A Föld rejtélyes „szívverése” felboríthatja az agy ritmusát

A Föld „szívverése” az elmúlt hetekben szokatlan hullámhegyeket mutatott, ami új kérdéseket vet fel arról, hogyan hat bolygónk rezgése az emberi szervezetre. A Schumann-rezonanciaként ismert jelenség elektromágneses ritmusát a villámlások generálják, és a Föld felszíne és az ionoszféra között pulzál – írja a Daily Mail.

A Föld rezgései hatással lehetnek az emberi agyra – Fotó: Unsplash

Hogyan hat a Föld rezgése az emberi agyra?

A MeteoAgent űridő-jelentő alkalmazás februárban magas Schumann-rezonancia értékeket rögzített, és arra figyelmeztetett, hogy az intenzív hullámok bizonyos embereknél fülcsengést, fáradtságot vagy koncentrációs nehézséget okozhatnak. A tudományos közösség azonban óvatos: a biológiai hatások vizsgálata még nem ad egyértelmű választ.

A Föld mágneses terét zavarhatják napkitörések, geomágneses viharok és más űridő-jelenségek, amelyek a rezonanciát is befolyásolják. Ezek a hullámok akár az emberi agyhullámokkal is átfedésbe kerülhetnek, hiszen a theta-hullámok – amelyek a pihenés és alvás idején jelennek meg – hasonló frekvencián pulzálnak.

A világ minden részén másodpercenként ezerszám villámló viharok hozzák létre a Föld stabil zümmögő rezgését, ám a légköri és űrbeli változások felboríthatják ezt a ritmust.

Bár a jelenség nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt, az erősebb geomágneses aktivitás érzékeny embereknél fáradtságot, figyelemzavart vagy alvási problémákat válthat ki. A Föld elektromágneses „szívverése” így nemcsak bolygónk, hanem potenciálisan az emberi élet ritmusát is érinti.

Jelentős változások zajlanak bolygónk életében. A hosszú távú műholdas mérések szerint a Föld mágneses tere a vártnál gyorsabban és egyenetlenebbül változik. A jelenséget a bolygó magjában zajló dinamikus folyamatok hajtják. Az Európai Űrügynökség (ESA) Swarm műholdjai 11 évnyi adat alapján kimutatták, hogy a Dél-Atlanti-óceán feletti gyenge mágneses zóna (az ún. dél-atlanti anomália) kiterjedése 2014 óta Európa területének közel felével nőtt.

