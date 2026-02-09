Tragédia a zenei fesztiválon: egy ember meghalt, többen kórházba kerültek

Egy férfi meghalt, hat másik embert kórházba szállítottak szombat éjszaka egy sydney-i zenei fesztiválon, miután több résztvevő rosszul lett – tájékoztat a The Sun.

A Dreamstate zenei fesztiválon szombat éjjel több résztvevő rosszul lett - Illusztráció

Fotó: CORTESIA / NOTIMEX

Az eset a Dreamstate fesztivál helyszínén, a Sydney Olympic Park területén történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a negyvenes éveiben járó férfi helyi idő szerint 23 óra 30 perc körül szenvedett egészségügyi rosszullétet, és a helyszíni ellátás ellenére életét vesztette. A hat kórházba szállított személy közül egy állapota kritikus.

Tömeges túladagolás történt a Dreamstate fesztiválon

A hatóságok vizsgálják a körülményeket, és jelentést készítenek a halottkém számára. A rendőrség nem zárja ki a kábítószer-túladagolás lehetőségét, és egy esetleges tömeges rosszullét okait is elemzik. A fesztivál szombaton Sydneyben zajlott; a vasárnapra tervezett melbourne-i esemény előtt figyelmeztetés jelent meg a magas hatóanyag-tartalmú MDMA-készítmények veszélyeiről.

Milyen veszélyei vannak a magas dózisú MDMA-nak?

súlyos nyugtalanság és pánik;

veszélyesen megemelkedett testhőmérséklet;

görcsrohamok;

szabálytalan szívritmus;

életveszélyes állapot, halál kockázata.

Az NSW Health közlése szerint a rendezvényeken több ártalomcsökkentő intézkedés működik – egészségügyi tájékoztatás, ivóvíz, hűtőzónák és orvosi szolgálat –, ugyanakkor a hatályos szabályok alapján az eseményen nem volt kísérleti tablettatesztelés.

