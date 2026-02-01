Ez a világ egyik leghalálosabb kígyója? – Íme a hüllő, amely percek alatt ölhet

Egy nem olyan régen publikált nemzetközi tanulmány részletesen elemezte a mambák mérgeinek hatásmechanizmusát, és arra jutott, hogy a fekete mamba mellett több zöld mamba faj is legalább ennyire összetett és nehezen kezelhető toxinkombinációval rendelkezik.
Fekete mamba: mi teszi igazán halálossá?
A kutatás szerint a fekete mamba mérgében található toxinok főként úgynevezett „ernyedéses bénulást” okoznak, amely gyors lefolyású és kezelés nélkül 20–60 percen belül halálos lehet. Bár léteznek ellenmérgek, ezek nem minden toxint képesek teljes mértékben semlegesíteni, különösen akkor, ha a kezelés késlekedik – tájékoztat a PETBOOK.
Zöld rokonok, eltérő veszélyek
A tanulmány négy mamba fajt vizsgált, köztük a fekete mambát és nyugat-afrikai zöld mambákat. Meglepő módon az egyik zöld mamba faj mérge nem bénulást, hanem kóros idegi túlstimulációt vált ki, ami izomgörcsökhöz és spasztikus (görcsös) tünetekhez vezet. Ezeket a tüneteket a jelenleg használt ellenmérgek sok esetben nem tudják hatékonyan kezelni.
Ez azt jelenti, hogy bár a fekete mamba gyorsabban ölhet, egyes zöld mambák mérge orvosi szempontból legalább ennyire problémás.
Miért „fekete”, ha nem is az?
Érdekesség, hogy a fekete mamba valójában nem fekete színű: teste inkább szürkés, olívás vagy barnás árnyalatú. Nevét a szájüregének mélyfekete belső részéről kapta, amelyet fenyegetés esetén szélesre tár – ez egyértelmű figyelmeztetés a támadás előtt.
Veszélyes, de nem vérszomjas
A kutatók hangsúlyozzák:
a fekete mamba nem keresi az emberrel a konfliktust. Rendkívül gyors, intelligens és menekülésre hajlamos állat, amely csak akkor harap, ha sarokba szorítják vagy nincs menekülési útvonala.
Hírhedt veszélyessége inkább annak köszönhető, hogy sűrűn lakott területeken él, és mérge rendkívül gyorsan hat.
A tanulmány tanulsága szerint a fekete mamba nem „szörnyeteg”, hanem az evolúció egyik legkifinomultabb ragadozója – amelynek tiszteletet parancsoló képességei egyben komoly orvosi kihívást is jelentenek.
További tartalmaink:
A világ 5 legveszélyesebb pókja – Ön felismerné őket?
Kevés élőlény vált ki akkora félelmet az emberekből, mint ez az állat. Bár a legtöbb pók teljesen ártalmatlan, akad néhány, amelynek mérge akár halálos is lehet az ember számára.
Tudja, mi Ausztrália leghalálosabb állata? Meg fog lepődni!
Sokan azt gondolják, hogy a távoli kontinensen legveszélyesebb állatai a mérges kígyók, a halálos pókok, a hatalmas krokodilok vagy a tengeri élőlények, de valójában nem így van. Az igaz, hogy sok halálos mérgű állat él Ausztráliában, ám nem ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az emberre, nem ezek okozzák a legtöbb halálesetet.
A fekete mamba (Dendroaspis polylepis) Afrika egyik legnagyobb és leggyorsabb mérges kígyója, amely akár 4,5 méteres hosszúságot is elérhet. Mérge rendkívül erős neurotoxinokat tartalmaz, amelyek a harapás után perceken belül blokkolják az idegek és az izmok közötti ingerületátvitelt. Ennek következménye izomgyengeség, majd légzésbénulás lehet.