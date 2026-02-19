Farkasfalka okozott vérengzést egy németországi faluban

A támadás után húsz juh tetemét és hét sérült állatot találtak meg nagy területen elszórva. A szakértők szerint a pusztítást egyértelműen egy farkasfalka követte el, még ha a résztvevő egyedek száma nem is ismert – írja a Bild.
A farkasfalka több tagjai is megjelent már a környéken
A gazdaság korábban kiépítette a hivatalosan elfogadott alapvédelmet a ragadozók ellen. Emiatt a tulajdonos most önkéntes állami kártérítésre nyújthat be kérelmet.
Közben Baden-Württembergben egy másik eset tartja izgalomban a helyieket. A Fekete-erdő északi részén élő úgynevezett hornisgrinde-i példányt 2024 óta már több mint 180 alkalommal látták. Az állat feltűnően bizalmasan viselkedik az emberekkel, ami sokakban félelmet kelt.
A mannheimi közigazgatási bíróság ezért engedélyezte, hogy március 10-ig kilőjék.
Állatvédő szervezetek próbálták megakadályozni a döntést, de a hatóságok a lakosság védelmét helyezték előtérbe. Az ügyek újra felszínre hozták a vitát arról, miként lehet együtt élni a visszatérő nagyragadozókkal Németországban.
Farkasok tűntek fel a játszótér közelében
Egy felső-bajorországi településen a lakosok farkasokat vettek videóra közvetlenül egy játszótér közelében. A videó heves reakciókat váltott ki az interneten: sokan attól tartanak, hogy a ragadozók veszélyt jelenthetnek a gyerekekre és a környéken élőkre.
50 birka tört be egy Pennybe
Bajorországban, a Burgsinn nevű városban váratlanul mintegy ötven juh — elszakadva nagyobb nyájától — besétált egy helyi Penny áruházba, ahol körülbelül 20 percig kószáltak a polcok és a pénztárak között, meglepve a vásárlókat és felforgatva a boltot.