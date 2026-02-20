Trump szenzációs bejelentést tett a földönkívüliek kapcsán

Trump közösségi oldalán azt írta, a kérdés „rendkívül érdekes és fontos”, és nagy a társadalmi igény az átláthatóságra. Az elnök szerint a Pentagon vezetőjének és más illetékes szerveknek meg kell kezdeniük az iratok kiadását a földönkívüliekkel kapcsolatban – számolt be a Reuters.

Donald Trump is úgy érezte, hogy meg kell szólalnia a földönkívüliekkel kapcsolatban

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump információkat ígér a földönkívüliekről

Trump korábban bírálta Barack Obamát is, azt állítva, hogy az egykori elnök hibát követett el, amikor nyilvánosan beszélt az idegen élet lehetőségéről. Obama azonban egy podcastinterjúban világossá tette: nincs tudomása arról, hogy földönkívüliek kapcsolatba léptek volna az emberiséggel, és szerinte nincsenek elrejtett idegen lények az 51-es körzet elnevezésű katonai bázison.

Az Area 51 nevű, Nevada államban található légibázist régóta övezik összeesküvés-elméletek. A CIA korábbi közlése szerint a létesítményt titkos kémrepülőgépek tesztelésére használták.

Obama később egy közösségi médiás bejegyzésben is hangsúlyozta: elnöksége alatt nem látott bizonyítékot arra, hogy földönkívüliek jártak volna a Földön. Hozzátette ugyanakkor, hogy a világegyetem mérete alapján statisztikailag valószínűnek tartja, hogy létezhet élet máshol is, de az ide látogatás esélyét rendkívül alacsonynak véli.

Az elmúlt években az amerikai védelmi minisztérium több vizsgálatot is folytatott az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatban. A 2022-es és 2024-es jelentések szerint nem találtak bizonyítékot arra, hogy földönkívüli technológia vagy idegen eredetű eszköz került volna elő. A legtöbb esetben félreazonosított légi objektumokról vagy természetes jelenségekről volt szó.

A Nemzeti Levéltár honlapja szerint jelenleg is számos, UFO-kkal kapcsolatos dokumentum érhető el különböző gyűjteményekben.

Trump ugyanakkor maga is elismerte: nem látott bizonyítékot arra, hogy az idegenek valóban léteznek, de szerinte a közvélemény joggal várja el, hogy a kormány tegye átláthatóvá az ügyben rendelkezésre álló információkat.

