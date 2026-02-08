Meglepő elmélet borzolja a kedélyeket: talán tévedtünk galaxisunk legfontosabb titkáról

Egy elmélet szerint a Tejút rendszer középpontjában nem egy szupernagy tömegű fekete lyuk uralkodik. Ehelyett egy rendkívül sűrű, titokzatos sötét anyagból álló csomó lehet a galaxis középpontja.

A Tejútrendszer közepe és a benne található állítólagos fekete lyuk (A kép művészi illusztráció) Fotó: Készítette: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt - http://www.eso.org/public/images/eso1339g/, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28274828

Fekete lyuk: Új elmélet a galaxis középpontjáról

A kutatást argentin tudósok vetették fel, akik szerint egy sűrű sötét anyag-mag képes lenne irányítani a központ körül keringő objektumokat. Ez az elképzelés a fekete lyuk a galaxis közepén elmélet alternatívájaként jelenik meg.

A sötét anyag az űrben

A modell szerint a galaxis középpontja körül rendkívül nagy sebességgel keringő S-csillagok mozgása nem kizárólag egy szupernagy tömegű fekete lyukkal magyarázható. Ugyanez a sötét anyag egy kiterjedt halót is alkothatna, amely a Tejút rendszer egészének forgását stabilizálja.

A kutatók azt állítják, hogy a galaxis központi objektuma és a sötétanyag-haló ugyanannak az anyagnak két eltérő sűrűségű állapota. A galaxis közepén ez az anyag extrém módon besűrűsödik, ezért úgy viselkedik, mint egy fekete lyuk, kifelé haladva viszont ritkul, és kialakítja a sötétanyag-felhőt.

Vagyis egyetlen, folytonos sötétanyag-szerkezet magyarázná egyszerre a csillagok gyors mozgását a központban és a Tejútrendszer egészének forgását.

Az SDSSJ0826+5630 galaxis

Fotó: Unilad Tech

Az elmélet egy különleges, rendkívül könnyű részecskékből álló sötét anyagot feltételez. Ez az elképzelés új irányt adhat a csillagászat kutatásainak, és más megvilágításba helyezheti a galaxis szerkezetét.

Mit jelentene mindez a Tejútrendszer, vagyis a mi galaxisunk szempontjából

Ha a feltételezés helytálló, a galaxis nem egy mindent elnyelő fekete lyuk köré rendeződik. Ebben az esetben a Tejútrendszer működése, sőt az univerzumról alkotott képünk is alapvetően átalakulhat – olvasható a Daily Mail oldalán.

Fotó: NASA/Getty Images / Getty Images Europe

