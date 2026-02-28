Új trend hódít a kávézókban, ez az alapanyag mindenkit megőrjít

Hírlevél
20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy látványos, szinte éjfekete gasztrotrend hódítja meg az Egyesült Államokat, a kávézóktól a pékségekig. A fekete szezámmag nemcsak különleges ízével, hanem feltételezett egészségügyi előnyeivel is egyre nagyobb figyelmet kap.
A Yelp 2026-os Food & Drink Trend Forecast adatai szerint robbanásszerűen nőtt az érdeklődés a fekete szezámmagot tartalmazó italok és desszertek iránt. A fekete szezámmag matchás italokban, jet-black lattékban, fagylaltokban és péksüteményekben jelenik meg, miközben az ilyen termékekre irányuló keresések több mint 140 százalékkal emelkedtek.

A fekete szezámmag meghódította az amerikai kávézókat és pékségeket
Fotó: Aditya Hegde  / Unsplash

Fekete szezámmag fogyasztása: miért lett ennyire népszerű?

A mag karakteres, diós íze mellett a megjelenése is hozzájárul a sikeréhez, hiszen a közösségi médiában különösen látványos. A fekete változat jellemzően hántolatlan, így több antioxidánst tartalmazhat, mint a fehér szezámmag, ami táplálkozási szempontból is előnyt jelenthet.

A fekete szezámtól nem csak az ételek vagy italok íze lesz kellemesebb, de különleges egészségügyi hatásai is vannak
Fotó: Diego Arenas de Rodrigo / Unsplash

Tápanyagban gazdag, de nem csodaszer

Szakértők szerint a fekete szezámmag értékes ásványianyag-forrás: 

sok benne a kalcium, a magnézium és a vas, amelyek a csontok egészségét és az anyagcserét is támogatják. 

Bár a közösségi oldalak gyakran „szuperélelmiszerként” emlegetik, a dietetikusok hangsúlyozzák, hogy inkább egy kiegyensúlyozott étrend hasznos kiegészítője, nem pedig csodamegoldás.

fekete szezámmag értékes ásványianyag-forrás
Fotó: MM FREEDOM TRADING INC / Unsplash

Mire érdemes figyelni a fogyasztásnál?

A fekete szezámmag energiadús, ezért a mértékletesség kulcsfontosságú, különösen fogyókúra vagy anyagcsere-problémák esetén. Allergénnek számít, és bizonyos gyógyszerek szedése mellett érdemes orvossal egyeztetni. A szakértők szerint joghurtba, zabkásába, salátákra szórva, vagy alkalmanként egy különleges fekete latte formájában ideális módja lehet annak, hogy ízt és értékes ásványi anyagokat vigyünk be az étrendünkbe – számolt be cikkében a Fox News.

A kínaiak szerint igazi életelixír a fekete szezám tea:

