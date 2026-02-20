Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

Olvasta?

Trump megfenyegette Iránt: „nagyon rossz dolgok” történnek majd, ha nem ezt teszik

Donald Trump

Trump szenzációs bejelentést tett a földönkívüliek kapcsán

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb szenzációs bejelentést tett Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, utasítani fogja a szövetségi ügynökségeket, hogy kezdjék meg a földönkívüliekkel és az azonosítatlan repülő objektumokkal (UFO) kapcsolatos kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trumpbejelentésföldönkívüli élet

Trump közösségi oldalán azt írta, a kérdés „rendkívül érdekes és fontos”, és nagy a társadalmi igény az átláthatóságra. Az elnök szerint a Pentagon vezetőjének és más illetékes szerveknek meg kell kezdeniük az iratok kiadását a földönkívüliekkel kapcsolatban – számolt be a Reuters.

Donald Trump is úgy érezte, hogy meg kell szólalnia a földönkívüliekkel kapcsolatban – Fotó: SAUL LOEB / AFP
Donald Trump is úgy érezte, hogy meg kell szólalnia a földönkívüliekkel kapcsolatban
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump információkat ígér a földönkívüliekről 

Trump korábban bírálta Barack Obamát is, azt állítva, hogy az egykori elnök hibát követett el, amikor nyilvánosan beszélt az idegen élet lehetőségéről. Obama azonban egy podcastinterjúban világossá tette: nincs tudomása arról, hogy földönkívüliek kapcsolatba léptek volna az emberiséggel, és szerinte nincsenek elrejtett idegen lények az 51-es körzet elnevezésű katonai bázison.

Az Area 51 nevű, Nevada államban található légibázist régóta övezik összeesküvés-elméletek. A CIA korábbi közlése szerint a létesítményt titkos kémrepülőgépek tesztelésére használták.

Obama később egy közösségi médiás bejegyzésben is hangsúlyozta: elnöksége alatt nem látott bizonyítékot arra, hogy földönkívüliek jártak volna a Földön. Hozzátette ugyanakkor, hogy a világegyetem mérete alapján statisztikailag valószínűnek tartja, hogy létezhet élet máshol is, de az ide látogatás esélyét rendkívül alacsonynak véli.

Az elmúlt években az amerikai védelmi minisztérium több vizsgálatot is folytatott az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatban. A 2022-es és 2024-es jelentések szerint nem találtak bizonyítékot arra, hogy földönkívüli technológia vagy idegen eredetű eszköz került volna elő. A legtöbb esetben félreazonosított légi objektumokról vagy természetes jelenségekről volt szó.

A Nemzeti Levéltár honlapja szerint jelenleg is számos, UFO-kkal kapcsolatos dokumentum érhető el különböző gyűjteményekben.

Trump ugyanakkor maga is elismerte: nem látott bizonyítékot arra, hogy az idegenek valóban léteznek, de szerinte a közvélemény joggal várja el, hogy a kormány tegye átláthatóvá az ügyben rendelkezésre álló információkat. 

GPS-káosz jöhet Amerikában: már UFO-észlelések is szóba jöttek

Több ezer amerikai készülhet fennakadásokra Texasban, miután a hadsereg olyan drónellenes rendszereket tesztel, amelyek zavarhatják a GPS-jeleket, akár a mobiltelefonokét is.

Megszólaltak a titkos katonai rádiók: UFO-szerű repülő eszközt észleltek Nevadában – videó

Újabb megmagyarázhatatlan jelenség borzolja a kedélyeket az Egyesült Államok egyik legtitokzatosabb katonai létesítménye körül, Nevadában. Egy felfedező egy különös, háromszög alakú, UFO-szerű repülő eszközt videózott le az 51-es körzet felett.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!