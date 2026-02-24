Milyen gyakran kell lecserélni a fogkefét? – egy mikrobiológus most pontot tett a vita végére

Dr. Primrose Freestone, a Leicester Egyetem mikrobiológiai docense szerint az általános szabály egyértelmű: a fogkefe háromhavonta cserélendő. Azonban van egy fontos kivétel.
Ha valamilyen száj- vagy ínyfertőzése van, gyakrabban kell lecserélni a fogkefét, hogy elkerülje az újrafertőződést
– figyelmeztetett a szakértő.
Vagyis ha valakinek aftája, ínygyulladása, torokfertőzése volt, érdemes azonnal új fogkefére váltania, írja a Daily Mail.
A fogkefe akár 500 féle baktériumot tartalmazhat
A legtöbben nem a csere gyakoriságánál hibáznak, hanem a tisztításnál és a tárolásnál, vallja a mikrobiológus. A szánkban több mint 500 baktérium- és gombafaj él. Ezek egy része minden fogmosás után a fogkefére kerül. Ráadásul a fogmosás után a sörték között maradó ételmaradék ideális táptalaj lehet a mikroorganizmusok számára.
A fogkefe tisztítása elengedhetetlen
– hangsúlyozza Dr. Freestone.
Így kellene helyesen tisztítani
A szakértő szerint minden használat után legalább 30 másodpercig forró csapvíz alatt kell öblíteni a fogkefét, hogy eltávolítsuk a fogkrémmaradványokat, baktériumokat és ételdarabkákat.
Aki még alaposabb akar lenni, az időnként:
- 30 percre áztathatja szódabikarbónás oldatba,
- hidrogén-peroxidba,
- antibakteriális szájvízbe,
- vagy akár 1 percig forró vízgőz fölé is tarthatja.
És itt jön a meglepő rész. Dr. Freestone elárulta: ő hetente egyszer antibakteriális kézmosóval „samponozza” be a fogkeféjét.
Ez eltávolítja az ételmaradékot és elpusztítja azokat a mikrobákat is, amelyek a forró vizes öblítést túlélték
– magyarázta.
Ne tartsd a WC mellett!
Van még egy sokakat meglepő tanácsa a szakembernek. A fogkefe ne legyen közvetlenül a WC mellett, mert az öblítéskor keletkező apró vízpermet székletbaktériumokat juttathat a levegőbe, amelyek rákerülhetnek a fogkefére.
Habár egyesek akár egy évig is használnak egy fogkefét, amíg a sörték szét nem kopnak, a szakértők szerint mivel a mikrobák szabad szemmel nem láthatók, háromhavonta nagyon is ildomos cserélni. Dr. Freestone álláspontja egyébként megegyezik a brit közegészségügy háromhónapos csere ajánlásával.
