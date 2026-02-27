A levegőben lóg egy olasz könyvtár, elképesztő mentőakció indult

Az épület falán vágott résen keresztül tűzoltók mentik a könyveket abból a könyvtárépületből a szicíliai Niscemi városban, amely a január 25-én elkezdődött és azóta folyamatos földcsuszamlás következtében szakadék szélére került. A könyvtárépület még áll, de több más épület már lecsúszott.

Niscemi városa egy földcsuszamlás következtében került szakadék szélére – Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Földcsuszamlás Niscemiben: versenyfutás az idővel

A hatóságok elrendelték a könyvtár minél előbbi kiürítését. Az épületnek a fele már „a levegőben lóg” – jelentette ki Salvatore Cantale tűzoltóparancsnok, akinek a csapata versenyt fut az idővel. Eddig 350 könyvet sikerült kimenteni a négyezer kötetet őrző épületből.

A tűzoltók az épület még szilárd talajon álló szárnyának falán vágtak rést, és azon keresztül jutottak be. Köteleket erősítenek a polcokra, és megpróbálják egyben kihúzni őket. Munkájukat drónok és lézeres műszerek segítik, amelyek az épület legkisebb mozgását is érzékelik.

Niscemi könyvtárát a város egyik szülöttje, Angelo Marsiano történész hozta létre. A több mint egy hónapja bekövetkezett földcsuszamlás után Stefania Auci szicíliai írónő aláírásgyűjtést indított a könyvtár anyagának megmentése érdekében. A több mint 24 ezer lakosú Niscemiben, amely homokra és agyagra épült, a januári heves esők következtében leomlott egy négy kilométer hosszú domboldal.

Az omlás ha lassabban, de azóta is tart, és lakóházakat is érint. Már több mint 1200 lakosnak kellett elhagynia otthonát.

Szicília tartomány csütörtök esti közleménye szerint eddig több mint 250-en kaptak lakhatási támogatást. Elsőrendűnek számít Niscemi elszigeteltségének megszüntetése: a városba vezető országutak többségén beszakad a burkolat, ezért sürgős intézkedésnek minősítették legalább két közlekedési útvonal helyreállítását.

