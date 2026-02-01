Ez a világ egyik leghalálosabb kígyója? – Íme a hüllő, amely percek alatt ölhet

Egy nem olyan régen publikált nemzetközi tanulmány részletesen elemezte a mambák mérgeinek hatásmechanizmusát, és arra jutott, hogy a fekete mamba mellett több zöld mamba faj is legalább ennyire összetett és nehezen kezelhető toxinkombinációval rendelkezik.

Fekete mamba (Dendroaspis polylepis)

Fotó: Tim Vickers / Wikipedia

Fekete mamba: mi teszi igazán halálossá?

A kutatás szerint a fekete mamba mérgében található toxinok főként úgynevezett „ernyedéses bénulást” okoznak, amely gyors lefolyású és kezelés nélkül 20–60 percen belül halálos lehet. Bár léteznek ellenmérgek, ezek nem minden toxint képesek teljes mértékben semlegesíteni, különösen akkor, ha a kezelés késlekedik – tájékoztat a PETBOOK.

Zöld rokonok, eltérő veszélyek

A tanulmány négy mamba fajt vizsgált, köztük a fekete mambát és nyugat-afrikai zöld mambákat. Meglepő módon az egyik zöld mamba faj mérge nem bénulást, hanem kóros idegi túlstimulációt vált ki, ami izomgörcsökhöz és spasztikus (görcsös) tünetekhez vezet. Ezeket a tüneteket a jelenleg használt ellenmérgek sok esetben nem tudják hatékonyan kezelni.

Zöld mamba (Dendroaspis viridis)

Fotó: WildCiencias / YouTube / képkivágás

Ez azt jelenti, hogy bár a fekete mamba gyorsabban ölhet, egyes zöld mambák mérge orvosi szempontból legalább ennyire problémás.

Miért „fekete”, ha nem is az?

Érdekesség, hogy a fekete mamba valójában nem fekete színű: teste inkább szürkés, olívás vagy barnás árnyalatú. Nevét a szájüregének mélyfekete belső részéről kapta, amelyet fenyegetés esetén szélesre tár – ez egyértelmű figyelmeztetés a támadás előtt.

Fekete mamba (Dendroaspis polylepis)

Fotó: Glen Carrie / Unsplash

Veszélyes, de nem vérszomjas

A kutatók hangsúlyozzák:

a fekete mamba nem keresi az emberrel a konfliktust. Rendkívül gyors, intelligens és menekülésre hajlamos állat, amely csak akkor harap, ha sarokba szorítják vagy nincs menekülési útvonala.

Hírhedt veszélyessége inkább annak köszönhető, hogy sűrűn lakott területeken él, és mérge rendkívül gyorsan hat.