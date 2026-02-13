Nem mindegy, honnan jön a fehérje – sokan ezt rontják el

A fehérje a szervezet számára létfontosságú tápanyag, amely aminosavakból épül fel. A jó minőségű fehérjeforrások nemcsak nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjét, hanem megfelelő arányban biztosítják az esszenciális aminosavakat is. A protein minőségét az aminosav-összetétel és a hasznosulás határozza meg, ezért különbséget kell tenni állati fehérje és növényi fehérje között is - tájékoztat a Focus.

Az állati és növényi fehérje kombinálása a kiegyensúlyozott étrend egyik alapja

Fotó: Unsplash

Melyek a legjobb fehérjeforrások?

A legjobb fehérjeforrások azok, amelyek magas fehérjetartalommal és kedvező aminosav-összetétellel rendelkeznek.

Állati eredetű jó minőségű fehérjeforrások:

tojás

sovány sertéshús

hal (például pisztráng)

kemény sajtok (ementáli, gouda)

túró és joghurt

Növényi fehérjeforrások:

szója

tofu

lencse

babfélék

borsó

földimogyoró

zabpehely

teljes kiőrlésű kenyér

Az állati fehérje általában magasabb biológiai értékkel bír, de a növényi fehérjeforrások is fontos szerepet játszanak a kiegyensúlyozott étrendben.

Melyik fehérje a legjobb minőségű?

A legjobb minőségű fehérje az, amely megfelelő mennyiségben tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, és jól hasznosul a szervezetben. Általánosságban az állati fehérje – különösen a tojás – számít kiemelkedő protein minőségűnek, mert aminosav-összetétele nagyon hasonlít az emberi szervezet fehérjéihez. A növényi fehérje esetében gyakran előfordul, hogy egy-egy esszenciális aminosav – például a lizin – kisebb mennyiségben van jelen, ezért önmagában alacsonyabb a biológiai értéke.

Mi a különbség az állati és a növényi fehérje között?

Az állati fehérje teljes értékű, mert általában minden esszenciális aminosavat megfelelő arányban tartalmaz. Emellett hasznosulása is kedvezőbb. A növényi fehérje esetében egyes aminosavak – például gabonafélékben a lizin – limitáló tényezők lehetnek. Ez nem jelenti azt, hogy a növényi fehérje rossz, csupán azt, hogy tudatosabban kell összeállítani az étrendet.

Mennyi fehérjére van szükség naponta?

Az átlagos felnőttek napi fehérjeszükséglete körülbelül 0,8 gramm testtömeg-kilogrammonként. Ez egy 70 kilogrammos ember esetében nagyjából 55–60 gramm fehérje naponta. A legtöbb ember a javasoltnál több fehérjét fogyaszt.