Meglepő elmélet borzolja a kedélyeket: talán tévedtünk galaxisunk legfontosabb titkáról

Egy elmélet szerint a Tejút rendszer középpontjában nem egy szupernagy tömegű fekete lyuk uralkodik. Ehelyett egy rendkívül sűrű, titokzatos sötét anyagból álló csomó lehet a galaxis középpontja.
Fekete lyuk: Új elmélet a galaxis középpontjáról
A kutatást argentin tudósok vetették fel, akik szerint egy sűrű sötét anyag-mag képes lenne irányítani a központ körül keringő objektumokat. Ez az elképzelés a fekete lyuk a galaxis közepén elmélet alternatívájaként jelenik meg.
A sötét anyag az űrben
A modell szerint a galaxis középpontja körül rendkívül nagy sebességgel keringő S-csillagok mozgása nem kizárólag egy szupernagy tömegű fekete lyukkal magyarázható. Ugyanez a sötét anyag egy kiterjedt halót is alkothatna, amely a Tejút rendszer egészének forgását stabilizálja.
A kutatók azt állítják, hogy a galaxis központi objektuma és a sötétanyag-haló ugyanannak az anyagnak két eltérő sűrűségű állapota. A galaxis közepén ez az anyag extrém módon besűrűsödik, ezért úgy viselkedik, mint egy fekete lyuk, kifelé haladva viszont ritkul, és kialakítja a sötétanyag-felhőt.
Vagyis egyetlen, folytonos sötétanyag-szerkezet magyarázná egyszerre a csillagok gyors mozgását a központban és a Tejútrendszer egészének forgását.
Az elmélet egy különleges, rendkívül könnyű részecskékből álló sötét anyagot feltételez. Ez az elképzelés új irányt adhat a csillagászat kutatásainak, és más megvilágításba helyezheti a galaxis szerkezetét.
Mit jelentene mindez a Tejútrendszer, vagyis a mi galaxisunk szempontjából
Ha a feltételezés helytálló, a galaxis nem egy mindent elnyelő fekete lyuk köré rendeződik. Ebben az esetben a Tejútrendszer működése, sőt az univerzumról alkotott képünk is alapvetően átalakulhat – olvasható a Daily Mail oldalán.
A csillagászatban a sötétanyag-haló a galaxis körül elhelyezkedő, láthatatlan anyagtömeg, amely messze túlnyúlik a csillagokkal teli részen. Ez a haló gravitációval összetartja a galaxist, és megmagyarázza, miért nem repülnek szét a csillagok a külső területeken.