Fogyás koplalás nélkül? Itt a módszer, amivel működhet

Egy új tanulmány szerint azok, akik teljes értékű, feldolgozatlan ételeket fogyasztottak, 57 százalékkal nagyobb mennyiséget ettek, mégis átlagosan napi 330 kalóriával kevesebbet vittek be. A kutatást a University of Bristol vezette, az eredmények pedig a The American Journal of Clinical Nutrition oldalain jelentek meg – írj a NewYorkPost.
A magyarázat egyszerű: a feldolgozatlan ételek sok rostot, vizet és fehérjét tartalmaznak, ezért nagyobb adagot lehet belőlük enni anélkül, hogy elszállna a kalóriabevitel — ez pedig kulcsfontosságú a fogyás szempontjából.
Így reagál a szervezet természetes ételekre
A kutatás egy korábbi, Kevin Hall által vezetett klinikai vizsgálat adatait elemezte újra.
Az derült ki, hogy amikor az emberek feldolgozatlan ételeket kaptak, ösztönösen több zöldséget és gyümölcsöt választottak, miközben a kalóriadúsabb fogásokat — például tésztát vagy húsételeket — gyakran nem ették meg teljesen.
A tanulmány vezető szerzője, Jeff Brunstrom szerint a szervezet ilyenkor pontosabban érzékeli az éhséget és a teltséget, ami jelentősen megkönnyíti a fogyás folyamatát.
Az ultrafeldolgozott ételek miért akadályozzák a fogyást?
Külső szakértők szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek komolyan megzavarják ezt az egyensúlyt. A Virta Health szakemberei szerint ezek az ételek tudatosan úgy vannak megalkotva, hogy ellenállhatatlanok legyenek: só, cukor, zsír és állag tökéletes kombinációjával.
Ez az összeállítás dopamint szabadít fel az agyban, ami miatt nehéz abbahagyni az evést — még akkor is, ha a szervezet valójában már jóllakott. Ez az egyik legnagyobb akadálya a tartós fogyásnak.
Milyen ételek segítik leginkább a fogyást?
A dietetikusok szerint a fogyás akkor fenntartható, ha az étrend alapját ezek adják:
- zöldségek és gyümölcsök
- tojás, hal, natúr húsok
- teljes értékű tejtermékek
- hüvelyesek, magvak
- magas rosttartalmú gabonák, például zab vagy quinoa
Ezek az ételek nagyobb mennyiségben is fogyaszthatók, jobban telítenek, és természetes módon csökkentik a túlevés esélyét.
Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni
Fontos kiemelni, hogy a kutatás mindössze 20 résztvevővel zajlott, négy héten át, szigorúan ellenőrzött környezetben. A mindennapokban sokkal több kísértés és döntési helyzet nehezíti a fogyást.
Ennek ellenére az orvosok egyetértenek abban, hogy aki fokozatosan visszaszorítja az ultrafeldolgozott ételeket, és teljes értékű alapanyagokra vált, annak a fogyás lényegesen könnyebbé válik.
A fogyás nem feltétlenül az éhezésről szól. Ha az étrend főként természetes, feldolgozatlan ételekből áll, akkor akár többet is ehetünk — a szervezet mégis kevesebb energiát vesz fel, és a mérleg idővel ezt is megmutatja.
