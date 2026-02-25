Hírlevél
Rendkívüli

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

ukrán háború

Megrázó dokumentumfilm készült az ukrajnai háború borzalmairól

A háború maga a pokol, és nem csak a fronton – ez Tősér Ádám Baljós közelség című dokumentumfilmjének központi állítása. A dokumentumfilm az orosz–ukrán konfliktus hátországát és Ukrajna belső viszonyait vizsgálja a háború kontextusában. Az alábbiakban a film főbb gondolatait és állításait vesszük sorra, és mutatjuk be részletesebben.
ukrán háborúorosz-ukrán konfliktusfilmkényszersorozásukrajnai korrupció

Megrázó képsorok, apokaliptikus állapotok egy szenvedő országból, amelyet megcsapott a háború könyörtelen vihara. A Baljós közelség Tősér Ádám dokumentumfilmje az orosz-ukrán háborúról. A jelen válságának történelmi előzményeit mutatja be szakértők segítségével, miközben helyi embereket, elsősorban kárpátaljai magyarokat, ukránokat is megszólaltat a háború borzalmairól, az ukrán korrupcióról és a hátországban lévő szenvedésről.

film, Romokban lévő ház az orosz-ukrán háború során, BOHODUKHIV, UKRAINE - FEBRUARY 11: Damaged buildings and debris are seen after a drone attack in the city of Bohodukhiv in the Kharkiv region that killed four people, including three children, in Bohodukhiv, Ukraine, on February 11, 2026. Carlo Bravo / Anadolu (Photo by Carlo Bravo / Anadolu via AFP)
Romokban lévő ház az orosz-ukrán háború során Fotó: Photo by Carlo Bravo / Anadolu via AFP

Miről szól Tősér Ádám Baljós közelség című filmje?

  • Ukrajna mint történelmi fogalom
  • Az orosz-ukrán háború előzményei
  • Korrupció a háború árnyékában
  • A kárpátaljai magyarok helyzete Ukrajnában
  • Az ukrán kényszersorozások embertelensége

A film erőteljes montázzsal indít: híradóbejátszások, a két elnök, rakéták, robbanások. Ezután érkeznek a megszólalók, akik azt próbálják megérteni, hogyan jutott két szláv testvérnép ilyen pusztító háborúba. A nyilatkozatokat rövid, brutális harcjelenetek és fegyverropogás szakítja meg. Majd az ukrán katonák sírjai következnek: végtelen sorok, mintha a Mátrix hatalmas mezőit látnánk, csak itt nem embereket tenyésztenek, hanem friss sírok jelzik a háború keserű árát.

A kijevi Rusz, a keleti-szláv államalakulatok ősanyja
A kijevi Rusz, a keleti-szláv államalakulatok ősanyja Fotó: Készítette: SeikoEn - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12573422

A filmben Font Márta történész elmondja, hogy a „Rusz” politikai-földrajzi fogalom volt, és a mongol invázió után a keleti szláv területek eltérő fejlődési pályára kerültek. A litván fennhatóság alá került nyugati területek és a megerősödő Moszkva külön útja vezetett az orosz és az ukrán identitás kialakulásához.

Pontosan mi Ukrajna, és kik az ukránok?

Lengyelország felosztása után a mai Ukrajna nyugati területein más történelmi fejlődés ment végbe, itt erősebb nacionalizmus alakult ki, amit az orosz birodalmi gondolkodás sokáig nem vett komolyan.

A 20. századra ugrunk: világháború, orosz forradalom, az orosz állam szétesése. Kelet-Európában több nemzet államot alapít vagy felszabadul, az ukrán államiság azonban tartósan nem tud megszilárdulni.

Következik a kollektivizálás és a holodomor pokoli időszaka. A filmben megszólaló ukrán történész (Konsztantin Bondarenko) szerint a népirtás nem tekinthető ukránellenes lépésnek, hanem a sztálinizmus általános brutalitásának részének, amely Kazahsztánban és a Szovjetunió más területein is hatalmas pusztítást okozott.

A film röviden érinti a második világháborút, majd rögzíti, hogy Kárpátalja 1945-ben szovjet geostratégiai érdekből került az Ukrán SZSZK-hoz. A történet a „létező szocializmus” évtizedeitől a csernobili atomkatasztrófán át jut el a szocialista tömb felbomlásáig, érinti az oroszok NATO-bővítéstől való félelmét.

Moszkva, 2026. február 24. Vlagyimir Putyin orosz elnök beszél az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB vezetőségi ülésén Moszkvában 2026. február 24-én. MTI/EPA/Szputnyik pool/Mihail Mecel
Putyin hatalomra kerülése jelentős változást hozott a Gorbacsov, majd Jelcin utáni kaotikus viszonyokhoz képest Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Mihail Mecel

Majdan, Krím és Putyin

A film a történelmi áttekintés után fokozatosan eljut a jelenig: Putyin hatalomra kerüléséig, a Majdanig, a Krím annektálásáig és a kelet-ukrajnai harcokig. Kiemelt konfliktusforrásként jelenik meg az új ukrán nyelvtörvény, amely az orosz, a magyar és a lengyel kisebbségeket is érinti.

