Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Szlovákia további intézkedésekre is kész Ukrajnával szemben amiatt, hogy Kijev nem engedi át az orosz kőolajat az országba a Barátság kőolajvezetéken keresztül – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Robert Fico szlovák miniszterelnök

Fotó: Anadolu via AFP

Fico bekeményít: Szlovákia nem tűri tovább az olajtranzit blokkolását

Fico hétfőn bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott villamosenergia-segítséget, mivel az ország számára szükséges kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül nem állt helyre.

A kormány további válaszlépésekre is kész, ha azt látjuk, hogy az ukrán elnök nem érdekelt abban, hogy leszállítsa számunkra azt, amihez jogunk van, amit megvásároltunk

– mondta Fico szerdai sajtótájékoztatóján, amelyet a TASR szlovák hírportál közvetített.

Hozzátette, egyelőre nem kívánja részletezni, milyen konkrét intézkedésekről lehet szó, de biztosította a közvéleményt arról, hogy Szlovákia készen áll ezek megtételére.

„Szlovákia nem Ukrajna szolgája” – zárta szavait Fico.

A szlovák gazdasági minisztérium február 13-án közölte, hogy az Oroszországból, Ukrajna területén keresztül tranzitáló kőolajszállítás a Barátság vezetéken leállt. A tárca akkor azt várta, hogy a szállítás néhány napon belül helyreáll, ez azonban nem történt meg.

A szlovák kormány február 18-án válsághelyzetet hirdetett az olajhiány miatt. A Slovnaft finomító, amely nagymértékben függ az orosz kőolajtól, az állami tartalékokból legfeljebb 250 ezer tonna kőolajat kap.

A szlovák hatóságok álláspontja szerint a Barátság vezeték műszakilag működőképes, és a szállítás leállítása az ukrán fél politikai döntése, amelynek célja szerintük nyomásgyakorlás Ukrajna európai uniós csatlakozásának előmozdítása érdekében.

A szállítások újraindítása a Barátság vezetéken legkorábban márciusban várható.