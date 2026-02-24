Milyen gyakran kell lecserélni a fogkefét? – egy mikrobiológus most pontot tett a vita végére

Dr. Primrose Freestone, a Leicester Egyetem mikrobiológiai docense szerint az általános szabály egyértelmű: a fogkefe háromhavonta cserélendő. Azonban van egy fontos kivétel.

A szakértő szerint nem kell megvárni, amíg a fogkefe sörtéi szétkopjanak, legkésőbb háromhavonta cserélni kell – Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Ha valamilyen száj- vagy ínyfertőzése van, gyakrabban kell lecserélni a fogkefét, hogy elkerülje az újrafertőződést

– figyelmeztetett a szakértő.

Vagyis ha valakinek aftája, ínygyulladása, torokfertőzése volt, érdemes azonnal új fogkefére váltania, írja a Daily Mail.

A fogkefe akár 500 féle baktériumot tartalmazhat

A legtöbben nem a csere gyakoriságánál hibáznak, hanem a tisztításnál és a tárolásnál, vallja a mikrobiológus. A szánkban több mint 500 baktérium- és gombafaj él. Ezek egy része minden fogmosás után a fogkefére kerül. Ráadásul a fogmosás után a sörték között maradó ételmaradék ideális táptalaj lehet a mikroorganizmusok számára.

A fogkefe tisztítása elengedhetetlen

– hangsúlyozza Dr. Freestone.

Így kellene helyesen tisztítani

A szakértő szerint minden használat után legalább 30 másodpercig forró csapvíz alatt kell öblíteni a fogkefét, hogy eltávolítsuk a fogkrémmaradványokat, baktériumokat és ételdarabkákat.

Aki még alaposabb akar lenni, az időnként:

30 percre áztathatja szódabikarbónás oldatba,

hidrogén-peroxidba,

antibakteriális szájvízbe,

vagy akár 1 percig forró vízgőz fölé is tarthatja.

És itt jön a meglepő rész. Dr. Freestone elárulta: ő hetente egyszer antibakteriális kézmosóval „samponozza” be a fogkeféjét.

Ez eltávolítja az ételmaradékot és elpusztítja azokat a mikrobákat is, amelyek a forró vizes öblítést túlélték

– magyarázta.

Ne tartsd a WC mellett!

Van még egy sokakat meglepő tanácsa a szakembernek. A fogkefe ne legyen közvetlenül a WC mellett, mert az öblítéskor keletkező apró vízpermet székletbaktériumokat juttathat a levegőbe, amelyek rákerülhetnek a fogkefére.

Habár egyesek akár egy évig is használnak egy fogkefét, amíg a sörték szét nem kopnak, a szakértők szerint mivel a mikrobák szabad szemmel nem láthatók, háromhavonta nagyon is ildomos cserélni. Dr. Freestone álláspontja egyébként megegyezik a brit közegészségügy háromhónapos csere ajánlásával.