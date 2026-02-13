Új, szex közben terjedő fertőzés ütötte fel a fejét – különösen veszélyes egyes emberekre

A fertőzés neve: Trichophyton mentagrophytes genotype VII, ami a hatóságok szerint az eddigi legnagyobb ismert TMVII-kitörés. A járvány Európában már évek óta terjed, most pedig megjelent az Egyesült Államokban is. 2024-ben egy férfinál New Yorkban azonosították az első amerikai esetet, 2025 nyarán pedig Minnesotában már 13 igazolt és 27 gyanús fertőzést regisztráltak. A fertőzések többsége férfiak között fordul elő, különösen azoknál, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot, hívta fel a figyelmet a New York Post.

A szexuális úton terjedő fertőzés agresszív, a kiütések nem mindig kör alakúak – Fotó: pexels.com/illusztráció

Gyűrűs, viszkető foltok – de nem „sima” bőrgomba

A TMVII tünetei első ránézésre a klasszikus bőrgombára hasonlítanak:

viszkető, kerek, hámló foltok,

gyulladt, fájdalmas csomók,

súlyos esetben tályogok és maradandó hegek.

A különbség, hogy ez a törzs szexuális érintkezéssel terjed, és sokkal agresszívebb. A szakértők figyelmeztetnek: a kiütések nem mindig kör alakúak, gyakran összetévesztik őket az ekcémával – így késik a kezelés.

A Minnesota Egészégügyi Hatóság közleménye szerint: „Az általános kockázat alacsony, de a férfiakkal szexelő férfiak, az anonim randiappokat használók és a korábbi nemi betegségben érintettek kiemelten veszélyeztetettek.”

Hol jelennek meg a fertőzés tünetei?

A fertőzés a test legintimebb részeit sem kíméli: fenék, nemi szervek, végtagok, törzs, arc. A hatóságok arra kérik az érintetteket, azonnal menjenek el nemibeteg gondozóba, és értesítsék partnereiket. A jó hír, hogy a TMVII szájon át szedhető gombaellenes szerekkel gyógyítható. A rossz hír azonban az, hogy a kúra akár három hónapig is eltarthat, és késlekedés esetén maradandó bőrkárosodás maradhat vissza.

Így terjed – és így állítható meg

A szakértők szerint a fertőzés szoros bőr-bőr érintkezéssel terjed. A megelőzéshez kerülni kell a közvetlen érintkezést kiütéses bőrrel, le kell fedni az elváltozásokat, nem szabad megosztani törölközőt, ruhát, borotvát, ágyneműt, és gyakori kézmosás ajánlott.

Ez a gomba nemcsak fertőz – nyomot is hagy. A szakértők szerint a TMVII megjelenése új korszakot nyit a nemi betegségek történetében – ahol már nem csak vírusok és baktériumok jelentenek veszélyt, hanem egy agresszív, szexuálisan terjedő gomba is.