Halálos fertőzés fenyegeti a túlsúlyos embereket – riasztó adatokat közöltek

A csaknem 550 ezer finn és brit felnőtt adatait elemző vizsgálat 14 éves időszakot ölelt fel. Az eredmények alapján a 30 feletti testtömeg-indexel (BMI) rendelkezőknél jóval gyakoribb a kórházi kezelés vagy halálozás fertőzés miatt, különösen a legsúlyosabb a 40 feletti testtömeg-index értékkel élők körében – írja a Fox News.

Háromszoros a kockázat: súlyos kimenetelű lehet egy fertőzés az elhízottaknál.

Fotó: Unsplash

Az elhízás és a súlyos lefolyású fertőzés kapcsolata egyre aggasztóbb

A kutatók szerint az elhízott betegek 70 százalékkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba vagy halnak meg valamilyen fertőző betegség következtében, mint az egészséges testsúlyúak.

Az úgynevezett harmadik fokú, azaz 40 feletti BMI-vel élő emberek esetében a kockázat háromszoros volt a 18,5 és 24,9 közötti BMI-vel rendelkezőkhöz képest.

A vizsgálat 925 különböző bakteriális, vírusos, parazitás és gombás megbetegedést elemzett, köztük az influenzát, a COVID–19-et, a tüdőgyulladást, a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket és a húgyúti fertőzéseket.

Szinte valamennyi vizsgált betegség esetében kimutatható volt az elhízás és a súlyos kimenetel közötti összefüggés. A legerősebb kapcsolatot a bőr- és lágyrészfertőzések esetében találták.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy

az elhízott emberek nem feltétlenül kapják el könnyebben a betegségeket, viszont a szervezetük nehezebben küzdi le azokat.

A becslések szerint 2018-ban a fertőzéssel összefüggő halálesetek mintegy 9 százalékában, 2021-ben 15 százalékában, 2023-ban pedig 11 százalékában játszhatott szerepet az elhízás.

A kutatók arra is rámutattak, hogy az elhízás akkor is növelte a súlyos kimenetel esélyét, ha az érintettek nem szenvedtek cukorbetegségben, szívbetegségben vagy metabolikus szindrómában.

Azok, akik időközben jelentős testsúlycsökkenést értek el, mintegy 20 százalékkal mérsékelték a súlyos fertőzések kockázatát.

A szakértők szerint az elhízás visszaszorításával globálisan összefüggő halálesetek 11 százaléka is megelőzhető lenne, ugyanakkor a tanulmány csak összefüggést mutatott ki, közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem bizonyított.

2050-re öt felnőttből három túlsúlyos lesz

Világszerte egyre nő a túlsúlyos és elhízott emberek aránya, 1990 óta az érintettek száma több mint négyszeresére emelkedett – a jelenlegi tendenciák alapján 2050-re várhatóan öt felnőttből három túlsúlyos lesz. Mutatjuk mi áll a háttérben.