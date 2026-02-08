Hírlevél
sötét anyag

Meglepő elmélet borzolja a kedélyeket: talán tévedtünk galaxisunk legfontosabb titkáról

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Lehet, hogy alapjaiban tévedtünk galaxisunk középpontját illetően. Egy friss kutatás szerint a fekete lyuk szerepe más lehet, mint eddig gondoltuk. Az elképzelés egyetlen modellel magyarázná a központi objektum és a galaxis viselkedését, ráadásul a sötét anyagnak is kulcszserepe lehet benne.
sötét anyaggalaxiscsillagtejútrendszerfekete lyuk

Egy elmélet szerint a Tejút rendszer középpontjában nem egy szupernagy tömegű fekete lyuk uralkodik. Ehelyett egy rendkívül sűrű, titokzatos sötét anyagból álló csomó lehet a galaxis középpontja.

A Tejútrendszer közepe és a benne található állítólagos fekete lyuk
A Tejútrendszer közepe és a benne található állítólagos fekete lyuk (A kép művészi illusztráció) Fotó: Készítette: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt - http://www.eso.org/public/images/eso1339g/, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28274828

Fekete lyuk: Új elmélet a galaxis középpontjáról

A kutatást argentin tudósok vetették fel, akik szerint egy sűrű sötét anyag-mag képes lenne irányítani a központ körül keringő objektumokat. Ez az elképzelés a fekete lyuk a galaxis közepén elmélet alternatívájaként jelenik meg.

A sötét anyag az űrben

A modell szerint a galaxis középpontja körül rendkívül nagy sebességgel keringő S-csillagok mozgása nem kizárólag egy szupernagy tömegű fekete lyukkal magyarázható. Ugyanez a sötét anyag egy kiterjedt halót is alkothatna, amely a Tejút rendszer egészének forgását stabilizálja.

A kutatók azt állítják, hogy a galaxis központi objektuma és a sötétanyag-haló ugyanannak az anyagnak két eltérő sűrűségű állapota. A galaxis közepén ez az anyag extrém módon besűrűsödik, ezért úgy viselkedik, mint egy fekete lyuk, kifelé haladva viszont ritkul, és kialakítja a sötétanyag-felhőt.

 Vagyis egyetlen, folytonos sötétanyag-szerkezet magyarázná egyszerre a csillagok gyors mozgását a központban és a Tejútrendszer egészének forgását.

Az SDSSJ0826+5630 galaxis
Fotó: Unilad Tech

A csillagászatban a sötétanyag-haló a galaxis körül elhelyezkedő, láthatatlan anyagtömeg, amely messze túlnyúlik a csillagokkal teli részen. Ez a haló gravitációval összetartja a galaxist, és megmagyarázza, miért nem repülnek szét a csillagok a külső területeken.

Az elmélet egy különleges, rendkívül könnyű részecskékből álló sötét anyagot feltételez. Ez az elképzelés új irányt adhat a csillagászat kutatásainak, és más megvilágításba helyezheti a galaxis szerkezetét.

Mit jelentene mindez a Tejútrendszer, vagyis a mi galaxisunk szempontjából

Ha a feltételezés helytálló, a galaxis nem egy mindent elnyelő fekete lyuk köré rendeződik. Ebben az esetben a Tejútrendszer működése, sőt az univerzumról alkotott képünk is alapvetően átalakulhat – olvasható a Daily Mail oldalán.

SPACE - APRIL 25: In this handout image released from the Hubble Space Telescope the Whirlpool Galaxy is seen , April 25, 2005 released for the Hubble 15th anniversary. Nasa's Space Telescope has obited the Earth for 15 years and has taken more than 700,000 images of the comos. This image is one of the sharpest images Hubble has ever produced, taken with the newest camera. (Photo by Hubble Space Telescope/Nasa via Getty Images)
Fotó: NASA/Getty Images / Getty Images Europe

Óriási felfedezés: megtalálhatták az eddig bujkáló sötét anyagot

Az Oxfordi Egyetem kutatói megfejthették a modern fizika egyik legnagyobb rejtélyét. Új cikkükben egyetlen jelenséggé egyesítik a sötét anyagot a sötét energiával. Azt állítják, hogy ez egy „negatív tömeggel" bíró fluidum.

Ez történek, ha két fekete lyuk összeütközik

Amikor két fekete lyuk a világűr mélyén egymásnak ütközik és összeolvad, az újonnan létrejövő égitest egy megkongatott haranghoz hasonlóan hevesen rezegni kezd. Ezek a rezgések jól elkülöníthető „hangokat”, úgynevezett „tónusokat” hoznak létre, amelyeket két fő adat határoz meg: 

  • a rezgési frekvencia 
  • és a csillapítási idő.

A 2025 elején észlelt gravitációs hullám olyan tiszta volt, hogy a tudósok nemcsak egy, hanem rögtön két ilyen tónust is sikeresen azonosítottak, sőt, egy harmadikra is következtetni tudtak.

