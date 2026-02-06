Hírlevél
Új fitneszőrület hódít: úgy mozognak, akár az állatok – videó

Első ránézésre sokkoló, másodikra furcsa, harmadikra pedig meglepően hatékony. Új fitnesztrend terjed villámgyorsan a közösségi oldalakon, ahol emberek négykézláb mozognak, futnak és ugranak, akárcsak az állatok. A módszer neve quadrobics, és hívei szerint nemcsak látványos, hanem brutálisan hatásos is.
Az új fitnesztrend főként TikTokon és Instagramon robbant be, ahol maszkos, „állatias” mozgást végző felhasználók milliós megtekintéseket gyűjtenek. Bár sokan elsőre provokációnak vagy furcsa performansznak gondolják, szakértők szerint a quadrobics valójában egy komoly, teljes testet megdolgoztató edzésforma – írja a New York Post

Az új fitnesztrend, a quadrobics az állatok mozgását imitálja – Fotó: Instagram
Az új fitnesztrend, a quadrobics az állatok mozgását imitálja
Fotó: Instagram

Nagyon hatékony az új fitnesztrend

A quadrobics lényege az, hogy a mozgás a négy végtagon történik: kúszás, mászás, futás és ugrás váltja egymást. A gyakorlatok erősen emlékeztetnek az úgynevezett „ősmozgás” vagy „állati mozgás” edzésekre, amelyeket egyre több edzőteremben is oktatnak. Egyes gyakorlók szerint már napi pár perc is elég ahhoz, hogy érezhető legyen a hatás.

Próbáld ki öt percig, és kifulladsz” 

– mondja egy német fitneszvideós, aki állítása szerint a quadrobics segítségével látványosan lefogyott, és kockás hasa lett.

Mentális élményt is elérhetünk vele

Bár a látvány sokaknál kiveri a biztosítékot, fitneszszakértők szerint a trend mögött van valós tartalom. Egy amerikai személyi edző úgy fogalmazott: a quadrobics rendkívül erősen dolgoztatja a törzsizmokat, különösen a has mély izmait, miközben a váll, a kar, a hát és a lábak is komoly terhelést kapnak.

A folyamatos mozgás miatt a pulzus is magas marad, ami segíti a zsírégetést. Emellett javítja az egyensúlyt, a koordinációt és az ízületi stabilitást, olyan területeket, amelyek a hagyományos súlyzós edzéseknél gyakran háttérbe szorulnak.

A quadrobics nemcsak fizikai, hanem mentális élményt is adhat. Többen arról számoltak be, hogy az edzés közben „meditatív állapotba” kerülnek, jobban jelen vannak a pillanatban, és csökken a stressz. Egy dokumentumfilmes szerint a mozgás „visszakapcsol az ösztönökhöz”, és segít újra kapcsolatba lépni a testtel.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: rossz technikával komoly terhelés érheti a csuklót, a vállat vagy a derekat. Kezdőknek lassú tempót, kontrollált mozgást és egyszerű gyakorlatokat javasolnak, például medvejárást vagy statikus négykézláb tartásokat.

A quadrobics így egyszerre megosztó és egyre népszerűbb: van, aki kineveti, más esküszik rá. Egy biztos: ez az edzésforma nem hagy senkit közömbösen, sem a közösségi médiában, sem a tükör előtt.

