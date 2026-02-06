Új fitneszőrület hódít: úgy mozognak, akár az állatok – videó

Az új fitnesztrend főként TikTokon és Instagramon robbant be, ahol maszkos, „állatias” mozgást végző felhasználók milliós megtekintéseket gyűjtenek. Bár sokan elsőre provokációnak vagy furcsa performansznak gondolják, szakértők szerint a quadrobics valójában egy komoly, teljes testet megdolgoztató edzésforma – írja a New York Post.
Nagyon hatékony az új fitnesztrend
A quadrobics lényege az, hogy a mozgás a négy végtagon történik: kúszás, mászás, futás és ugrás váltja egymást. A gyakorlatok erősen emlékeztetnek az úgynevezett „ősmozgás” vagy „állati mozgás” edzésekre, amelyeket egyre több edzőteremben is oktatnak. Egyes gyakorlók szerint már napi pár perc is elég ahhoz, hogy érezhető legyen a hatás.
Próbáld ki öt percig, és kifulladsz”
– mondja egy német fitneszvideós, aki állítása szerint a quadrobics segítségével látványosan lefogyott, és kockás hasa lett.
Mentális élményt is elérhetünk vele
Bár a látvány sokaknál kiveri a biztosítékot, fitneszszakértők szerint a trend mögött van valós tartalom. Egy amerikai személyi edző úgy fogalmazott: a quadrobics rendkívül erősen dolgoztatja a törzsizmokat, különösen a has mély izmait, miközben a váll, a kar, a hát és a lábak is komoly terhelést kapnak.
A folyamatos mozgás miatt a pulzus is magas marad, ami segíti a zsírégetést. Emellett javítja az egyensúlyt, a koordinációt és az ízületi stabilitást, olyan területeket, amelyek a hagyományos súlyzós edzéseknél gyakran háttérbe szorulnak.
A quadrobics nemcsak fizikai, hanem mentális élményt is adhat. Többen arról számoltak be, hogy az edzés közben „meditatív állapotba” kerülnek, jobban jelen vannak a pillanatban, és csökken a stressz. Egy dokumentumfilmes szerint a mozgás „visszakapcsol az ösztönökhöz”, és segít újra kapcsolatba lépni a testtel.
A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: rossz technikával komoly terhelés érheti a csuklót, a vállat vagy a derekat. Kezdőknek lassú tempót, kontrollált mozgást és egyszerű gyakorlatokat javasolnak, például medvejárást vagy statikus négykézláb tartásokat.
A quadrobics így egyszerre megosztó és egyre népszerűbb: van, aki kineveti, más esküszik rá. Egy biztos: ez az edzésforma nem hagy senkit közömbösen, sem a közösségi médiában, sem a tükör előtt.
