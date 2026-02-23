Szlovákia lépett: Fico felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

Robert Fico hétfőn közzétett videójában közölte: február 23-tól Szlovákia nem biztosít több rendkívüli villamosenergia-szállítást Ukrajnának. A kormányfő világossá tette, hogy ha Kijev az energiahálózat stabilizálásához kér segítséget, Pozsony nem nyújt támogatást.

Robert Fico szlovák miniszterelnök

Fotó: Anadolu via AFP

Fico ultimátuma: nincs több segítség, amíg nem indul újra az orosz olaj

Fico azzal indokolta a lépést, hogy Ukrajna korábban leállította az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken. Ez az útvonal kulcsszerepet játszott Szlovákia ellátásában, így a döntés komoly nehézségeket okozott az országnak. A szlovák kormány már akkor jelezte, hogy válaszlépéseket fontolgat.

A miniszterelnök emlékeztetett: korábban kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló áramexport leállítását, ha nem indul újra az olajszállítás Szlovákia felé. Most ezt a lépést végre is hajtotta.

Fico arra is utalt, hogy Pozsony további intézkedéseket mérlegel. Amennyiben Ukrajna továbbra is veszélyezteti Szlovákia stratégiai nyersanyag-ellátását, a szlovák kormány felülvizsgálhatja eddigi, Ukrajna uniós tagságát támogató álláspontját.

A kormányfő hangsúlyozta: kész visszavonni a korlátozásokat, amint helyreáll az olajtranzit az érintett országok irányába.

Fico szerint Ukrajna elnöke tudatosan okozott kárt Szlovákiának az olajszállítás leállításával, ami rendkívüli helyzetet teremtett az ország olajiparában.