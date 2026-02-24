Hírlevél
Barátság kőolajvezeték: kiderült, mikor indulhat újra a szállítás

Fenyegetés az oktatási intézményekben – megszólalt a belügyminiszter

Hétfő reggel több szlovákiai iskolában is pánikhangulat alakult ki, miután 19 intézmény kapott üzenetet. A fenyegetés miatt többségében pozsonyi, valamint egy somorjai és egy szinnai iskola került rendőri biztosítás alá.
A fenyegetés nyomán összesen 65 rendőrjárőr őrzi az érintett intézményeket – jelentette be sajtótájékoztatóján Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter. Hangsúlyozta: minden egyes bejelentést külön kezelnek, a kockázatok alábecsülése nélkül vizsgálnak minden nyomot – íraj a FelvidékMa.

Fenyegetés miatt 65 rendőrjárőr őrzi az érintett iskolákat Pozsonyban és több más településen.
Fenyegetés miatt 65 rendőrjárőr őrzi az érintett iskolákat Pozsonyban és több más településen Fotó:Illusztráció/Unplash

Fenyegetés – akár hat év börtön is járhat érte

A fenyegetés ügyében a Pozsonyi Járási Rendőrkapitányság vezeti a nyomozást rémhírterjesztés miatt. Ezért a bűncselekményért akár hat év szabadságvesztés is kiszabható. A tárcavezető leszögezte: a rendőrség ura a helyzetnek, és már sikerült bizonyos nyomokat beazonosítani.

Jana Maškarová országos rendőrfőkapitány és a számítógépes bűnözés elleni osztály intenzíven dolgozik a tettesek felkutatásán. A hatóságok minden fenyegetést külön mérlegelnek, és minden információt ellenőriznek.

Tomáš Drucker oktatási miniszter arra kérte a szülőket, hogy kizárólag hivatalos forrásokra támaszkodjanak. Kiemelte: a gyerekek biztonságban vannak az iskolákban, és korábban már több óvintézkedést is bevezettek.

A fenyegetés célja a káoszteremtés?

A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a fenyegetés egyáltalán nem internetes tréfa. Rendkívüli hatással van a szülők, a diákok és az iskolai dolgozók biztonságérzetére. Vizsgálják azt az összefüggést is, hogy a fenyegetések időzítése egybeesik a tavaszi szünet utáni első tanítási nappal több megyében.

A miniszter szerint nyilvánvaló, hogy a fenyegetés célja a bizonytalanság és káoszteremtés a szülők és az iskolák körében. Az intézmények lehetővé tették, hogy a szülők maguk döntsenek: elküldik-e gyermeküket az iskolába.

Az államfő reagált

Peter Pellegrini államfő közösségi oldalán kijelentette: az államnak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie az iskolák biztonságáért. Hangsúlyozta, hogy a lehető legkeményebben kell fellépni az ilyen fenyegetések elkövetőivel szemben.

Kiemelte: a szülőknek biztosnak kell lenniük abban, hogy az iskola, ahová gyermekeik járnak, fizikai és pszichikai szempontból is biztonságos. A gyerekek fenyegetését az egyik leggyávább tettnek nevezte.

268 iskolában volt bombariadó országszerte

