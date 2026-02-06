Szokatlan barátság a tenger mélyén, megható pillanatokat élt át egy búvár

Rusty Hunter, a 24 éves búvár és amatőr fotós rendszeresen merül a Laguna Beach partjainál, ahol az elmúlt fél évben nagyjából tíz alkalommal futott össze ugyanazzal a különösen kíváncsi fókával. A tengeri emlős — akit más búvárok „Waffles” néven emlegetnek — minden találkozáskor egyre bátrabban közeledik, orrával finoman megérinti Hunter arcát, sőt, gyakran a fejét is rátámasztja – írja a NewYorkPost.

A fóka barátság ritka pillanata a tenger mélyén — erőltetés és tréning nélkül GIF:NewYorkPost

Ezért nem akar sztorit csinálni a fóka barátságból a búvár

A fóka barátság nem erőltetett vagy betanított kapcsolat: Hunter szerint a tengeri emlősök természetükből fakadóan rendkívül kíváncsiak az emberekre. Van, amelyik csak megfigyel, mások viszont játszani szeretnének, és ez a fehér fóka egyértelműen az utóbbi csoportba tartozik.

Hunter úgy véli, a fóka valószínűleg nőstény, mérete és viselkedése alapján. Bár a becenevet elfogadja, ő maga ritkán használja, mert szerinte a névadás elvesz valamennyit a találkozások varázsából.

A búvár tudatosan visszafogja a közösségi médiás megjelenéseket is, nehogy mások kedvet kapjanak az állatok hajszolásához.

Számára a fóka barátság inkább emlékeztető arra, mennyire könnyű megfeledkezni a természet valódi szépségéről a képernyők világában — és mennyire különleges, amikor az óceánban egy vadon élő állat mégis kapcsolatot keres az emberrel.

