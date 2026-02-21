Miért nem jön a baba, ha „minden rendben van”? – egy tabu, amely párokat szakít szét

A férfi meddőség napjainkban egyre gyakoribb probléma, amely sok kapcsolatot tesz próbára. Statisztikák szerint nagyjából minden tizedik pár küzd azzal, hogy egy éven belül nem sikerül a gyermekvállalás, és az esetek jelentős részében a férfi oldalon is található kiváltó ok.

Férfi meddőség: egyre gyakoribb okok, tünetek és megoldások

Nem csak a női szervezet felelős

A meddőségi problémák körülbelül egyharmadáért férfi eredetű tényezők felelősek. Az elhalasztott családalapítás, az elhízás, a környezeti ártalmak és bizonyos betegségek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy romoljon a férfi termékenység.

Hogyan változik a férfi termékenység az évek során?

Bár nincs olyan éles életkori határ, mint a nőknél, a férfiaknál is megfigyelhetők változások. Csökkenhet az ondó mennyisége, romolhat a spermiumok mozgása és nőhet a genetikai károsodás kockázata, ami megnehezítheti a megtermékenyítést.

Idővel csökkenhet az ondó mennyisége, romolhat a spermiumok mozgékonysága, gyengülhet az ejakuláció ereje, és nőhet a spermiumok DNS-károsodásának aránya

A leggyakoribb ok: herevisszér-tágulat

A férfi meddőség egyik legjellemzőbb oka a varicocele, vagyis a here visszeres tágulata. Ez az elváltozás sokszor már fiatal korban kialakul, és rontja a spermiumok minőségét, ezért fontos az időben történő felismerés.

Hogyan derül ki a probléma?

Az első lépés az ondóvizsgálat, amely megmutatja a spermiumok számát, mozgékonyságát és alakját. Ha eltérés mutatkozik, andrológus vagy meddőségi specialista bevonása javasolt.

A meddőség nem szégyen, és nem „női ügy”. Minél hamarabb derül fény az okokra, annál több lehetőség áll rendelkezésre a megoldásra

Mit tehetünk a férfi meddőség ellen?

Sok esetben már életmódbeli változtatásokkal is javítható a termékenység. A testsúly rendezése, a rendszeres mozgás, a túlzott hőhatások kerülése és a környezeti toxinok csökkentése mind segíthetnek. Súlyosabb esetekben gyógyszeres kezelés, műtét vagy asszisztált megtermékenyítés jelenthet megoldást.

A férfi meddőség gyakori, kezelhető, és nem tabu. A korai kivizsgálás és az őszinte kommunikáció jelentősen növeli az esélyt a megoldásra, miközben a párkapcsolati feszültséget is csökkenti.

Az eredeti cikk a New York Post oldalán jelent meg.

