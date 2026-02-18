Halálos fegyveres támadás történt egy népszerű parkban, gyerekek sérültek meg

Fegyveres támadásnak estek áldozatul többen a közép-mexikói Guanajuato állam egyik parkjában, egy 36 éves férfi életét vesztette, nyolc gyerek pedig megsebesült – közölték szerdán a helyi hatóságok az MTI információi szerint.

Fegyveres támadásnak estek áldozatul többen a közép-mexikói Guanajuato állam egyik parkjában. (A kép illusztráció.)

A tájékoztatás szerint a támadást kedden este követték el. Libia Dennise García helyi kormányzó az X-en teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a bűncselekményt.

Együttérzéséről biztosította az áldozatok családtagjait, és ígéretet tett arra, hogy az ügyben „határozottan, felelősségteljesen és az állami hatalom teljes erejével fog fellépni”.

Guanajuato amellett, hogy virágzó ipari központ, és több turisztikai látványosság is található ott, Mexikó egyik leginkább erőszak sújtotta tagállama, ahol több bűnszervezet is rivalizál egymással, így a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG), valamint a Santa Rosa de Lima kartellek.

Ebben az államban található Salamanca is, amelynek egyik futballpályáján januárban 11 embert gyilkoltak meg és 12-t megsebesítettek egy fegyveres támadásban.

