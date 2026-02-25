Megrázó dokumentumfilm készült az ukrajnai háború borzalmairól

Megrázó képsorok, apokaliptikus állapotok egy szenvedő országból, amelyet megcsapott a háború könyörtelen vihara. A Baljós közelség Tősér Ádám dokumentumfilmje az orosz-ukrán háborúról. A jelen válságának történelmi előzményeit mutatja be szakértők segítségével, miközben helyi embereket, elsősorban kárpátaljai magyarokat, ukránokat is megszólaltat a háború borzalmairól, az ukrán korrupcióról és a hátországban lévő szenvedésről.
Miről szól Tősér Ádám Baljós közelség című filmje?
- Ukrajna mint történelmi fogalom
- Az orosz-ukrán háború előzményei
- Korrupció a háború árnyékában
- A kárpátaljai magyarok helyzete Ukrajnában
- Az ukrán kényszersorozások embertelensége
A film erőteljes montázzsal indít: híradóbejátszások, a két elnök, rakéták, robbanások. Ezután érkeznek a megszólalók, akik azt próbálják megérteni, hogyan jutott két szláv testvérnép ilyen pusztító háborúba. A nyilatkozatokat rövid, brutális harcjelenetek és fegyverropogás szakítja meg. Majd az ukrán katonák sírjai következnek: végtelen sorok, mintha a Mátrix hatalmas mezőit látnánk, csak itt nem embereket tenyésztenek, hanem friss sírok jelzik a háború keserű árát.
A filmben Font Márta történész elmondja, hogy a „Rusz” politikai-földrajzi fogalom volt, és a mongol invázió után a keleti szláv területek eltérő fejlődési pályára kerültek. A litván fennhatóság alá került nyugati területek és a megerősödő Moszkva külön útja vezetett az orosz és az ukrán identitás kialakulásához.
Pontosan mi Ukrajna, és kik az ukránok?
Lengyelország felosztása után a mai Ukrajna nyugati területein más történelmi fejlődés ment végbe, itt erősebb nacionalizmus alakult ki, amit az orosz birodalmi gondolkodás sokáig nem vett komolyan.
A 20. századra ugrunk: világháború, orosz forradalom, az orosz állam szétesése. Kelet-Európában több nemzet államot alapít vagy felszabadul, az ukrán államiság azonban tartósan nem tud megszilárdulni.
Következik a kollektivizálás és a holodomor pokoli időszaka. A filmben megszólaló ukrán történész (Konsztantin Bondarenko) szerint a népirtás nem tekinthető ukránellenes lépésnek, hanem a sztálinizmus általános brutalitásának részének, amely Kazahsztánban és a Szovjetunió más területein is hatalmas pusztítást okozott.
A film röviden érinti a második világháborút, majd rögzíti, hogy Kárpátalja 1945-ben szovjet geostratégiai érdekből került az Ukrán SZSZK-hoz. A történet a „létező szocializmus” évtizedeitől a csernobili atomkatasztrófán át jut el a szocialista tömb felbomlásáig, érinti az oroszok NATO-bővítéstől való félelmét.
Majdan, Krím és Putyin
A film a történelmi áttekintés után fokozatosan eljut a jelenig: Putyin hatalomra kerüléséig, a Majdanig, a Krím annektálásáig és a kelet-ukrajnai harcokig. Kiemelt konfliktusforrásként jelenik meg az új ukrán nyelvtörvény, amely az orosz, a magyar és a lengyel kisebbségeket is érinti.
Porosenko nacionalista politikája után Zelenszkij populista stílusa kerül előtérbe: békét és tárgyalást ígér, erős kommunikációval lép fel. Hatalomra kerülése után azonban folytatódik a nyugati orientáció, az oroszokkal való kiegyezés nélkül, miközben folytatódik a kisebbségek ellehetetlenítése.
A film rögzíti, hogy az orosz hadsereg hadüzenet nélkül támadta meg Ukrajnát, ami jól mutatja, hogy a magyar jobboldali narratíva egyáltalán nem az orosz érdekek kiszolgálása, hanem a béke melletti rendíthetetlen kiállást sürgeti.
Kényszersorozások, Kárpátalja és magyarok Ukrajnában
Ezután a fókusz a Kárpátalján élők szenvedéseire és az ukrán államban fellelhető rendszerszintű korrupcióra kerül. A nyugati – köztük magyar – segélyekből sokan meggazdagodtak, sokan megváltják magukat a frontszolgálattól, akik helyére olyanokat soroznak be, akik nem tudnak fizetni.
Arccal nyilatkozó, illetve azt nem vállaló kárpátaljai lakosok számolnak be a kényszersorozások kegyetlen módszereiről. A film ezt valós felvételekkel illusztrálja: verések, erőszakos elhurcolások, autóba tuszkolás.
Elhangzik, hogy aki fizet, elkerülheti a frontot, aki nem, azt besorozzák.
Olyanokat is kényszersoroznak, akiknek csekély a harcértéke, miközben az önként jelentkezők már rég a fronton vannak. Szóba kerülnek tömegsírok, valamint az a vád, hogy a halottakat eltűntnek nyilvánítják a kártérítés elkerülése érdekében.
Egy idős férfi egyszerű hasonlattal fogalmazza meg a helyzetet: ez olyan, mint a sakk, ahol mindig a parasztokat küldik előre. A döntéseket máshol hozzák meg, a következményeket pedig azok viselik, akiknek nincs beleszólásuk.
Előtérbe kerül az ukrán hatalmi elit felelőssége, amelynek anyagi érdekei fűződnek a háború folytatásához – erről Konsztantin Bondarenko történész-politológus nyilatkozott.
Egy szerzetes elmondja, hogy a tragédia nemcsak a fronton zajlik: a nép saját vezetőinek korrupciójától is szenved.
Minél tovább húzzák, annál több ember hal meg
– hangzik el az intő mondat a filmben.
Korrupció és szervezett bűnözés Ukrajnában
Talán a legmegrázóbb történetet a filmben egy ukrán nő mondja, hogy a front teljesen megváltoztatta a férjét: éjszakánként felriad, agresszív, már nem ugyanaz az ember. A férfi dönthetett volna a kifizetés mellett, mégis a hazája védelmét választotta.
Felmerül a kérdés: ha eljön a béke, mit kezd Európa a háborúból hazatérő, fegyverhez szokott emberekkel?
A film kitér a szervezett bűnözésre, fegyverkereskedelemre, prostitúcióra és kábítószerre is, mely az ukrajnai háború miatt csak magasabb szintre lépett, az amúgy is ettől szenvedő ukrán társadalomban. Ezek a háború brutális következményei, melyek ha nem lesz hamarosan béke, akkor csak (ennél is) nagyobb arányban terjednek majd el Ukrajna, Magyarország, az Európai Unió és a világ más területein.
A szerkezet tömény, körülbelül egyórás. A történelmi háttér és a jelenkori korrupció bemutatása kissé széttartó, mintha két filmet csináltak volna egyben: egy gyorstalpaló a háború okainak megértéséről, és egy keserű kép a hátországban szenvedők helyzetéről. Mégis működik, mert
egyszerre ad kontextust és mutatja meg a az ukrajnai válság konkrét és súlyos következményeit.
Ez Tősér Ádám Baljós közelség című filmje: történelmi áttekintés és jelenkori látlelet egyben. Erénye, hogy érthető, világos és tömör képet ad a térségről szakértők segítségével, miközben megmutatja a hátország szenvedését is. A béke távolinak tűnik – szinte olyan távolinak, mint a kijevi Rusz időszaka.