németországi faluban

A támadás után húsz juh tetemét és hét sérült állatot találtak meg nagy területen elszórva. A szakértők szerint a pusztítást egyértelműen egy farkasfalka követte el, még ha a résztvevő egyedek száma nem is ismert – írja a Bild.

A farkasfalka az éj leple alatt támadt.

A farkasfalka több tagjai is megjelent már a környéken

A gazdaság korábban kiépítette a hivatalosan elfogadott alapvédelmet a ragadozók ellen. Emiatt a tulajdonos most önkéntes állami kártérítésre nyújthat be kérelmet.

Közben Baden-Württembergben egy másik eset tartja izgalomban a helyieket. A Fekete-erdő északi részén élő úgynevezett hornisgrinde-i példányt 2024 óta már több mint 180 alkalommal látták. Az állat feltűnően bizalmasan viselkedik az emberekkel, ami sokakban félelmet kelt.

A mannheimi közigazgatási bíróság ezért engedélyezte, hogy március 10-ig kilőjék.

Állatvédő szervezetek próbálták megakadályozni a döntést, de a hatóságok a lakosság védelmét helyezték előtérbe. Az ügyek újra felszínre hozták a vitát arról, miként lehet együtt élni a visszatérő nagyragadozókkal Németországban.

Farkasok tűntek fel a játszótér közelében

Egy felső-bajorországi településen a lakosok farkasokat vettek videóra közvetlenül egy játszótér közelében. A videó heves reakciókat váltott ki az interneten: sokan attól tartanak, hogy a ragadozók veszélyt jelenthetnek a gyerekekre és a környéken élőkre.

