Több étel, kevesebb kiló? A tudomány szerint lehetséges

Sokan azt gondolják, hogy a fogyás csak kalóriacsökkentéssel vagy koplalással lehetséges, pedig egy új kutatás szerint létezik egy sokkal természetesebb út: a teljes értékű ételekre épülő étrend. A résztvevők akár nagyobb adagokat is fogyaszthattak anélkül, hogy több kalóriát vittek volna be, és mégis fogytak – írja a Fox News.

Nem feltétlenül a kalóriabevitelt kell csökkenteni az eredményes fogyáshoz – Fotó: Unsplash

Miért működik a fogyás teljes értékű ételekkel?

Az angliai Bristol Egyetem és nemzetközi szakértők által vezetett tanulmány szerint azok, akik feldolgozatlan ételeket fogyasztottak, testsúlyra vetítve 57%-kal nagyobb mennyiséget ettek, miközben napi átlagban 330 kalóriával kevesebbet vittek be. A titok a természetes ételekben rejlik: a zöldségek, gyümölcsök, teljes tejtermékek, tojás, magvak és hüvelyesek gazdagok rostban és fehérjében, nagyobb térfogatot biztosítanak, és hosszabb ideig telítik a gyomrot. Ez csökkenti a túlevés kockázatát, miközben élvezhetjük az étkezést.

Miért számít a feldolgozás mértéke?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az ultrafeldolgozott ételek épp az ellenkező hatást váltják ki: a túlzott só-, cukor- és zsírtartalom, valamint a tökéletes textúra miatt a szervezet nem érzékeli a valódi tápértéket. A dopaminfelszabadulás miatt az agy jutalmazó rendszere „túlórázik”, és nehezebb abbahagyni az evést. Ezzel szemben a teljes értékű ételek lehetővé teszik, hogy a test természetes módon jelezze a jóllakottságot, így a fogyás könnyebben elérhető.

Hogyan alkalmazható a mindennapokban?

Bár a tanulmány kis mintán és szigorúan ellenőrzött körülmények között zajlott, az eredmények gyakorlati útmutatóként is szolgálnak: ha az étrendet feldolgozatlan, tápláló ételekre építjük, a fogyás fenntarthatóbbá és élvezetesebbé válik. Az intuitív étkezés, a nagyobb adag zöldség és gyümölcs, valamint a kalóriadús, feldolgozott ételek elhagyása segíthet abban, hogy természetes módon érjük el a kívánt testsúlyt.

