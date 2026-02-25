Holtan találták a nemrég elrabolt 85 éves ausztrál férfit

Az Origo korábban megírta, hogy Sydneyből elraboltak egy idős, 85 éves férfit. Chris Baghsariant február 13-a óta keresték a hatóságok, úgy tűnt hogy örökre nyoma veszett, azonban sikerült megtalálni, sajnos már csak a holttestét. A rendőrség úgy véli, az emberrablók eredetileg másvalakit akartak elrabolni, és váltságdíjat követelni érte - írja az Edition.

Megtalálták az idős férfi holttestét. A kép illusztráció. illFotó: DAVID GRAY / AFP

Tévedésből rabolták el a férfit

Feltehetően egy kiszemelt célpontot akarták elrabolni, hogy pénzt követeljenek érte

– nyilatkozta a sajtónak Andrew Marks, az Új-Dél-Wales-i rendőrség megbízott nyomozófelügyelője. A rendőrség az esetet követően felszólította az emberrablókat, hogy az idős férfit sértetlenül hagyják egy biztonságos helyen. Nem sokkal később azonban egy megrázó videó került elő, amelyen Baghsarian megkötözve látható egy elhagyatott, romos ingatlanban.

A felvételek alapján a férfit Sydney egyik külvárosában tarthatták fogva, mintegy 20 kilométerre az áldozat otthonától.

Mire azonban a rendőrök átkutatták az épületet, a férfi már nem volt ott. Családja az eltűnés utáni napokban közleményben rémálomként jellemezte az eseményeket. Mint írták, nehezen értik, hogyan történhetett meg, hogy szerettük olyan ügybe keveredett, amelyhez semmi köze nem volt. Az idős férfit odaadó apaként, testvérként és nagyapaként írták le.

Megtalálták a férfi holttestét

A rendőrség szerdán erősítette meg, hogy Baghsarian holttestét előző nap találták meg egy Sydney nyugati részén fekvő, ritkán lakott területen. A halál pontos okát a boncolás hivatott megállapítani. A holttest megtalálását követő 24 órán belül a rendőrség két ingatlanban tartott razziát, és őrizetbe vett két férfit, egy 24 és egy 29 évest.

A műveletekről közzétett felvételeken taktikai egységek láthatók, amint egy külvárosi háznál áttörik a kerítést és betörnek az épületbe. Az akció során több, a hatóságok szerint a gyilkossághoz köthető tárgyat foglaltak le.

A rendőrség közlése szerint a két férfi egy szervezett csoport tagjaként vehetett részt az emberrablásban, és várhatóan emberrablás, illetve gyilkosság miatt emelnek ellenük vádat. A hatóságok legalább három elkövetővel számolnak, és további letartóztatások sem kizártak.

One of two men arrested over Chris Baghsarian’s murder. Left with little dignity, when he afforded his alleged victim none at all. 👏 @nswpolice pic.twitter.com/jmR0MnmRhV — Leonie Ryan (@LeonieFRyan) February 25, 2026

Ritka bűncselekmény Ausztráliában