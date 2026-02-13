Nem mindegy, honnan jön a fehérje – sokan ezt rontják el

A fehérje a szervezet számára létfontosságú tápanyag, amely aminosavakból épül fel. A jó minőségű fehérjeforrások nemcsak nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjét, hanem megfelelő arányban biztosítják az esszenciális aminosavakat is. A protein minőségét az aminosav-összetétel és a hasznosulás határozza meg, ezért különbséget kell tenni állati fehérje és növényi fehérje között is - tájékoztat a Focus.
Melyek a legjobb fehérjeforrások?
A legjobb fehérjeforrások azok, amelyek magas fehérjetartalommal és kedvező aminosav-összetétellel rendelkeznek.
Állati eredetű jó minőségű fehérjeforrások:
- tojás
- sovány sertéshús
- hal (például pisztráng)
- kemény sajtok (ementáli, gouda)
- túró és joghurt
Növényi fehérjeforrások:
- szója
- tofu
- lencse
- babfélék
- borsó
- földimogyoró
- zabpehely
- teljes kiőrlésű kenyér
Az állati fehérje általában magasabb biológiai értékkel bír, de a növényi fehérjeforrások is fontos szerepet játszanak a kiegyensúlyozott étrendben.
Melyik fehérje a legjobb minőségű?
A legjobb minőségű fehérje az, amely megfelelő mennyiségben tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, és jól hasznosul a szervezetben. Általánosságban az állati fehérje – különösen a tojás – számít kiemelkedő protein minőségűnek, mert aminosav-összetétele nagyon hasonlít az emberi szervezet fehérjéihez. A növényi fehérje esetében gyakran előfordul, hogy egy-egy esszenciális aminosav – például a lizin – kisebb mennyiségben van jelen, ezért önmagában alacsonyabb a biológiai értéke.
Mi a különbség az állati és a növényi fehérje között?
Az állati fehérje teljes értékű, mert általában minden esszenciális aminosavat megfelelő arányban tartalmaz. Emellett hasznosulása is kedvezőbb. A növényi fehérje esetében egyes aminosavak – például gabonafélékben a lizin – limitáló tényezők lehetnek. Ez nem jelenti azt, hogy a növényi fehérje rossz, csupán azt, hogy tudatosabban kell összeállítani az étrendet.
Mennyi fehérjére van szükség naponta?
Az átlagos felnőttek napi fehérjeszükséglete körülbelül 0,8 gramm testtömeg-kilogrammonként. Ez egy 70 kilogrammos ember esetében nagyjából 55–60 gramm fehérje naponta. A legtöbb ember a javasoltnál több fehérjét fogyaszt.
Hogyan kombináljuk a növényi fehérjéket?
A növényi fehérje értéke növelhető különböző élelmiszerek kombinálásával.
Például:
- bab + rizs
- lencse + teljes kiőrlésű kenyér
- burgonya + tojás
- hüvelyesek + tejtermék
A különböző fehérjeforrások eltérő limitáló aminosavakat tartalmaznak, így együtt fogyasztva kiegyensúlyozottabb aminosav-profilt biztosítanak.
Mely ételek tartalmaznak sok fehérjét?
100 grammra vetítve magas fehérjetartalmú ételek például:
- főtt sertéshús – 28 g
- kemény sajt – 28 g
- pisztráng – 23 g
- tofu – 16 g
- zabpehely – 13 g
- főtt lencse – 9 g
- teljes kiőrlésű kenyér – 7 g
A jó minőségű fehérjeforrások kiválasztásánál tehát nemcsak a mennyiség, hanem a protein minőség is meghatározó.
