Megrázó dokumentumfilm készült az ukrajnai háború borzalmairól

Megrázó képsorok, apokaliptikus állapotok egy szenvedő országból, amelyet megcsapott a háború könyörtelen vihara. A Baljós közelség Tősér Ádám dokumentumfilmje az orosz-ukrán háborúról. A jelen válságának történelmi előzményeit mutatja be szakértők segítségével, miközben helyi embereket, elsősorban kárpátaljai magyarokat, ukránokat is megszólaltat a háború borzalmairól, az ukrán korrupcióról és a hátországban lévő szenvedésről.

Romokban lévő ház az orosz-ukrán háború során Fotó: Photo by Carlo Bravo / Anadolu via AFP

Miről szól Tősér Ádám Baljós közelség című filmje?

Ukrajna mint történelmi fogalom

Az orosz-ukrán háború előzményei

Korrupció a háború árnyékában

A kárpátaljai magyarok helyzete Ukrajnában

Az ukrán kényszersorozások embertelensége

A film erőteljes montázzsal indít: híradóbejátszások, a két elnök, rakéták, robbanások. Ezután érkeznek a megszólalók, akik azt próbálják megérteni, hogyan jutott két szláv testvérnép ilyen pusztító háborúba. A nyilatkozatokat rövid, brutális harcjelenetek és fegyverropogás szakítja meg. Majd az ukrán katonák sírjai következnek: végtelen sorok, mintha a Mátrix hatalmas mezőit látnánk, csak itt nem embereket tenyésztenek, hanem friss sírok jelzik a háború keserű árát.

A kijevi Rusz, a keleti-szláv államalakulatok ősanyja Fotó: Készítette: SeikoEn - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12573422

A filmben Font Márta történész elmondja, hogy a „Rusz” politikai-földrajzi fogalom volt, és a mongol invázió után a keleti szláv területek eltérő fejlődési pályára kerültek. A litván fennhatóság alá került nyugati területek és a megerősödő Moszkva külön útja vezetett az orosz és az ukrán identitás kialakulásához.

Pontosan mi Ukrajna, és kik az ukránok?

Lengyelország felosztása után a mai Ukrajna nyugati területein más történelmi fejlődés ment végbe, itt erősebb nacionalizmus alakult ki, amit az orosz birodalmi gondolkodás sokáig nem vett komolyan.

A 20. századra ugrunk: világháború, orosz forradalom, az orosz állam szétesése. Kelet-Európában több nemzet államot alapít vagy felszabadul, az ukrán államiság azonban tartósan nem tud megszilárdulni.

Következik a kollektivizálás és a holodomor pokoli időszaka. A filmben megszólaló ukrán történész (Konsztantin Bondarenko) szerint a népirtás nem tekinthető ukránellenes lépésnek, hanem a sztálinizmus általános brutalitásának részének, amely Kazahsztánban és a Szovjetunió más területein is hatalmas pusztítást okozott.