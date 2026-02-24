Fenyegetés az oktatási intézményekben – megszólalt a belügyminiszter

A fenyegetés nyomán összesen 65 rendőrjárőr őrzi az érintett intézményeket – jelentette be sajtótájékoztatóján Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter. Hangsúlyozta: minden egyes bejelentést külön kezelnek, a kockázatok alábecsülése nélkül vizsgálnak minden nyomot – íraj a FelvidékMa.
Fenyegetés – akár hat év börtön is járhat érte
A fenyegetés ügyében a Pozsonyi Járási Rendőrkapitányság vezeti a nyomozást rémhírterjesztés miatt. Ezért a bűncselekményért akár hat év szabadságvesztés is kiszabható. A tárcavezető leszögezte: a rendőrség ura a helyzetnek, és már sikerült bizonyos nyomokat beazonosítani.
Jana Maškarová országos rendőrfőkapitány és a számítógépes bűnözés elleni osztály intenzíven dolgozik a tettesek felkutatásán. A hatóságok minden fenyegetést külön mérlegelnek, és minden információt ellenőriznek.
Tomáš Drucker oktatási miniszter arra kérte a szülőket, hogy kizárólag hivatalos forrásokra támaszkodjanak. Kiemelte: a gyerekek biztonságban vannak az iskolákban, és korábban már több óvintézkedést is bevezettek.
A fenyegetés célja a káoszteremtés?
A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a fenyegetés egyáltalán nem internetes tréfa. Rendkívüli hatással van a szülők, a diákok és az iskolai dolgozók biztonságérzetére. Vizsgálják azt az összefüggést is, hogy a fenyegetések időzítése egybeesik a tavaszi szünet utáni első tanítási nappal több megyében.
A miniszter szerint nyilvánvaló, hogy a fenyegetés célja a bizonytalanság és káoszteremtés a szülők és az iskolák körében. Az intézmények lehetővé tették, hogy a szülők maguk döntsenek: elküldik-e gyermeküket az iskolába.
Az államfő reagált
Peter Pellegrini államfő közösségi oldalán kijelentette: az államnak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie az iskolák biztonságáért. Hangsúlyozta, hogy a lehető legkeményebben kell fellépni az ilyen fenyegetések elkövetőivel szemben.
Kiemelte: a szülőknek biztosnak kell lenniük abban, hogy az iskola, ahová gyermekeik járnak, fizikai és pszichikai szempontból is biztonságos. A gyerekek fenyegetését az egyik leggyávább tettnek nevezte.
268 iskolában volt bombariadó országszerte
Az iskolák egy, valószínűleg Google-fordítóval írt levelet kaptak.
Bombariadó volt egy budapesti kórházban, nem volt sürgősségi ellátás
Vasárnap délután bombariadó miatt rendőrök lepték el a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központot, majd lezárták az épületet, még a sürgősségi ellátást is felfüggesztették.