A falu elöljárója is eltűnt a fegyveres támadás után, legalább 35-en meghaltak

A kedd esti fegyveres támadás során több házat és boltot felgyújtottak.

A fegyveres támadás a Woro nevű településen történt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Mindennaposak a fegyveres támadások

Saidu Baba Ahmed, az állam törvényhozásának egyik tagja elmondta, sok falusi a környékbeli erdőkben keresett menedéket, hozzátéve, hogy a halottak pontos számát egyelőre nem tudják. Elmondta, hogy a támadásban eltűnt a falu elöljárója is, akinek a házát egyébként szintén felgyújtották. AbdulRahman AbdulRazaq, Kwara kormányzója terrortámadásnak minősítette a gyilkosságokat.

BREAKING NEWS: T€rrorists on Tuesday night attacked Woro and Nuku communities in Kaiama Local Government Area of Kwara State, k!ll!ng several villagers and setting many houses ablaze. pic.twitter.com/6QfPKcBKyy — Nigeria Stories (@NigeriaStories) February 4, 2026

Néhány nappal korábban a hadsereg arról számolt be, hogy 150, az állam erdős részein bujkáló terroristával végzett.

Kwarában több fegyveres bűnbanda garázdálkodik, illetve az ország északnyugati részén aktív dzsihadista csoportok is egyre gyakrabban követnek el atrocitásokat ebben a térségben. A romló biztonsági helyzet miatt a helyi hatóságok több körzetben kijárási tilalmat rendeltek el, és egy ideig felfüggesztették az oktatást az iskolákban.

