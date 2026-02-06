Szörnyű tréfa: felgyújtotta a barátját, majd jól kiröhögték – videó

Egy floridai tini súlyos vádakkal néz szembe, miután szándékosan felgyújtotta barátját a társai szeme láttára. Az eset január elején történt a Lake Kerr közepén található Kauffman-szigeten, ahol a fiatalok tábortűznél ültek és alkoholt fogyasztottak. A megdöbbentő jelenetet mobiltelefonnal rögzítette: a társaság nevetett, miközben a lángok elborították a fiút – írja a New York Post.

Szándékosan felgyújtotta barátját egy floridai tini (illsuztráció) – Fotó: Unsplash

Felgyújtotta barátját a floridai tini

Bradley Minget súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután benzint öntött egy barátja lábára, aki lángra kapott. A többi fiú a közeli tóba irányította a lángoló fiút, így sikerült eloltani a tüzet.

Az áldozat karján, lábán és hátán súlyos égési sérüléseket szenvedett, és az intenzív osztályon kezelték.

A fiú eleinte hazudott a szüleinek, mondván, hogy a tűz a kezében lobbant fel, de az apja rábukkant a felvételre, és értesítette a seriffhivatalt. Egy tanú elmondta, hogy Ming nem vitázott senkivel az eset előtt, és állítása szerint cselekedetei nem voltak szándékosan rosszindulatúak. Ming végül feladta magát a rendőrségen.

Az eset rávilágított a fiatalok körében előforduló veszélyes tréfák súlyos következményeire, és komoly felháborodást keltett a helyi közösségben.

