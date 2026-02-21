Hírlevél
fluffy juice

Ez a koktél most letarolta a bárokat, mindenki ki akarja próbálni

Új italtrend söpör végig a nemzetközi koktélkultúrán: a fluffy juice, magyarul „bolyhos lé”. A technika nem új alapanyagokra, hanem egy szokatlan elkészítési módra épül, amely a friss gyümölcsleveket könnyű, habos textúrájú összetevővé alakítja. A fluffy juice egy látványos, selymes állagú ital, amely teljesen új élményt nyújt anélkül, hogy tojásfehérjét, tejszínt vagy szénsavas üdítőt kellene hozzáadni.
A módszer lényege a levegőztetés: a frissen facsart citruslevet gyors centrifugálással vagy felkavarással levegővel dúsítják. Ettől a fluffy juice sűrűbbnek, krémesebbnek hat, miközben megőrzi frissességét. A technika különösen jól működik narancs-, grapefruit-, lime- és ananászlé esetében, amelyek stabilabb habot képeznek - írja a Foxnews.

fluffy koktél, EL SEGUNDO, CA - JULY 07: A general view of atmosphere during the coctail hour for the NYX Double Stacked Mascara Launch Party on July 7, 2016 in Los Angeles California. Rachel Murray/Getty Images for NYX Professional Makeup/AFP (Photo by Rachel Murray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A fluffy koktél az új divat - Illusztráció - Fotó: RACHEL MURRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fluffy juice meghódítja a világot

A fluffy juice népszerűsítését sokan a Dante bárhoz kötik, amely a New York City Greenwich Village negyedében működik. A bár egy klasszikus olasz koktél levegőztetett változatával hívta fel magára a figyelmet, és ezzel új irányt adott a nappali, alacsony alkoholtartalmú italok világának.

Olyan lehetőséget kerestünk, amellyel nappal is becsábíthatjuk a vendégeket egy alacsony alkoholtartalmú koktél erejéig

– mondta Linden Pride, a Dante aperitifbár társtulajdonosa. A technika gyorsan túllépett a prémium koktélbárok falain. Egyre több hely építi be az étlapjába a felkavart gyümölcsleveket, miközben az otthoni kísérletezők is felfigyeltek a trendre. A közösségi médiában sorra jelennek meg azok a videók, amelyekben felhasználók tejhabosítóval vagy nagy teljesítményű turmixgéppel próbálják elérni ugyanazt a levegős textúrát. Az ital egyszerűsége kulcsszerepet játszik a sikerében: kevés hozzávalóból, látványos eredmény születik. Egy Reddit-bejegyzésben egy felhasználó az italt “a világ legjobb két összetevőjű italának” nevezte. 

A fluffy juice nem az alapanyagokat változtatja meg, hanem azt, ahogyan érzékeljük őket.

Az új textúra gazdagabb élményt kínál, miközben megmarad a gyümölcs frissessége és természetessége. Nem véletlen, hogy idővel a Dante levegőztetett koktélja a bár egyik meghatározó italává vált.

A Caffe Dante szimbólumává vált. De soha nem számítottam rá, hogy visszhangra talál majd az egész világon

– mondta Pride. A jelek szerint a  fluffy juice nem csupán múló divat: egyszerű technikája és látványos hatása miatt jó eséllyel hosszú távon is a modern koktélkultúra része marad – legyen szó elegáns bárról vagy egy otthoni konyhapultról. Az Origo korábban írt, koktéltippekről is.

 

 

