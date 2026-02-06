Hírlevél
fóka barátság

Szokatlan barátság a tenger mélyén, megható pillanatokat élt át egy búvár

Egy dél-kaliforniai búvár rendszeresen találkozik egy különösen barátságos, fehér bundájú fókával merülései során.A fóka barátság hónapok alatt alakult ki közöttük, és minden egyes találkozásnál egyre játékosabb, bensőségesebb formát ölt.
fóka barátságfókabúvár

Rusty Hunter, a 24 éves búvár és amatőr fotós rendszeresen merül a Laguna Beach partjainál, ahol az elmúlt fél évben nagyjából tíz alkalommal futott össze ugyanazzal a különösen kíváncsi fókával. A tengeri emlős — akit más búvárok „Waffles” néven emlegetnek — minden találkozáskor egyre bátrabban közeledik, orrával finoman megérinti Hunter arcát, sőt, gyakran a fejét is rátámasztja – írja a NewYorkPost.

fóka barátság
A fóka barátság ritka pillanata a tenger mélyén — erőltetés és tréning nélkül GIF:NewYorkPost

Ezért nem akar sztorit csinálni a fóka barátságból a búvár

A fóka barátság nem erőltetett vagy betanított kapcsolat: Hunter szerint a tengeri emlősök természetükből fakadóan rendkívül kíváncsiak az emberekre. Van, amelyik csak megfigyel, mások viszont játszani szeretnének, és ez a fehér fóka egyértelműen az utóbbi csoportba tartozik.

Hunter úgy véli, a fóka valószínűleg nőstény, mérete és viselkedése alapján. Bár a becenevet elfogadja, ő maga ritkán használja, mert szerinte a névadás elvesz valamennyit a találkozások varázsából. 

A búvár tudatosan visszafogja a közösségi médiás megjelenéseket is, nehogy mások kedvet kapjanak az állatok hajszolásához.

Számára a fóka barátság inkább emlékeztető arra, mennyire könnyű megfeledkezni a természet valódi szépségéről a képernyők világában — és mennyire különleges, amikor az óceánban egy vadon élő állat mégis kapcsolatot keres az emberrel. 

Nem fogja elhinni, hova tévedt ez a fókakölyök a tomboló vihar után

Egy igencsak szokatlan látogató lepte meg egy cornwalli családot, amikor a kertjükben egy fiatal tengeri emlős bukkant fel. A fókakölyök a viharos időjárás elől keresett menedéket, és egészen váratlan helyen talált biztonságot.

Fókafióka sétált be egy új-zélandi kocsmába – videó

Új-Zélandon szokatlan vendég érkezett egy kézműves sörözőbe: egy medvefóka-fióka tévedt be a kocsmába egy esős vasárnap este. A fóka békésen totyogott körbe, miközben a vendégek döbbenten figyelték, hogyan válik a csendes estén történt jelenet országos érdekességgé.

 

