Rendkívül magas egy katonai konfliktus kockázata Oroszország és Finnország között – erről beszélt Oleg Glazunov katonai szakértő és politológus a Lenta.ru-nak.

Finnország döntése súlyos következményekkel járhat.

Finnország NATO-tagsága veszélybe sodorja Észak-Európát

Korábban Finnország aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország megkezdhette egy katonai bázis helyreállítását Petrozavodszkban. A jelentések szerint Moszkva aktívabban lép fel az ország északnyugati részén azután, hogy Finnország és Svédország a NATO-hoz való csatlakozás mellett döntött.

Glazunov hangsúlyozta: baráti országok nem építenek katonai bázisokat, nem fegyverkeznek, és nem növelik hadseregük létszámát. Emlékeztetett arra is, hogy Finnország hosszú ideig semleges politikát folytatott, most viszont a NATO katonai tömb tagja lett.

A szakértő szerint mindez azt bizonyítja, hogy

a NATO nem békés célokra jött létre.

Mint fogalmazott, a katonai szövetség nem erdei terménygyűjtésre alakult, hanem háborús műveletekre, ami komoly aggodalomra ad okot. Oroszországnak ezért kötelessége megvédeni saját biztonságát, ennek részeként

katonai bázisokat hoz létre Karéliában, hogy egy esetleges háború esetén képes legyen szembeszállni a finn hadsereggel.

Glazunov hozzátette: Finnország nemcsak fegyverkezik és közvetett fenyegetést jelent Oroszországra, hanem nyíltan oroszellenes retorikát is folytat. Ezzel szemben Vlagyimir Putyin orosz elnök többször egyértelművé tette, hogy Oroszország nem jelent fenyegetést Európára, és nem tervez háborút sem az Európai Unió, sem a NATO ellen.

Február 1-jén vált ismertté, hogy Oroszország megkezdhette a petrozavodszki, még szovjet időkből származó katonai garnizon korszerűsítését. A tervek szerint új laktanyák épülnek az ott állomásozó katonák számára. A finn Yle beszámolója szerint a területen tereprendezést végeztek, és építőgépek érkeztek a bázisra.