Fogyás koplalás nélkül? Itt a módszer, amivel működhet

Egy új tanulmány szerint azok, akik teljes értékű, feldolgozatlan ételeket fogyasztottak, 57 százalékkal nagyobb mennyiséget ettek, mégis átlagosan napi 330 kalóriával kevesebbet vittek be. A kutatást a University of Bristol vezette, az eredmények pedig a The American Journal of Clinical Nutrition oldalain jelentek meg – írj a NewYorkPost.

Fogyás koplalás nélkül — a kutatások szerint a teljes értékű ételekből akár többet is ehetünk, mégis kevesebb kalóriát viszünk be Fotó:Illusztráció/Unplash

A magyarázat egyszerű: a feldolgozatlan ételek sok rostot, vizet és fehérjét tartalmaznak, ezért nagyobb adagot lehet belőlük enni anélkül, hogy elszállna a kalóriabevitel — ez pedig kulcsfontosságú a fogyás szempontjából.

Így reagál a szervezet természetes ételekre

A kutatás egy korábbi, Kevin Hall által vezetett klinikai vizsgálat adatait elemezte újra.

Az derült ki, hogy amikor az emberek feldolgozatlan ételeket kaptak, ösztönösen több zöldséget és gyümölcsöt választottak, miközben a kalóriadúsabb fogásokat — például tésztát vagy húsételeket — gyakran nem ették meg teljesen.

A tanulmány vezető szerzője, Jeff Brunstrom szerint a szervezet ilyenkor pontosabban érzékeli az éhséget és a teltséget, ami jelentősen megkönnyíti a fogyás folyamatát.

Az ultrafeldolgozott ételek miért akadályozzák a fogyást?

Külső szakértők szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek komolyan megzavarják ezt az egyensúlyt. A Virta Health szakemberei szerint ezek az ételek tudatosan úgy vannak megalkotva, hogy ellenállhatatlanok legyenek: só, cukor, zsír és állag tökéletes kombinációjával.

Ez az összeállítás dopamint szabadít fel az agyban, ami miatt nehéz abbahagyni az evést — még akkor is, ha a szervezet valójában már jóllakott. Ez az egyik legnagyobb akadálya a tartós fogyásnak.

Milyen ételek segítik leginkább a fogyást?

A dietetikusok szerint a fogyás akkor fenntartható, ha az étrend alapját ezek adják:

zöldségek és gyümölcsök

tojás, hal, natúr húsok

teljes értékű tejtermékek

hüvelyesek, magvak

magas rosttartalmú gabonák, például zab vagy quinoa

Ezek az ételek nagyobb mennyiségben is fogyaszthatók, jobban telítenek, és természetes módon csökkentik a túlevés esélyét.

Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni

Fontos kiemelni, hogy a kutatás mindössze 20 résztvevővel zajlott, négy héten át, szigorúan ellenőrzött környezetben. A mindennapokban sokkal több kísértés és döntési helyzet nehezíti a fogyást.

Ennek ellenére az orvosok egyetértenek abban, hogy aki fokozatosan visszaszorítja az ultrafeldolgozott ételeket, és teljes értékű alapanyagokra vált, annak a fogyás lényegesen könnyebbé válik.

A fogyás nem feltétlenül az éhezésről szól. Ha az étrend főként természetes, feldolgozatlan ételekből áll, akkor akár többet is ehetünk — a szervezet mégis kevesebb energiát vesz fel, és a mérleg idővel ezt is megmutatja.