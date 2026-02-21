Ez a koktél most letarolta a bárokat, mindenki ki akarja próbálni

A módszer lényege a levegőztetés: a frissen facsart citruslevet gyors centrifugálással vagy felkavarással levegővel dúsítják. Ettől a fluffy juice sűrűbbnek, krémesebbnek hat, miközben megőrzi frissességét. A technika különösen jól működik narancs-, grapefruit-, lime- és ananászlé esetében, amelyek stabilabb habot képeznek - írja a Foxnews.

A fluffy koktél az új divat - Illusztráció - Fotó: RACHEL MURRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fluffy juice meghódítja a világot

A fluffy juice népszerűsítését sokan a Dante bárhoz kötik, amely a New York City Greenwich Village negyedében működik. A bár egy klasszikus olasz koktél levegőztetett változatával hívta fel magára a figyelmet, és ezzel új irányt adott a nappali, alacsony alkoholtartalmú italok világának.

Olyan lehetőséget kerestünk, amellyel nappal is becsábíthatjuk a vendégeket egy alacsony alkoholtartalmú koktél erejéig

– mondta Linden Pride, a Dante aperitifbár társtulajdonosa. A technika gyorsan túllépett a prémium koktélbárok falain. Egyre több hely építi be az étlapjába a felkavart gyümölcsleveket, miközben az otthoni kísérletezők is felfigyeltek a trendre. A közösségi médiában sorra jelennek meg azok a videók, amelyekben felhasználók tejhabosítóval vagy nagy teljesítményű turmixgéppel próbálják elérni ugyanazt a levegős textúrát. Az ital egyszerűsége kulcsszerepet játszik a sikerében: kevés hozzávalóból, látványos eredmény születik. Egy Reddit-bejegyzésben egy felhasználó az italt “a világ legjobb két összetevőjű italának” nevezte.

A fluffy juice nem az alapanyagokat változtatja meg, hanem azt, ahogyan érzékeljük őket.

'Fluffy juice' is the latest cocktail craze — and you can make it at home https://t.co/ETqdF7Cfgp #FoxNews — American Cowboy Whiskey Company® (@AmCowboyWhiskey) February 15, 2026

Az új textúra gazdagabb élményt kínál, miközben megmarad a gyümölcs frissessége és természetessége. Nem véletlen, hogy idővel a Dante levegőztetett koktélja a bár egyik meghatározó italává vált.

A Caffe Dante szimbólumává vált. De soha nem számítottam rá, hogy visszhangra talál majd az egész világon

– mondta Pride. A jelek szerint a fluffy juice nem csupán múló divat: egyszerű technikája és látványos hatása miatt jó eséllyel hosszú távon is a modern koktélkultúra része marad – legyen szó elegáns bárról vagy egy otthoni konyhapultról. Az Origo korábban írt, koktéltippekről is.