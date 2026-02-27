A szájhigiénia mérföldköve: az első műszálas fogkefe, amely mindent megváltoztatott

A fogkefe ekkor vált az első olyan hétköznapi használati eszközzé, amelyben nejlonfonalat alkalmaztak. A modern fogkefe ezzel elindult azon az úton, amely a mai, ergonomikus, elektromos és fenntartható változatokig vezetett – írja a Drews Dental.

1938-ban találta fel a DuPont a nejlont a selyem helyettesítésére, és építette be a fogkefékbe.

Fotó: Unsplash

Mit használtak az emberek a fogkefe előtt?

A fogtisztítás története több ezer évre nyúlik vissza. Az ókori egyiptomiak, babilóniaiak és görögök rágópálcákat – úgynevezett „chew stickeket” – használtak: az ág egyik végét szétrágták, így rostos, sörtéhez hasonló felületet kaptak. A 15. századi Kínában már valódi, sörtés eszközök készültek: bambusz- vagy csontnyélre erősített vaddisznószőrrel. Európában a 18. század végén indult meg a tömeggyártás, de a sörték továbbra is állati eredetűek maradtak. Ezek könnyen magukba szívták a nedvességet, baktériumokat tarthattak meg, és gyorsan elhasználódtak – a higiénia szempontjából messze nem voltak ideálisak.

1938: a nagy áttörés éve

A nejlon szintetikus anyagot 1935-ben fejlesztették ki az Egyesült Államokban, eredetileg a selyem helyettesítésére. Három évvel később azonban váratlan, de annál praktikusabb felhasználási területen jelent meg: megszületett az első műszálas sörtéjű fogkefe.

Az új sörték tartósabbak, egyenletesebb minőségűek és higiénikusabbak voltak, mint az állati szőr.

Nem szívták magukba úgy a nedvességet, kevésbé deformálódtak, és lehetővé tették a különböző keménységi fokozatok gyártását is. Ez a fejlesztés alapjaiban változtatta meg a szájhigiéniát. A Dr. West-féle Miracle-Tuft fogkefe korabeli hirdetései hangsúlyosan a „sörte nélküli” újdonságként reklámozták a terméket – vagyis azt emelték ki, hogy nem hagyományos disznószőrből készült sörtéket használ. A fogkeféket „üvegbe zárva – sebészetileg steril” állapotban kínálták, ami a higiénia iránti bizalmat erősítette, és darabonként 50 centes áron kerültek forgalomba.

A háború hatása és a mindennapi rutin kialakulása

Bár a nejlon fogkefe 1938-ban már elérhető volt, a rendszeres fogmosás nem volt magától értetődő szokás.

A második világháború idején az amerikai katonák számára kötelezővé tették a napi fogápolást, ami jelentősen hozzájárult a szokás elterjedéséhez.

A háborúból hazatérő katonák ezt a rutint civil életükben is megtartották, így a rendszeres fogmosás a 20. század közepére általánossá vált. Ettől kezdve a fogkefe már nem luxuscikk, hanem alapvető higiéniai eszköz lett.