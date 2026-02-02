Itt az előzetes, amit sokan vártak: jön Az ördög Pradát visel második része

Húsz évvel az Az ördög Pradát visel című film bemutatója után érkezik a nagysikerű film második része, amelyben Meryl Streep és Anne Hathaway visszatér a divat világába – írja a Variety.

Részlet Az ördög Pradát visel című film második részéből

Fotó: Youtube

A 20th Century Studios filmstúdió május 1-jére tűzte ki Az ördög Pradát visel második részének premierjét.

A történet középpontjában Miranda Priestly, a Runway magazin főszerkesztője áll, akit Meryl Streep alakít. Priestly a nyomtatott sajtó hanyatlásával küzd, és próbálja megtalálni a helyét egy kihalóban lévő iparágban.

Új kihívása Emily Blunt karaktere, Priestly korábbi asszisztense, aki most egy luxusmárkát vezet, reklámbevételekkel, amelyekre Priestlynek nagy szüksége lenne.

A folytatásban Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms és Tibor Feldman visszahozzák korábbi szerepeiket. Kenneth Branagh és Patrick Brammall alakítják Meryl Streep és Anne Hathaway új szerelmeit alakítják. Emellett Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga és Pauline Chalamet csatlakozik a szereplőgárdához.

