Elképesztő felvétel: hatalmas kráter keletkezett a város kellős közepén

A földomlás a Qixin út és a Li’an út találkozásánál történt, ahol egy új metróvonalhoz kapcsolódó föld alatti munkálatok zajlanak. A felvételen jól látható, ahogy az út lassan megreped, majd hirtelen beszakad – számolt be a Daily Mail.

Földomlás Kínában: víznyelő miatt szakadt be az úttest Forrás: MBN News/YouTube

Videón a földomlás Kínában

A drámai videó és a térfigyelő kamera felvétele megörökítette a pillanatot, amikor repedések futnak végig az aszfalton. Másodpercekkel később a talaj beszakadt, és egy hatalmas kráter nyílt meg a frissen kialakított kereszteződés közepén. A porfelhő percek alatt beterítette a környéket.

A közösségi médiában többen azt feltételezték, hogy a közeli metróépítkezésen történt szivárgás állhat a háttérben.

A területen föld alatti munkálatok zajlanak, ami egybeesik az omlás helyszínével.

Víznyelő miatt szakadt be az út

A helyi hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg, halálos áldozat nincs. A városvezetés az érintett szakaszt lezárta, és vizsgálat indult az eset körülményeinek tisztázására.

Sanghajban a laza hordalékos talaj, a talajvíz-kitermelés és az intenzív építkezések miatt tartós talajsüllyedési kockázattal kell számolni. Az ilyen jellegű esetek ezért különösen nagy figyelmet kapnak a városban.

