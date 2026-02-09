Ilyen rablás a filmekben sincs: felrobbantották a pénzszállítót az autópályán – videó

A Tuturano közelében végrehajtott fegyveres rablás során egy nagyjából tízfős, álarcos bűnbanda csapott le egy jelentős összegű készpénzt szállító páncélozott járműre. A támadók egységes ruházatot viseltek, és katonai fegyelemmel hajtották végre az akciót – írj a Wanted In Rome. A brutális fegyveres rablás 2026. február 9-én történt, Olaszországban.

Hatalmas robbanás történt az autópályán – Kirabolták a pénzszállító autót

Lángoló autók, robbanás és lövések az autópályán

A fegyveres rablás első lépéseként több ellopott autóval mindkét irányban elzárták az utat, majd felgyújtották a járműveket. A lángoló roncsok tűzfalat képeztek, amely megakadályozta a civilek és a rendőrség közeledését.

Momenti di paura questa mattina sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori ▶️ https://t.co/0hxZik8Vp0 pic.twitter.com/2aVV9GBTHK — Sky tg24 (@SkyTG24) February 9, 2026

Miután elszigetelték a célpontot, a fegyveres rablás újabb sokkoló fordulatot vett: a támadók nagy erejű robbanóanyagot használtak, hogy feltörjék a pénzszállító hátsó ajtaját és a megerősített páncélszekrényt. A robbanást követően sűrű fekete füst borította be az útszakaszt.

Szemtanúk szerint a fegyveres rablás közben a bűnözők gépkarabélyokkal és sörétes fegyverekkel lövöldöztek, hogy megfélemlítsék az őröket és távol tartsák a környéken tartózkodókat. A robbanás és a lövések ellenére nem sérült meg senki.

A fegyveres rablás végén a banda megszerezte a készpénzt — a pontos összeg egyelőre nem ismert, de a hatóságok szerint jelentős zsákmányról lehet szó. A támadók nagy teljesítményű autókkal menekültek el a Squinzano környéke felé.

A menekülés biztosítására fémtüskéket szórtak szét az aszfalton, amelyek az üldöző járművek kerekeit azonnal tönkretették volna. A rendőrség helikoptereket is bevetett, de az elkövetők eltűntek a vidéki mellékutakon.

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

Ma reggel fegyveres rablás történt Párizsban, a világ egyik leghíresebb múzeumában. A Louvre múzeum a rablás után azonnal bezárt, és közölte, hogy „kivételes okokból” a mai napon nem fogad látogatókat.

A világtörténelem tíz legnagyobb bankrablása

A világtörténelem legnagyobb bankrablásai sok mindenben különböznek egymástól. Volt, amikor egy vonatot kellett megállítani, volt hogy 14 alkalmazottat kellett bezárni egy széfbe, de olyan is akadt, amelyhez elég volt egyetlen egy levél. Ráadásul az elrabolt vagyon az esetek többségében soha nem került elő. Íme, a tíz legismertebb sikeres bankrablás története.