Porosenko nacionalista politikája után Zelenszkij populista stílusa kerül előtérbe: békét és tárgyalást ígér, erős kommunikációval lép fel. Hatalomra kerülése után azonban folytatódik a nyugati orientáció, az oroszokkal való kiegyezés nélkül, miközben folytatódik a kisebbségek ellehetetlenítése.

A film rögzíti, hogy az orosz hadsereg hadüzenet nélkül támadta meg Ukrajnát, ami jól mutatja, hogy a magyar jobboldali narratíva egyáltalán nem az orosz érdekek kiszolgálása, hanem a béke melletti rendíthetetlen kiállást sürgeti.

Kényszersorozások, Kárpátalja és magyarok Ukrajnában

Ezután a fókusz a Kárpátalján élők szenvedéseire és az ukrán államban fellelhető rendszerszintű korrupcióra kerül. A nyugati – köztük magyar – segélyekből sokan meggazdagodtak, sokan megváltják magukat a frontszolgálattól, akik helyére olyanokat soroznak be, akik nem tudnak fizetni.

Arccal nyilatkozó, illetve azt nem vállaló kárpátaljai lakosok számolnak be a kényszersorozások kegyetlen módszereiről. A film ezt valós felvételekkel illusztrálja: verések, erőszakos elhurcolások, autóba tuszkolás. 

Elhangzik, hogy aki fizet, elkerülheti a frontot, aki nem, azt besorozzák.

Olyanokat is kényszersoroznak, akiknek csekély a harcértéke, miközben az önként jelentkezők már rég a fronton vannak. Szóba kerülnek tömegsírok, valamint az a vád, hogy a halottakat eltűntnek nyilvánítják a kártérítés elkerülése érdekében.

Egy idős férfi egyszerű hasonlattal fogalmazza meg a helyzetet: ez olyan, mint a sakk, ahol mindig a parasztokat küldik előre. A döntéseket máshol hozzák meg, a következményeket pedig azok viselik, akiknek nincs beleszólásuk.

Előtérbe kerül az ukrán hatalmi elit felelőssége, amelynek anyagi érdekei fűződnek a háború folytatásához – erről Konsztantin Bondarenko történész-politológus nyilatkozott.

Egy szerzetes elmondja, hogy a tragédia nemcsak a fronton zajlik: a nép saját vezetőinek korrupciójától is szenved.

Minél tovább húzzák, annál több ember hal meg

– hangzik el az intő mondat a filmben.

Évek óta tartó kényszersorozások Ukrajnában, kényszersorozásokUkrajnában, galéria, 2026
Évek óta tartó kényszersorozások Ukrajnában
Fotó: YouTube/MBN News / YouTube/MBN News

Korrupció és szervezett bűnözés Ukrajnában

Talán a legmegrázóbb történetet a filmben egy ukrán nő mondja, hogy a front teljesen megváltoztatta a férjét: éjszakánként felriad, agresszív, már nem ugyanaz az ember. A férfi dönthetett volna a kifizetés mellett, mégis a hazája védelmét választotta.

Felmerül a kérdés: ha eljön a béke, mit kezd Európa a háborúból hazatérő, fegyverhez szokott emberekkel?

A film kitér a szervezett bűnözésre, fegyverkereskedelemre, prostitúcióra és kábítószerre is, mely az ukrajnai háború miatt csak magasabb szintre lépett, az amúgy is ettől szenvedő ukrán társadalomban. Ezek a háború brutális következményei, melyek ha nem lesz hamarosan béke, akkor csak (ennél is) nagyobb arányban terjednek majd el Ukrajna, Magyarország, az Európai Unió és a világ más területein.

A szerkezet tömény, körülbelül egyórás. A történelmi háttér és a jelenkori korrupció bemutatása kissé széttartó, mintha két filmet csináltak volna egyben: egy gyorstalpaló a háború okainak megértéséről, és egy keserű kép a hátországban szenvedők helyzetéről. Mégis működik, mert 

egyszerre ad kontextust és mutatja meg a az ukrajnai válság konkrét és súlyos következményeit.

Ez Tősér Ádám Baljós közelség című filmje: történelmi áttekintés és jelenkori látlelet egyben. Erénye, hogy érthető, világos és tömör képet ad a térségről szakértők segítségével, miközben megmutatja a hátország szenvedését is. A béke távolinak tűnik – szinte olyan távolinak, mint a kijevi Rusz időszaka.

 

