Nem mindegy, honnan jön a fehérje – sokan ezt rontják el

Az egészséges étrend egyik alapja a megfelelő tápanyagbevitel, de sokan még mindig félreértik, miből és mennyit érdemes fogyasztani. A fehérje nemcsak az izmok építőköve, hanem minden sejtünk működéséhez nélkülözhetetlen, és minősége legalább annyira fontos, mint a mennyisége. Nem minden forrás egyforma, ezért érdemes tudni, mely élelmiszerek számítanak valóban jó választásnak.
A fehérje a szervezet számára létfontosságú tápanyag, amely aminosavakból épül fel. A jó minőségű fehérjeforrások nemcsak nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjét, hanem megfelelő arányban biztosítják az esszenciális aminosavakat is. A protein minőségét az aminosav-összetétel és a hasznosulás határozza meg, ezért különbséget kell tenni állati fehérje és növényi fehérje között is - tájékoztat a Focus.

fehérje
Az állati és növényi fehérje kombinálása a kiegyensúlyozott étrend egyik alapja
Fotó: Unsplash

Melyek a legjobb fehérjeforrások?

A legjobb fehérjeforrások azok, amelyek magas fehérjetartalommal és kedvező aminosav-összetétellel rendelkeznek.

Állati eredetű jó minőségű fehérjeforrások:

  • tojás
  • sovány sertéshús
  • hal (például pisztráng)
  • kemény sajtok (ementáli, gouda)
  • túró és joghurt

Növényi fehérjeforrások:

  • szója
  • tofu
  • lencse
  • babfélék
  • borsó
  • földimogyoró
  • zabpehely
  • teljes kiőrlésű kenyér

Az állati fehérje általában magasabb biológiai értékkel bír, de a növényi fehérjeforrások is fontos szerepet játszanak a kiegyensúlyozott étrendben.

Melyik fehérje a legjobb minőségű?

A legjobb minőségű fehérje az, amely megfelelő mennyiségben tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, és jól hasznosul a szervezetben. Általánosságban az állati fehérje – különösen a tojás – számít kiemelkedő protein minőségűnek, mert aminosav-összetétele nagyon hasonlít az emberi szervezet fehérjéihez. A növényi fehérje esetében gyakran előfordul, hogy egy-egy esszenciális aminosav – például a lizin – kisebb mennyiségben van jelen, ezért önmagában alacsonyabb a biológiai értéke.

Mi a különbség az állati és a növényi fehérje között?

Az állati fehérje teljes értékű, mert általában minden esszenciális aminosavat megfelelő arányban tartalmaz. Emellett hasznosulása is kedvezőbb. A növényi fehérje esetében egyes aminosavak – például gabonafélékben a lizin – limitáló tényezők lehetnek. Ez nem jelenti azt, hogy a növényi fehérje rossz, csupán azt, hogy tudatosabban kell összeállítani az étrendet.

Mennyi fehérjére van szükség naponta?

Az átlagos felnőttek napi fehérjeszükséglete körülbelül 0,8 gramm testtömeg-kilogrammonként. Ez egy 70 kilogrammos ember esetében nagyjából 55–60 gramm fehérje naponta.  A legtöbb ember a javasoltnál több fehérjét fogyaszt.

Hogyan kombináljuk a növényi fehérjéket?

A növényi fehérje értéke növelhető különböző élelmiszerek kombinálásával.

Például:

  • bab + rizs
  • lencse + teljes kiőrlésű kenyér
  • burgonya + tojás
  • hüvelyesek + tejtermék

A különböző fehérjeforrások eltérő limitáló aminosavakat tartalmaznak, így együtt fogyasztva kiegyensúlyozottabb aminosav-profilt biztosítanak.

Mely ételek tartalmaznak sok fehérjét?

100 grammra vetítve magas fehérjetartalmú ételek például:

  • főtt sertéshús – 28 g
  • kemény sajt – 28 g
  • pisztráng – 23 g
  • tofu – 16 g
  • zabpehely – 13 g
  • főtt lencse – 9 g
  • teljes kiőrlésű kenyér – 7 g

A jó minőségű fehérjeforrások kiválasztásánál tehát nemcsak a mennyiség, hanem a protein minőség is meghatározó.

Megvan az örök ifjúság receptje? Egy fehérje visszafordíthatja az agy öregedését!

Az agy öregedése régóta foglalkoztatja a kutatókat világszerte, és most úgy tűnik, hogy áttörés küszöbén állunk. A Yong Loo Lin School of Medicine tudósai egy rendkívüli felfedezést tettek, amely alapjaiban változtathatja meg, ahogyan az öregedésről gondolkodunk. A kutatók azonosítottak egy kulcsfontosságú fehérjét, amely központi szerepet játszik az agy biológiai öregedési folyamataiban.

Kínoz az elhízás? A fogyasztó fehérjével ints búcsút a plusz kilóknak!

Német kutatók új reménységet találtak az elhízás kezelésében. A felfedezett fehérje képes az agynak erősebb „tele vagyok” jeleket küldeni. A tudósok szerint ez a mechanizmus akár forradalmasíthatja az étvágy- és súlykontrollal kapcsolatos terápiákat.

 

